Pas d’air et de grâces à propos de Chelsea

Christian Pulisic (à droite) a incarné l’approche de Chelsea contre Porto mardi



En tant que neutre, vous seriez pardonné si vous n’étiez pas trop intéressé par le match retour de Chelsea contre Porto. Il y avait un football offensif sauvage à Paris, après tout, et même Thomas Tuchel a reconnu que ce n’était pas génial pour la télévision.

Mais cette équipe de Chelsea, qui ressemble à une entreprise, a montré qu’elle avait du professionnalisme pour jouer au football européen à deux jambes, malgré l’inexpérience de l’équipe. Les arrières latéraux de Chelsea à Séville étaient Reece James, 21 ans, et Ben Chilwell, 24 ans. Leur première ligne de Christian Pulisic, Kai Havertz et Mason Mount? Seulement 22, 21 et 22 respectivement.

















Tuchel admet qu’il était nerveux alors que son équipe a tenu bon pour battre Porto 2-1 au total



Ce n’est pas l’âge ou le profil des joueurs que vous vous attendriez à être suprêmement disciplinés, mais les jeunes de Chelsea ont résisté à l’envie d’engager des chiffres vers l’avant, peut-être aidés par un stade vide.

Sans tenir compte d’un coup de pied de Mehdi Taremi assez sublime à la quatrième minute du temps additionnel, c’était presque la performance parfaite au match retour. Ces trois premiers, axés sur l’attaque, connaissaient leur rôle: ralentir le jeu, gagner des fautes et se battre dur.

Pulisic, en particulier, était brillant et responsable de 11 des 20 fautes remportées par Chelsea. Ce n’est pas de la créativité. Ce n’est pas un jeu soyeux. Ce n’est certainement pas glorieux, à moins que vous ne regardiez Tuchel. Il avait à peine une touche dans la surface de Porto. Mais il était tellement nécessaire de voir Chelsea à travers, dans un match à domicile qui ressemblait à un match à l’extérieur, et qui montre que l’équipe de Tuchel a cette capacité de caméléon à s’adapter à son environnement.

Telle est la nature du football à deux pattes, il sera très probablement nécessaire à nouveau.

Gerard Brand

Poch a-t-il trouvé le mélange parfait d’habileté et d’acier?

Le PSG de Mauricio Pochettino est dans les quatre derniers de la Ligue des champions



Il était difficile d’ignorer l’un des trois majestueux fronts du PSG car Neymar, Kylian Mbappe et Angel Di Maria étaient tous pleins d’invention et de qualité alors que l’équipe de Maurico Pochettino réservait sa place dans les quatre derniers. Une défaite 1-0 dans la nuit contre le Bayern Munich était encore assez bonne pour réussir après avoir marqué trois buts en Allemagne. Si le Bayern avait marqué un autre pour les assommer, cela aurait été une énorme injustice. Neymar a frappé le poteau et la barre, tandis que le rythme de Mbappe derrière la ligne haute du Bayern était parfois effrayant.

Cependant, la partie la plus importante de la performance du PSG allait dans l’autre sens.

Le domaine clé où ce match a été remporté était l’espace devant les quatre arrières du PSG. Le Bayern – par l’intermédiaire principalement de Thomas Muller – travaille si intelligemment cette partie du terrain, mais il n’y avait aucun moyen de passer dans ce match. La défense du PSG a été protégée de manière experte par Idrissa Gueye, qui s’est mis à la performance de sa vie. Il a pris son jeu à un autre niveau depuis ses jours à Everton, jugé sur cette performance. Lorsqu’il a dû étouffer le danger, il était là. Lorsqu’il a dû couvrir l’un de ses coéquipiers, il était là. Malgré tout leur talent offensif, Gueye est peut-être leur joueur le plus important dans ce style sous Pochettino.

Aucun joueur n’a fait plus de plaqués que lui dans la nuit (six) alors qu’il était soutenu dans la salle des machines par le chic Leandro Paredes, qui a déclenché de nombreuses contre-attaques du PSG avec des passes sublimes dans ses trois premiers.

Le PSG semble maintenant avoir la plate-forme pour soutenir son éventail de richesses offensives.

Lewis Jones

Est-ce la fin pour Flick?

L’entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, a peut-être réussi son dernier match de Ligue des champions pour le club



Aucun manager du Bayern Munich n’a jamais affiché un pourcentage de victoires plus élevé que Hansi Flick. Non, pas même Pep Guardiola.

Pourtant, le patron actuel aurait pu tout juste gérer son dernier match de Ligue des champions pour le Bayern Munich après avoir été éliminé par le PSG.

Depuis qu’il a pris la relève lorsque le club a terminé quatrième de la Bundesliga en novembre 2019, tout ce que Flick avait précédemment touché s’est transformé en argenterie, remportant le triplé sous la forme de la Bundesliga, de la Coupe d’Allemagne et de la Ligue des champions. Un 12e titre consécutif en Bundesliga semble également sur les cartes, avec seulement six matchs à jouer.

Pourtant, l’avenir de Flick est sérieusement mis en doute avec le joueur de 56 ans, le grand favori pour remplacer le sortant Joachim Low en tant que manager de l’Allemagne après que la relation avec le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic soit devenue irréalisable, selon des rapports dans BILD.

Le patron du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, serait l’homme pour remplacer Flick, qui n’a pas vraiment refroidi les discussions sur son départ imminent. Il a déclaré après la défaite du PSG: « Ma famille sera toujours complètement derrière moi, quelle que soit ma décision. Que tout se passe bien ici ou pas, il faut toujours réfléchir. »

Lewis Jones

Tirage en demi-finale

Premiers pas: 27/28 avril | Match retour: 4/5 mai