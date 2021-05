Coups et échecs de Ford lors de sa journée des investisseurs

Le PDG de Ford Motor Co., Jim Farley, se promène pour prendre la parole lors d’une conférence de presse au complexe Rouge à Dearborn, Michigan, le 17 septembre 2020.

Voici plus d’informations sur les succès, les échecs et tout ce qui se trouve entre les deux que les investisseurs devraient savoir après la journée des investisseurs de Ford:

Mais Ford n’a pas abordé tous les sujets que les analystes espéraient être couverts. Plus précisément, des détails supplémentaires sur sa future gamme de véhicules électriques, son activité de véhicules autonomes et le moment où l’entreprise envisage de rétablir son dividende convoité.

L’analyste de Barclays, Brian Johnson, a déclaré que le nouveau «plan Ford + répond à la plupart des préoccupations des investisseurs», en particulier autour des VE et des améliorations des marges.

«En fin de compte, nous nous sentons beaucoup mieux à propos de la stratégie plus cohérente, car Ford se concentre sur ses forces», a écrit Joseph Spak, analyste de RBC Capital Markets, dans une note jeudi, améliorant le constructeur automobile pour qu’il surclasse. « Ford doit encore exécuter, mais l’opportunité à la hausse est plus claire pour nous. »

Les dirigeants ont également présenté des prévisions de ventes claires pour les véhicules électriques ainsi que des bénéfices et d’autres objectifs financiers que Wall Street peut utiliser pour évaluer les progrès de l’entreprise.

L’action de Ford Motor a bondi de 8,5% mercredi lors de la première journée des investisseurs du PDG Jim Farley alors que les actionnaires saluaient le nouveau plan «Ford +» du constructeur automobile visant à augmenter les bénéfices et à se développer de manière agressive dans de nouveaux segments de haute technologie.

Les prédécesseurs de Farley, Jim Hackett et Mark Fields, ont promis la même chose, mais ils n’ont jamais tenu.

La société a déclaré qu’elle prévoyait une marge bénéficiaire ajustée de 8% avant intérêts et impôts en 2023 – plus tôt que prévu par de nombreux analystes.

Ford a déclaré qu’il s’attend à augmenter les revenus de ses activités commerciales à 45 milliards de dollars d’ici 2025, contre 27 milliards de dollars en 2019. Cela comprend « le matériel et les services adjacents et nouveaux qui sont adressables par Ford ».

Le constructeur créera «Ford Pro», une nouvelle entreprise de services et de distribution de véhicules au sein du constructeur «dédiée aux clients commerciaux et gouvernementaux».

« Ford est déjà très forte ici, mais propose désormais un produit plus convaincant via l’électrification et la connectivité qui peut augmenter sa part dans ce segment rentable », a déclaré Spak.