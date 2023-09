Coups d’État africains et droits aux ressources – Enjeux mondiaux

Ce dont l’Afrique a besoin, ce sont de profonds changements systématiques dans la gouvernance foncière. Les communautés doivent contrôler la disposition de leurs territoires ; la paix n’arrivera jamais si les populations sont coincées dans l’instabilité économique. Crédit : Tommy Trenchard/IPS

WASHINGTON DC, 25 sept (IPS) – Lorsque les chefs d’État de tous les membres des Nations Unies se sont exprimés devant l’Assemblée générale des Nations Unies la semaine dernière, un certain nombre de dirigeants africains n’ont pas pu y assister, ayant été démis de leurs fonctions militaires. mené des coups d’État.

En apparence, ces nations ne partagent pas beaucoup de similitudes en dehors de la géographie et de l’histoire coloniale. Prenons l’exemple du Gabon et du Niger, les pays les plus récents à avoir connu un « changement de régime ». Le Gabon est une petite nation riche en biodiversité ; le président assigné à résidence et son père avant lui sont au pouvoir depuis 1967. Le Niger est un pays beaucoup plus vaste, essentiellement désertique ; le président assigné à résidence avait été élu en 2021.

Cette instabilité, qui sévit dans toute l’Afrique de l’Ouest et centrale, a attiré beaucoup d’attention, tant au niveau régional qu’international. Mais la question bien plus fondamentale des ressources est absente des débats sur la question de savoir si la puissance internationale est derrière chaque coup d’État ou si ceux-ci doivent être tolérés.

Alors que la France, les États-Unis, la Russie et la Chine ont condamné ou préoccupé par la vague de coups d’État, ils se sont principalement concentrés sur la nécessité de restaurer « l’ordre constitutionnel » et la démocratie. La cause profonde des coups d’État et des conflits en Afrique réside dans l’extraction des ressources qui alimente la pauvreté et les violations des droits humains.

Il existe désormais sept pays africains dont les armées ont renversé leurs gouvernements nationaux, et toutes leurs économies dépendent largement de l’extraction des ressources. Le Mali et le Burkina Faso comptent parmi les principaux producteurs mondiaux d’or. Le Tchad et le Soudan dépendent de l’extraction pétrolière. Le Niger est le quatrième producteur mondial d’uranium. La Guinée détient entre un quart et la moitié des réserves mondiales de bauxite, principale source d’aluminium. Le Gabon est le deuxième producteur de manganèse en Afrique et son économie dépend également de l’extraction de pétrole et de gaz, alors même que le gouvernement étudiait les moyens d’exploiter les marchés émergents de crédits carbone pour les forêts tropicales qui couvrent près de 90 % de son territoire.

Les terres nécessaires à l’extraction des ressources et la main-d’œuvre nécessaire aux mines, aux opérations de forage ou aux raffineries : cette activité économique a un coût. Les familles qui tirent leur subsistance de l’agriculture ou des produits forestiers ont peu de recours lorsque des intérêts économiques plus importants interviennent et s’emparent de leurs terres et de leurs ressources.

Dans ces pays, les communautés rurales vivent et entretiennent la terre depuis des générations, bien plus longtemps que les gouvernements ne sont au pouvoir. La propriété foncière et immobilière constitue la base de la richesse individuelle dans les pays du Nord. Mais dans les pays du Sud, les systèmes juridiques qui privent les communautés rurales de leurs droits sont acceptés en raison des ressources que contiennent leurs terres.

Le secteur de l’extraction des ressources ne constitue pas un substitut adéquat aux moyens de subsistance que les membres des communautés perdent lorsque leurs terres sont saisies. Nous n’avons pas encore vu d’exemple où les mineurs, par exemple, sont correctement indemnisés et protégés contre les risques sur leur lieu de travail.

Au Sahel, le Niger est souvent félicité pour sa reconnaissance des droits fonciers coutumiers. Le Niger dispose d’un Code rural progressiste adopté en 1993 qui définit des systèmes, une législation et des institutions de gouvernance foncière innovants.

Une politique foncière rurale a été adoptée en 2021 avec des dispositions visant à reconnaître les droits et à prévenir les conflits fonciers. Le Niger possède également la loi pastorale la plus progressiste du Sahel, adoptée en 2010, qui reconnaît les droits des communautés nomades dépendantes de l’élevage. Le Burkina Faso et le Mali disposent également de solides protections pour les droits des communautés, mais leur application était insuffisante dans les trois pays.

Les investisseurs étrangers sont toujours heureux d’exploiter les ressources de ces pays ; faire respecter les droits des communautés n’est jamais leur priorité. Le partage équitable des bénéfices du secteur extractif, afin de fournir aux jeunes locaux un emploi rémunérateur ou la propriété foncière, et le respect des accords de propriété foncière rurale, sont rarement sur la table.

Je regarde le Sénégal, où je suis né et j’ai grandi, et tous les ingrédients sont réunis pour que le pays se joigne à cette série de coups d’État. Les revenus du gouvernement dépendent de l’extraction des ressources : les mines de phosphate sont le moteur de l’essentiel de l’économie.

Du gaz naturel et du pétrole ont été découverts au large des côtes et l’ambition du gouvernement est de faire du Sénégal un géant du pétrole, du gaz et des hydrocarbures. Alors que le Sénégal est le pays le plus stable du Sahel, nous assistons à un recul démocratique avec les arrestations de dirigeants politiques et de citoyens de l’opposition, qui ont déclenché des manifestations de rue massives.

Et le système juridique du Sénégal ne protège pas les droits fonciers des communautés rurales, les laissant sans fondement pour s’enrichir. Le Sénégal a eu du mal à élaborer une nouvelle politique et une nouvelle loi foncière prenant en compte le contexte politique et économique actuel et accordant des droits de propriété aux communautés. La loi foncière en vigueur est la « Loi du Domaine National », adoptée immédiatement après l’indépendance de la France en 1964.

En fin de compte, il ne s’agit pas de savoir qui est au pouvoir et cela ne se limite certainement pas aux anciennes colonies françaises. Tout dépend de la manière dont l’extraction des ressources est priorisée. Ce dont l’Afrique a besoin, ce sont de profonds changements systématiques dans la gouvernance foncière. Les communautés doivent contrôler la disposition de leurs territoires ; la paix n’arrivera jamais si les populations sont coincées dans l’instabilité économique.

« L’Afrique est un mendiant assis sur une mine d’or », a déclaré Birago Diop, le 20ème poète et conteur sénégalais du siècle. Malgré leurs richesses naturelles, quatre de ces sept pays – le Mali, le Niger, le Soudan et le Tchad – se classent dans le dernier dixième du classement mondial.Indice de prospérité; » les trois autres se situent dans les 40 % inférieurs.

Le défi qui se pose à nous tous – pour les organismes régionaux africains comme la CEDEAO et l’Union africaine, et pour les institutions mondiales comme l’ONU – est de savoir comment laisser ces modèles économiques dépassés au 20ème siècle. Vingt ans après le début de ce siècle, nous n’avons toujours pas pris conscience de la nécessité d’une approche plus équitable à l’égard des ressources naturelles. Tant que nous ne le ferons pas, aucun gouvernement n’est en sécurité.

Dr Solange Bandiaky-Badji, Ph.D. est Coordinateur de l’Initiative Droits et Ressources (RRI). Elle est titulaire d’un doctorat en études sur les femmes et le genre de l’Université Clark, Massachusetts, et d’une maîtrise en sciences de l’environnement et en philosophie de l’Université Cheikh Anta Diop, Sénégal.

© Inter Press Service (2023) — Tous droits réservés Source originale : Inter Press Service