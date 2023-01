Coups de poing, coups de pied et Taser : Chronologie de l’arrestation violente de Tire Nichols | Nouvelles américaines

Tire Nichols a reçu des coups de poing, des coups de pied et de Taser, battu avec une matraque et du gaz poivré sur lui lors d’une violente arrestation par la police à Memphis, montre une séquence vidéo.

Le père d’un enfant est décédé trois jours après les coups qu’il a reçu le 7 janvier et cinq officiers ont été inculpés de meurtre au deuxième degré.

La police a d’abord déclaré que M. Nichols avait été arrêté pour conduite imprudente et qu’une “confrontation” s’était produite dans le but de le détenir.

Cependant, le chef de la police de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, a déclaré qu’un examen de l’incident ne pouvait pas “étayer” l’allégation de conduite imprudente.

Voici une chronologie des moments cruciaux des images – diffusées par la police – qui ont enregistré les événements de 20h24 à 21h.

20h24

C’est la première vue de la voiture de M. Nichols, déjà arrêtée à un carrefour où deux agents lui ordonnent de sortir de son véhicule.

L’un des agents ouvre la portière du conducteur et entraîne le jeune homme de 29 ans.

On peut entendre M. Nichols leur dire: “Merde, je n’ai rien fait.”

20h25

Alors qu’il est jeté au sol et assermenté, on peut entendre M. Nicols tenter de calmer la police en disant: “D’accord, d’accord.”

L’un des officiers lui dit : “Je vais te taser le cul.”

M. Nichols dit : “D’accord, je suis par terre… Arrêtez, arrêtez… Vous faites vraiment beaucoup de choses en ce moment. J’essaie juste de rentrer chez moi… Arrêtez. Je ne suis pas faire quelque chose.”

Il se libère alors et s’enfuit en direction de la maison de sa mère.

Un officier tire avec son Taser et la police le poursuit.

20h26 à 20h31

Il n’y a pas de vidéo de M. Nichols pendant cette période, quand apparemment deux officiers attrapent et détiennent M. Nichols.

20h31

M. Nichols est vu au sol en train d’être maîtrisé par deux officiers, à moins d’un demi-mile de l’endroit où l’arrêt de la circulation s’est produit.

20h33

Un troisième agent arrive sur les lieux.

L’un d’eux dit : “Voulez-vous encore vous faire asperger ?”

On peut alors voir deux officiers frapper et gifler M. Nichols alors qu’il est allongé sur le sol en essayant de protéger sa tête des coups et en criant: “Maman. Maman.”

L’officier nouvellement arrivé dit à ses collègues de “faire attention” avant de pulvériser M. Nichols, qui a de nouveau crié: “Maman. Maman.”

La maison de sa mère est à une courte distance.

Un officier ordonne alors à M. Nichols de “me donner la main”.

Un quatrième policier arrive sur les lieux.

M. Nichols est ensuite aspergé à nouveau, ce qui semble également toucher un autre officier, que l’on peut entendre jurer.

20h34

L’un des officiers donne deux coups de pied à M. Nichols au visage.

L’officier qui s’était éloigné revient et dit: “Je vais te frapper à fond” en levant son bâton.

20h35

L’officier avec la matraque frappe M. Nichols avec trois fois alors que d’autres officiers commencent à le relever.

Un officier frappe M. Nichols au moins cinq fois à la tête tandis que deux autres le soutiennent.

Il tombe au sol et les agents le retiennent.

20h36

Un cinquième officier arrive sur les lieux et donne un coup de pied à M. Nichols, avant qu’un autre officier ne lui donne un coup de pied.

Un sixième et un septième officier arrivent qui semblent observer la scène. L’un d’eux passe un appel sur sa radio.

20h37

Les officiers reculent avec M. Nichols maintenant menotté.

20h38

M. Nichols est traîné sur le sol et appuyé contre une voiture de patrouille.

20h40

Les agents discutent de l’incident, rient et plaisantent.

L’un se plaint de s’être blessé à la jambe.

20h41

M. Nichols s’effondre sur sa droite au sol.

“Hé, assieds-toi, mon frère”, dit un officier. M. Nichols est attrapé par le bras et ramené en position assise.

Deux membres du personnel médical d’urgence arrivent mais ne savent pas quel traitement, le cas échéant, est administré.

20h41 à 20h55

M. Nichols reste au sol pendant que les officiers tournent autour.

L’un d’eux descend et lui dit : “Tu ne peux aller nulle part.”

20h55 à 21h

Les secouristes semblent recommencer à s’occuper de M. Nichols alors qu’il est appuyé contre la voiture de police.

21h

Une civière est amenée dans la zone et deux minutes plus tard une ambulance arrive.

21h18

M. Nichols se plaint de difficultés respiratoires et est transporté à l’hôpital.

Un examen post-mortem révèle plus tard qu’il “a souffert d’un saignement excessif causé par un passage à tabac sévère”.