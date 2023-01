Coups de pied, coups de poing et cris de "Maman": Le passage à tabac mortel de la police américaine

Cela ressemble d’abord à une arrestation pour une infraction au code de la route. Mais les vidéos de la police publiées vendredi sur le passage à tabac mortel de Tire Nichols se terminent avec des policiers de Memphis piétinant et s’agenouillant sur le Noir de 29 ans alors qu’il s’affaiblit à cause des coups.

Les images de Bodycam montrent Nichols au sol, criant plaintivement à trois reprises: “Maman!” alors que les officiers lui donnent des coups de poing et de pied au visage. Il est décédé à l’hôpital le 10 janvier, trois jours plus tard.

La plus longue des quatre vidéos provenait d’une caméra aérienne sur un poteau électrique dans la ville du sud des États-Unis. Il dure 31 minutes et n’a pas de son.

Deux minutes plus tard, des policiers sont vus en train de malmener Nichols au sol. Alors que l’un d’eux s’agenouille sur le torse, un autre officier lui donne des coups de pied à plusieurs reprises.

On voit des officiers pointer plusieurs coups de pied sur le visage de Nichols. Après des coups répétés, les officiers soulèvent Nichols en position debout, le soutenant tout en le frappant avec leurs poings jusqu’à ce qu’il tombe sur l’asphalte – lorsqu’ils lui tirent deux autres coups de pied au visage.

Il est allongé face contre terre. Un officier le tire vers un croiseur et le met en position assise.

Les minutes passent avec Nichols à l’agonie. Au moins six officiers s’affairent. On braque une lampe de poche sur Nichols bien que la scène soit assez bien éclairée par des réverbères.

Dans une section étendue, le corps affaissé de Nichols est appuyé sur le sol contre une voiture de police, sa tête penchée sur sa poitrine et ses jambes devant lui. Sa moitié supérieure s’effondre à plusieurs reprises au sol – pour être à nouveau soutenue par la police présente.

D’autres officiers se présentent. Ils tournent en rond, faisant le tour de la scène, attendant que les techniciens médicaux d’urgence se présentent.

Il n’y a pas de moment clair où il devient évident que les coups contre Nichols finiraient par lui coûter la vie.

Les trois autres vidéos publiées par le département de police de Memphis proviennent toutes de caméras de poitrine d’officiers et offrent des perspectives différentes.

Dans l’un, des officiers attrapent Nichols après une poursuite à pied. Plusieurs officiers sont épuisés.

Nichols est cloué au sol. “Je n’ai rien fait”, souffle Nichols. « Tu ne fais pas ça, d’accord ?

“Aller sur le terrain!” un officier commande.

Dans une autre vidéo dramatique, des officiers ont tiré un Taser sur Nichols mais il s’est enfui. La police le rattrape en criant des jurons.

Un officier vaporise du poivre de Nichols, le maîtrisant.

Une quatrième vidéo contient des scènes d’officiers qui sont restés après l’évasion de Nichols.

Un officier s’adresse par radio à un répartiteur de la police : “Jeune homme noir, mince, jean bleu et sweat à capuche.”

Les agents se donnent de l’eau à partir d’une bouteille d’eau. L’un est courbé d’épuisement, les mains sur les genoux. Un autre semble enrouler le fil du Taser tiré sur Nichols sur sa bobine.

“Je dois trouver mes lunettes”, dit un officier en respirant fortement. Les images le montrent plus tard en train de ramasser ses lunettes sur la chaussée où elles sont tombées.

S’adressant à une conférence de presse émouvante plus tôt vendredi, la mère de la victime, RowVaughn Wells, a appelé les officiers qui, selon elle, ont battu son fils “en bouillie”, leur disant: “Vous avez déshonoré vos propres familles lorsque vous avez fait cela.”

Le président Joe Biden, qui s’est joint aux responsables locaux pour demander que les manifestations restent pacifiques, s’est entretenu avec Wells vendredi pour présenter ses condoléances et saluer “le courage et la force de la famille”.

La mère de l’homme souffrait “évidemment énormément”, a déclaré Biden, ajoutant qu’elle avait “lancé un plaidoyer très fort” pour des manifestations pacifiques.

Père d’un fils de quatre ans, Nichols travaillait pour FedEx, adorait faire du skateboard et prendre des photos, et avait un tatouage du nom de sa mère sur son bras.

“Mon cœur se brise”, a déclaré Wells lors de la conférence de presse. “Pour qu’une mère sache que son enfant l’appelait dans son besoin, et que je n’étais pas là pour lui.”

“Mon fils était une belle âme”, a déclaré Wells. “C’était un bon garçon. Personne n’est parfait. Mais il en était sacrément proche.”

Le chef de la police de Memphis, Cerelyn Davis, a comparé la vidéo aux images du passage à tabac de Rodney King en 1991, qui a déclenché des jours d’émeutes à Los Angeles qui ont fait des dizaines de morts.

“J’étais dans les forces de l’ordre lors de l’incident de Rodney King, cela correspond tout à fait à ce même type de comportement”, a déclaré Davis. “Je dirais que c’est à peu près pareil, sinon pire.”

– Brutalité policière –

La mère de Nichols a accusé la police d’avoir d’abord tenté de dissimuler les coups de son fils, venant à sa porte pour dire qu’il avait été arrêté pour conduite en état d’ébriété et aspergé de gaz poivré et Taser après avoir été difficile à menotter.

La mort du jeune homme a établi des comparaisons immédiates avec le meurtre en mai 2020 de George Floyd, un autre homme noir dont la suffocation par un policier blanc à Minneapolis a été filmée.

La vidéo de la mort de Floyd s’est propagée rapidement, déclenchant une vague massive de manifestations parfois violentes dans tout le pays et au-delà, et ravivant l’examen des relations raciales et une culture de la brutalité policière aux États-Unis.

L’officier de police Derek Chauvin a par conséquent été reconnu coupable de meurtre, dans ce qui a été considéré comme une affaire historique après s’être agenouillé sur le cou de Floyd pendant près de 10 minutes.

Dans un skatepark de Memphis où Nichols était un habitant, des fleurs et des bougies ont été disposées à côté de panneaux exigeant « Justice pour Tyr ».

Robert Walters, un musicien de blues de 67 ans en visite dans la ville depuis la Virginie, a déclaré que lui et sa femme rentreraient tôt chez eux pour éviter toute violence.

“Je suis un homme noir vivant en Amérique. Et cette peur est toujours quelque chose avec laquelle moi et mon fils, nous avons grandi et nous vivons”, a-t-il déclaré à l’AFP, en référence à la brutalité policière.

Les officiers impliqués dans le passage à tabac mortel de Nichols ont été placés en garde à vue à la suite d’une enquête interne rapide qui a révélé qu’ils avaient fait un usage excessif de la force et qu’ils n’avaient pas apporté d’aide.

En plus des accusations de meurtre au deuxième degré, les officiers font également face à des inculpations pour voies de fait graves et enlèvement aggravé.

Quatre des cinq personnes ont été libérées de prison après avoir versé une caution, ont rapporté vendredi les médias américains, citant des dossiers de prison.

Le fait que les officiers soient eux-mêmes noirs “fait mal”, a déclaré Walters.

“Ces gars-là, on pourrait penser que n’importe qui devrait savoir (mieux), mais cela vous montre simplement que n’importe qui peut tomber dans ce piège”, a-t-il déclaré.

“Je veux juste que les gens soient calmes et ne fassent rien de stupide, ne détruisent pas ou ne blessent pas.”

