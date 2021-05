Coups de feu tirés sur le mémorial George Floyd à Minneapolis à l’occasion de l’anniversaire de sa mort (VIDEO) – RT USA News

La police a été appelée à l’intersection de Minneapolis où George Floyd a été tué l’année dernière, alors que des coups de feu ont retenti à l’anniversaire de sa mort. L’intersection a été transformée en mémorial pour Floyd après sa mort.

Le journaliste de l’AP Philip Crowther était sur les lieux mardi matin alors que des coups de feu résonnaient au-dessus de l’intersection. Les spectateurs ont esquivé et se sont enfuis, alors que des dizaines de coups de feu ont été entendus à proximité.

Le département de police de Minneapolis a déclaré aux médias qu’une personne avait subi des blessures mineures et Crowther a déclaré qu’il avait remarqué une devanture de magasin touchée par une balle. Selon Crowther, des passants ont brisé le téléphone d’un journaliste lorsqu’ils l’ont remarquée en train de photographier le magasin endommagé.

De grandes foules étaient attendues sur la place mardi, qui marquait un an depuis que Floyd a été tué par l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin. Depuis l’incident fatidique, l’intersection est restée bloquée à la circulation et est devenue un endroit où les partisans du mouvement Black Lives Matter peuvent se rendre en hommage à Floyd.

Alternativement surnommé « George Floyd Square » ou « George Floyd Autonomous Zone » par ces manifestants, l’intersection a été drapée de drapeaux Black Lives Matter et barbouillée de graffitis anti-police, certains partisans dévoués du mouvement BLM se produisant même. baptêmes là.





Aussi sur rt.com

Un an après le meurtre de George Floyd et sa mémoire est toujours utilisée par des escrocs de gauche et de droite pour faire avancer leurs agendas







Au cours de l’année dernière, quatre fusillades mortelles ont eu lieu sur la place, et certains habitants en colère ont demandé au maire Jacob Frey de rouvrir les routes à la circulation. Cependant, alors que Frey a déclaré que l’intersection «Ne sera pas et ne pourra pas être une zone autonome», il a également déclaré plus tôt cette année que cela ne reviendrait pas à la normale.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!