Des coups de feu ont été tirés tôt dimanche matin sur une résidence le long de la route 33.

La GRC de Kelowna a répondu à un appel concernant une dispute entre voisins, au cours de laquelle un homme a déchargé une arme à feu.

La police est arrivée sur les lieux, au bloc 4200 de l’autoroute 33, vers 0 h 20 le dimanche 10 septembre.

La GRC a trouvé des preuves confirmant les rapports de coups de feu, a déclaré le gend. Mike Della-Paolera, agent des relations avec les médias pour la GRC de Kelowna.

« L’homme arrêté a été relâché dans le cadre d’un engagement et la GRC de Kelowna poursuit son enquête », a déclaré Della-Paolera.

Une réunion de famille avait lieu dans une résidence voisine au moment des coups de feu. La maison a été sécurisée par la police jusqu’à ce que l’homme soit placé en garde à vue.

L’incident a nécessité la fermeture de l’autoroute 33 jusqu’à 4 heures du matin.

Aucun blessé n’a été signalé.

Il s’agissait d’un incident isolé et il n’y a aucune inquiétude pour la sécurité du public, a déclaré Della-Paolera.

