Coups de feu signalés près de la centrale électrique SC, aucun dommage constaté

RIDGEWAY, SC (AP) – Duke Energy a déclaré n’avoir trouvé aucun signe de dommages matériels dans une centrale hydroélectrique de Caroline du Sud où des coups de feu ont été signalés à proximité.

Des milliers de clients de Duke Energy dans la Caroline du Nord voisine ont perdu l’électricité samedi soir après que les autorités ont déclaré qu’une ou plusieurs personnes y avaient conduit jusqu’à deux sous-stations, franchi les portes et ouvert le feu.

Duke Energy a déclaré qu’il examinait des rapports distincts de coups de feu mercredi près de la station hydroélectrique de Wateree à Ridgeway, en Caroline du Sud.

“Aucun individu n’a été blessé. Aucune panne n’a été signalée. Il n’y a pas de dégâts matériels connus pour le moment. Nous travaillons en étroite collaboration avec le FBI sur cette question », indique le communiqué de la société.

Le shérif du comté de Kershaw, Lee Boan, a déclaré à WTLX-TV qu’un adjoint s’était rendu à la centrale électrique, où des personnes ont signalé que quelqu’un avait tiré depuis la fenêtre du côté passager d’un véhicule qui passait. Les témoins ont déclaré que le tireur avait tiré vers les bois à proximité, pas vers eux ni vers la centrale électrique ou le barrage, “nous ne pouvons donc absolument pas confirmer qu’il y avait une menace pour la centrale électrique”, a déclaré Boan.

Plusieurs agences fédérales surveillent le développement. Kevin Wheeler, porte-parole du Federal Bureau of Investigation de Columbia, en Caroline du Sud, a déclaré que des agents locaux étaient intervenus sur les lieux et travaillaient avec le bureau du shérif du comté de Kershaw. Bien que “aucune pierre ne soit laissée de côté”, selon Wheeler, il n’y a aucune information existante reliant l’incident à la fusillade de la sous-station de Caroline du Nord.

Un porte-parole du département américain de l’Énergie a déclaré qu’une enquête était en cours.

“Le DOE condamne fermement ces attaques et continuera de travailler avec les forces de l’ordre et nos partenaires pour faire face à ces menaces et sécuriser les infrastructures énergétiques essentielles de notre pays”, indique un communiqué.

Duke Energy a terminé mercredi les réparations de l’équipement de la sous-station électrique qui a été endommagé lors de la fusillade en Caroline du Nord, coupant l’électricité à plus de 45 000 clients. Les responsables ont déclaré que le courant avait été rétabli dans le comté mercredi soir, bien que les effets de la panne se fassent encore sentir jeudi dans le comté de Moore, où les écoles sont restées fermées.

Aucun motif n’a été dévoilé dans les attentats de Caroline du Nord, mais le shérif du comté de Moore, Ronnie Fields, a déclaré aux journalistes que le responsable “savait exactement ce qu’il faisait pour… provoquer la panne qu’il a provoquée”.

Le FBI a publié un avis demandant des conseils, et la Caroline du Nord, le comté de Moore et Duke Energy ont offert des récompenses combinées allant jusqu’à 75 000 $ pour des informations menant à une arrestation et à une condamnation.

Les services publics d’électricité du nord-ouest des États-Unis ont également signalé des attaques contre le réseau électrique ces dernières semaines.

Au moins quatre sous-stations électriques ont été ciblées dans des attaques distinctes en Oregon et à Washington depuis fin novembre, ont rapporté jeudi Oregon Public Broadcasting et KUOW Public Radio. Les attaquants ont utilisé des armes à feu dans au moins certains des incidents, et certains clients de l’électricité dans l’Oregon ont temporairement perdu le service.

Lors de l’une des attaques, deux personnes ont coupé une clôture entourant une sous-station à haute tension, puis ont tiré sur plusieurs équipements, selon un e-mail du spécialiste de la sécurité de la Bonneville Power Administration, Kenneth Worstell. Worstell a également fait référence à plusieurs autres attaques récentes qui comprenaient l’incendie de maisons de contrôle, le sabotage de systèmes de contrôle électriques et des courts-circuits intentionnels.

Les services publics – Portland General Electric, la Bonneville Power Administration et Puget Sound Energy – ont déclaré qu’ils travaillaient avec le FBI sur les attaques. Le FBI a refusé de confirmer l’enquête.

“Le FBI partage régulièrement des informations avec nos partenaires chargés de l’application de la loi afin d’aider à protéger les communautés qu’ils servent”, a déclaré mercredi Joy Jiras, porte-parole du FBI à Portland, Oregon, dans un communiqué aux stations de diffusion. “Nous exhortons le public à rester vigilant et à signaler toute activité suspecte aux forces de l’ordre.”

The Associated Press