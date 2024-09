Coups de feu, menaces… et bureaucratie ? La dernière menace qui pèse sur les élections américaines

Coups de feu licencié dans un bureau de campagne de Kamala Harris en Arizona. Répéter assassinat parcelles contre Donald Trump.

Colis suspects destinés aux fonctionnaires électoraux en plus de 20 états contenant des menaces écrites ou de la poudre blanche.

Les travailleurs électoraux reçoivent des gants pour manipuler le courrier ; leurs bureaux sont en liaison avec le FBI, le ministère de la Justice et la Sécurité intérieure ; le personnel est formé à la désescalade.

Bienvenue aux élections américaines de 2024. Comme vote anticipé commence tout comme les menaces contre les élections.

« Ce n’est certainement pas un environnement de travail agréable », a déclaré cette semaine à la presse la directrice exécutive du comité électoral de Caroline du Nord, Karen Bell.

« [But] nous n’allons pas nous laisser intimider par cela. » Elle a ajouté un rappel à quiconque envoie ces colis : les travailleurs électoraux que vous menacez peuvent inclure votre ancien professeur ou votre voisin.

Les élections américaines de 2020 ont mis fin à un environnement de menace qui ne s’est pas apaisé, une nouvelle réalité déclenchée par les efforts de Donald Trump pour renverser les derniers résultats.

Le groupe de réflexion du Brennan Center a une liste de 14 menaces aux élections de cette année, sur la base des actions menées lors des cycles d’élections primaires et générales de 2020, 2022 et 2024.

Leur liste comprend falsification avec équipement ; inonder les bureaux de défis à inscriptions des électeurs ; menaces contre les élections ouvriers ce qui a incité les scores à démissionner ou prendre des précautions de sécurité, comme se cacher dans un lieu inconnu ; et de très nombreux procès dont un brièvement retardé vote par correspondance cette année en Caroline du Nord (c’est enfin en cours ).

REGARDER | La tentative d’assassinat de Trump sur un terrain de golf en Floride : Trump visé par une tentative d’assassinat présumée sur un terrain de golf, selon le FBI Le FBI enquête sur une tentative d’assassinat présumée contre l’ancien président Donald Trump alors qu’il jouait au golf en Floride. Un homme qui s’est caché dans des buissons près du terrain de golf et a pointé un fusil puissant sur Trump a été arrêté.

Une menace retient de plus en plus l’attention du public : le chaos dans les comtés. Plus précisément, le processus de certification en Géorgie est devenu une nouvelle nationale.

« Je pense que les gens se sont réveillés… en 2020 »

Il s’agit d’un changement remarquable pour ceux qui surveillent depuis longtemps ces procédures électorales autrefois banales.

« J’occupe ce poste depuis 14 ans et jusqu’en 2020, on ne m’a jamais posé une seule question sur la certification. C’est donc un nouveau sujet », a déclaré Wendy Underhill, directrice des élections au Conseil national des législatures d’État (NCSL). organe consultatif et défenseur des législateurs des États.

« Je pense que les gens se sont réveillés avec ça [new reality] en 2020. »

Sous pression de Trump une bataille acharnée s’est déroulée en 2020, avec certains comtés et États à peine certifiant l’élection de cette année-là.

Le pari de Trump est nul criminel frais. Il est accusé d’avoir travaillé illégalement pour retarder la certification de 2020, en espérant que les Républicains au Congrès le déclarerait vainqueur.

La tactique a persisté au-delà de 2020.

Des dizaines de responsables du comté ont depuis refusé de certifier les résultats des élections. Il y a deux ans, deux étaient accusé au criminel dans une zone rurale de l’Arizona.

Le plan de Trump en 2020 : retarder la certification et amener le Congrès à le déclarer vainqueur des élections. Cela s’est terminé avec l’attaque de ses partisans contre le Capitole américain le 6 janvier 2021. (John Minchillo/Associated Press)

L’une des accusées en Arizona a admis que son retard n’avait rien à voir avec les problèmes dans son comté. Elle était protester après que les démocrates aient obtenu de bons résultats à mi-mandat en 2022, et elle était mécontente de la façon dont les élections se sont déroulées en dehors de Phoenix.

Au Nouveau-Mexique, un autre Aligné sur Trump négationniste des élections expliqué pourquoi il a tenté de bloquer les résultats des primaires de 2022 : « Cela n’est basé sur aucun fait », a-t-il déclaré. Il avait l’intuition que quelque chose n’allait pas.

Ce sont des instantanés de quelques-uns des plus de 3 000 comtés des États-Unis. Rien qu’en Pennsylvanie, certains comtés ont tenté de bloquer la certification du 2022 primaires les mi-mandats et le 2024 primaires .

Ce qui nous amène aux événements récents en Géorgie.

Que se passe-t-il en Géorgie

Une majorité favorable à Trump au sein du comité électoral de l’État a adopté, au cours des deux derniers mois, des règles qui pourraient retarder la certification au niveau du comté, ce qui est un précurseur nécessaire pour confirmer le résultat à l’échelle de l’État.

En août, ils créé une règle permettre à tout responsable, dans n’importe quel conseil électoral, dans n’importe quelle région de Géorgie 159 comtés de lancer sa propre enquête avant de certifier le vote.

Les réunions du comité électoral de l’État de Géorgie sont devenues difficiles. John Fervier, le président, vu ici lors d’une réunion du 20 septembre, a exhorté les autres membres à modérer les tirs partisans et à maintenir un certain décorum. (Mike Stewart/AP)

La genèse de tout cela est celle d’un allié de Trump refus de certifier les primaires présidentielles de cette année dans son comté de la région d’Atlanta jusqu’à ce qu’elle puisse enquêter pour fraude.

Alors, ce mois-ci une autre règle Le conseil d’administration de l’État a exigé que chaque bureau de vote de quartier compte manuellement les bulletins de vote pour s’assurer que le nombre total correspond à celui du compteur électronique. La règle ne précise pas clairement ce qui se passe en cas de divergence.

Le conseil d’administration fait face à des poursuites judiciaires non seulement Démocrates mais aussi Républicains et un juge est je m’attendais à entendre les défis dans quelques jours.

Le secrétaire d’État géorgien, Brad Raffensperger, un républicain surtout connu pour résister à la pression de Trump pour annuler le résultat de 2020, a appelé les règles illégal contraire à la loi de l’État et constituant une menace pour la sécurité des bulletins de vote.

Fonctionnaires du comté dire ce système de double comptage a déjà été essayé et c’est un désastre. Certains se sont plaints lors de la réunion du conseil d’administration de ce mois-ci que cela ne fonctionnerait pas.

Mais le conseil d’administration s’attire les éloges d’un républicain notable : Trump. Lors d’un rassemblement électoral en août, il a personnellement mentionné nommément trois membres du conseil d’administration républicain, invitant la foule partisane à applaudir l’un d’eux alors qu’elle se levait et faisait signe de la main.

« Ils sont en feu. Ils font un excellent travail », a déclaré Trump à propos du comité électoral. « Tous des pitbulls. »

Les réunions sont devenues controversées au niveau local. Les membres du conseil d’administration de Géorgie se tirent dessus alors qu’ils sont assis sur leur podium.

Le comité électoral de l’État du Michigan a à peine certifié le résultat en 2020, lorsqu’un républicain s’est rangé du côté des démocrates. Ce processus controversé a attiré des manifestants pro et anti-Trump dans la capitale de l’État, Lansing, en novembre 2020. (Paul Sancya/AP)

L’une d’elles a accusé les médias et les démocrates de désinformer le public sur ses intentions. Janice Johnston a expliqué que les nouvelles règles ne sont pas aussi onéreuses qu’on le prétend ; les agents électoraux doivent simplement compter le total des bulletins de vote, et non compter les votes pour chaque parti.

Une autre s’est indignée d’avoir été diffamée lors d’entretiens par un autre membre du conseil d’administration.

« Vous attaquez notre réputation, notre intégrité », a déclaré Janelle King. « Ils nous traitent d’extrémistes de droite MAGA. Ils ne savent même pas qui nous sommes. »

King est un animateur de podcast conservateur et ancien responsable républicain qui a remis en question le résultat des élections de 2020 et a apparu à événements avec Trump , louant son travail en tant que président. Johnston, sa collègue, était celle qui saluait la foule depuis son siège au premier rang lors du récent rassemblement de Trump.

Contrôles et contrepoids dans le système

Ce mélodrame bureaucratique ne mériterait guère d’intérêt international sans son rôle dans l’élection d’un titulaire de charge mondialement puissant : le président américain.

Alors, quelle est la probabilité que ce chaos au niveau du comté bloque les élections, encourageant les efforts visant à éliminer les votes et à laisser le Congrès choisir le président ?

Les experts en processus électoraux ne sont pas si inquiets – pour l’instant.

« Est-ce un risque ? Peut-être. Est-ce un gros risque ? Non », a déclaré Wendy Underhill du NCSL.

Sa sanguinité est soutenue par une analyse approfondie rapport du juridique groupe Citoyens pour la responsabilité et l’éthique à Washington.

Il énumère plusieurs voies potentielles pour surmonter une obstruction électorale sans fondement, dans un État swing après l’autre. Par exemple, les États prévoient des sanctions légales, tant pénales que civiles, comme en témoignent les accusations criminelles portées par l’Arizona.

Au-delà de cela, les commissions électorales de certains États ont le pouvoir de prendre en charge le processus. Et enfin, indique le rapport, le gouvernement fédéral peut intervenir, en vertu des lois sur le droit de vote, les droits civils, le complot criminel et plusieurs articles de la Constitution.

Trey Hood, un expert en élections à l’Université de Géorgie, dit qu’il peut prévoir que les tribunaux de l’État annuleront les règles du conseil d’administration de Géorgie ou les suspendront jusqu’à un examen plus approfondi.

On voit un partisan tenant une pancarte « Ne jamais se rendre » lors d’un rassemblement de Trump à Atlanta le mois dernier. (Oumit Bektas/Reuters)

Quant à la substance des changements apportés aux règles, Hood les a qualifiés d’inexplicables. « Travail occupé », c’est ainsi qu’il les a décrits.

Lorsqu’on lui demande ce qui motive tous ces changements, il accorde le bénéfice du doute aux membres du conseil d’administration pro-Trump : il ne pense pas qu’ils cherchent à tricher.

Au lieu de cela, il souligne les sondages qui systématiquement montrer une nette majorité de républicains pensent que les élections de 2020 ont été volées, comme Trump ne cesse de le leur répéter. En conséquence, ces fonctionnaires ont créé, selon lui, de nouveaux garde-fous inutiles ou compliqués.

« Il existe une croyance largement répandue [the 2020 election was stolen] », a déclaré Hood. « Je ne pense pas que cela changera un jour, malheureusement. »

Dans un environnement comme celui-ci, la certification n’est qu’un exemple de problème. Lors des élections américaines de 2024, il y en aura une douzaine d’autres.