Coups de feu, fusillades et panique marquent le week-end américain

Un homme tirant avec un fusil a tué des acheteurs dans l’aire de restauration d’un centre commercial de l’Indiana. Une fusillade dans une maison de Houston a tué quatre personnes.

Un numéro de stand-up du comédien Craig Robinson en Caroline du Nord n’a même pas commencé avant que les amateurs de club ne fuient un homme avec une arme à feu.

À Las Vegas, le spectre des coups de feu au MGM Grand a plongé le casino bondé dans un pandémonium, les joueurs renversant les tables de poker pour se protéger d’une panique qui a commencé avec une porte en verre brisée.

La violence armée s’est emparée de l’Amérique.

“Je suis ici en tremblant”, a déclaré Ignacio Molina dans une vidéo publiée sur Twitter, après le retour d’un calme relatif au casino de Las Vegas.

C’était une fausse alerte, mais la violence armée du week-end a fait plus d’une demi-douzaine de morts ou de blessés, dont un adolescent de 12 ans, deux de 16 ans et un de 18 ans.

La peur des tireurs a laissé plus de gens sur les nerfs et les fusillades – ou la panique à cause de leur peur – n’étaient que les dernières à frapper l’Amérique en 2022 après une école, une église, une épicerie et un défilé du 4 juillet à Highland Park, Illinois, tous devenues des scènes de meurtre ces derniers mois.

En outre, les autorités ont publié un rapport accablant qui critiquait tous les niveaux d’application de la loi – y compris l’inaction de centaines d’agents fédéraux, étatiques et locaux – pour une réponse chaotique et imprudente le 24 mai à un homme armé qui a tué 19 élèves et deux enseignants à l’intérieur Robb Elementary École à Uvalde, Texas.

Voici un aperçu de ce qui s’est passé ce week-end :

___

GREENWOOD, INDIANA

Trois personnes sont mortes et deux ont été blessées après qu’un homme armé d’un fusil ait commencé à tirer sur le centre commercial de Greenwood Park dimanche soir. Un civil armé a tiré sur lui et l’a tué, a indiqué la police.

Le tireur a commencé à tirer après avoir quitté une salle de bain du centre commercial de la banlieue d’Indianapolis peu de temps avant sa fermeture, a déclaré lundi le chef de la police de Greenwood, James Ison.

Des témoins ont décrit des visiteurs paniqués du centre commercial qui fuyaient.

Les morts étaient un couple marié – Pedro Pineda, 56 ans, et Rosa Mirian Rivera de Pineda, 37 ans – et Victor Gomez, 30 ans, selon les bureaux des coroners.

Un homme de 22 ans qui portait légalement une arme à feu a tué le tireur, arrêtant le tireur “presque aussitôt qu’il a commencé”, a déclaré Ison.

“Beaucoup plus de personnes seraient mortes la nuit dernière sans un citoyen armé responsable”, a déclaré Ison.

Les trois personnes décédées s’ajoutent au tueur. La police l’a identifié comme étant Jonathan Sapirman, 20 ans, mais ne connaissait pas encore de motif.

___

HOUSTON

Quatre personnes sont mortes après une fusillade dans un complexe d’appartements à Houston samedi soir.

Le bureau du shérif du comté de Harris a déclaré que des témoins avaient rapporté avoir vu plusieurs personnes, dont les victimes, se tirer dessus après avoir commencé à se disputer.

Le shérif Ed Gonzalez a déclaré que les personnes tuées comprenaient deux jeunes de 16 ans, un de 19 ans et un de 25 ans.

Le bureau du shérif n’a pas identifié les victimes, un mobile ou un suspect.

___

CHARLOTTE, CAROLINE DU NORD

Les clients qui attendaient le début du spectacle à The Comedy Zone ont fui samedi soir lorsqu’un homme a agité une arme à feu, a dit à tout le monde de partir, puis a tiré dans la salle vide, selon la police et des témoins.

Personne n’a été blessé. L’homme, identifié par la police comme étant Omar McCombs, a sorti l’arme avant que l’acteur et comédien Craig Robinson ne se produise.

Une cinquantaine de clients se trouvaient à l’intérieur.

McCombs, 36 ans, a été placé en garde à vue et fait face à plusieurs chefs d’accusation, dont des voies de fait. La police n’a pas révélé de motif.

Robinson a joué dans des films tels que “Hot Tub Time Machine” ainsi que dans la version américaine de l’émission télévisée “The Office”. Il a dit qu’il était en sécurité dans une vidéo publiée samedi soir sur son compte Instagram.

___

LA VEGAS

Les gens ont fui et renversé les tables de poker dans la panique à cause de la croyance erronée que des coups de feu avaient éclaté à l’hôtel-casino MGM Grand tard samedi soir.

La police n’a trouvé aucune preuve de coups de feu; juste une porte en verre brisée dans le service de voiturier.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait des gens se précipitant à travers le Strip, y compris une vidéo qui montrait des officiers s’approchant avec des armes tirées et abaissées alors que plusieurs personnes se précipitaient dans la direction opposée.

___

TULSA

Une femme de 18 ans a été tuée après une altercation qui a provoqué des coups de feu tôt dimanche matin dans un lieu de rassemblement du centre-ville appelé le Centre de l’univers, a annoncé la police.

La police a déclaré qu’elle était passagère dans un véhicule lorsqu’une altercation a éclaté entre deux groupes de personnes. Des coups de feu ont éclaté, touchant la femme et un bâtiment, brisant des portes vitrées, selon la police.

La police a reçu un appel concernant des coups de feu et des enfants “courant partout” au lieu de rassemblement, un cercle en béton connu pour ses caractéristiques acoustiques.

___

UVALDE, TEXAS

Dimanche a vu la publication d’un rapport tant attendu qui a mis à nu la réponse chaotique à la fusillade de masse du 24 mai à Robb Elementary à Uvalde.

Les conclusions d’une commission d’enquête ont critiqué à la fois les forces de l’ordre étatiques et fédérales, et pas seulement les autorités locales, pour l’inaction déconcertante d’officiers lourdement armés à l’extérieur alors qu’un homme armé tirait des balles à l’intérieur des salles de classe de quatrième année adjacentes.

Près de 400 responsables de l’application des lois se sont précipités à l’école, mais “une prise de décision extrêmement mauvaise” a entraîné plus d’une heure de chaos avant que le tireur ne soit finalement confronté et tué, selon le rapport rédigé par un comité d’enquête de la Chambre des représentants du Texas.

Le tireur a tiré environ 142 coups à l’intérieur du bâtiment – ​​et il est “presque certain” qu’au moins 100 coups de feu ont été tirés avant qu’un officier n’entre, selon le rapport, qui fait état de nombreux échecs.

Le comité n’a pas “reçu de preuves médicales” pour montrer que la police prenant d’assaut les salles de classe plus tôt aurait sauvé des vies, mais il a conclu qu'”il est plausible que certaines victimes auraient pu survivre si elles n’avaient pas dû attendre 73 minutes supplémentaires pour être secourues”. ”

Quelques heures après la publication du rapport, les responsables d’Uvalde ont publié séparément des heures de séquences de caméras corporelles des policiers de la ville qui ont répondu à l’attaque.

Vidéo du sergent d’état-major d’Uvalde. Eduardo Canales, le chef de l’équipe SWAT de la ville, a montré l’officier s’approchant des salles de classe lorsque des coups de feu ont retenti à 11h37.

Une minute plus tard, Canales dit : « Mec, il faut qu’on y entre. Nous devons entrer là-dedans, il continue juste à tirer.

C’était 72 minutes plus tard, à 12 h 50, lorsque les agents ont finalement pénétré dans les salles de classe et tué le tireur.

___

Claudia Torrens, journaliste à l’Associated Press à New York, a contribué à ce rapport.

Bobby Caina Calvan et Marc Levy (), l’Associated Press