Coups de feu et explosions dans l’ouest de l’Iran au milieu des manifestations de Mahsa Amini

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Le bruit de coups de feu et d’explosions apparents a fait écho tôt lundi dans les rues d’une ville de l’ouest de l’Iran à l’épicentre des manifestations contre la mort d’une femme de 22 ans, avec au moins un homme aurait été tué par la sécurité forces dans un village voisin, ont déclaré des militants.

Les incidents surviennent alors que les manifestations font rage dans les villes et les villages d’Iran à la suite de la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, décédée quelques jours après avoir été détenue par la police des mœurs à Téhéran. Alors que le gouvernement iranien insiste sur le fait qu’Amini n’a pas été maltraitée, des vidéos de confrontations violentes entre des femmes portant leur foulard obligatoire, ou hijab, ont vaguement suscité des soupçons selon lesquels elle aurait subi des violences physiques pendant sa détention.

De Téhéran et d’ailleurs, des vidéos en ligne sont apparues malgré les perturbations d’Internet par les autorités montrant des femmes défilant dans les rues sans le hijab, tandis que d’autres affrontent les autorités et allument des incendies dans la rue alors que les manifestations se poursuivent dans une quatrième semaine. Les manifestations représentent l’un des plus grands défis à la théocratie iranienne depuis les manifestations du Mouvement vert de 2009.