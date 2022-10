Coups de feu et explosions dans l’ouest de l’Iran au milieu des manifestations de Mahsa Amini

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Le bruit de coups de feu et d’explosions apparents a fait écho tôt lundi dans les rues d’une ville de l’ouest de l’Iran à l’épicentre des manifestations contre la mort d’une femme de 22 ans, avec au moins un homme aurait tué par les forces de sécurité dans un village voisin, ont déclaré des militants.

Les incidents surviennent alors que les manifestations font rage dans les villes et les villages d’Iran à la suite de la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, décédée quelques jours après avoir été détenue par la police des mœurs à Téhéran. Alors que le gouvernement iranien insiste sur le fait qu’Amini n’a pas été maltraitée, des vidéos de confrontations violentes entre des femmes portant leur foulard obligatoire, ou hijab, ont vaguement suscité des soupçons selon lesquels elle aurait subi des violences physiques pendant sa détention.

De Téhéran et d’ailleurs, des vidéos en ligne sont apparues malgré les perturbations d’Internet par les autorités montrant des femmes défilant dans les rues sans le hijab, tandis que d’autres affrontent les autorités et allument des incendies dans la rue alors que les manifestations se poursuivent dans une quatrième semaine. Les manifestations représentent l’un des plus grands défis à la théocratie iranienne depuis les manifestations du Mouvement vert de 2009.

Les violences se sont produites lundi matin à Sanandaj, la capitale de la province iranienne du Kurdistan, ainsi que dans le village de Salas Babajani près de la frontière avec l’Irak, selon un groupe kurde appelé l’Organisation Hengaw pour les droits de l’homme. Amini était une femme kurde et sa mort a été particulièrement ressentie dans la région kurde d’Iran, où les manifestations ont commencé le 17 septembre lors de ses funérailles.

Hengaw a publié des images qu’il décrit comme de la fumée s’élevant dans un quartier de Sanandaj, avec ce qui ressemblait à des tirs de fusil rapides résonnant dans le ciel nocturne alors que les cris des gens pouvaient être entendus.

Il n’y avait pas de mot immédiat si des personnes avaient été blessées dans la violence. Hengaw a ensuite mis en ligne une vidéo de ce qui semblait être des douilles récupérées de carabines et de fusils de chasse, ainsi que des cartouches de gaz lacrymogène usagées.

Les autorités n’ont fourni aucune explication immédiate sur les violences lundi matin à Sanandaj, à quelque 400 kilomètres (250 miles) à l’ouest de Téhéran. Esmail Zarei Kousha, le gouverneur de la province iranienne du Kurdistan, a affirmé sans fournir de preuves que des groupes inconnus « complotaient pour tuer des jeunes dans les rues » samedi, a rapporté lundi l’agence de presse semi-officielle Fars.

Kousha a également accusé ces groupes anonymes ce jour-là d’avoir tiré sur un jeune homme dans la tête et de l’avoir tué – une attaque que les militants ont carrément imputée aux forces de sécurité iraniennes. Ils disent que les forces iraniennes ont ouvert le feu après que l’homme leur ait klaxonné. Le klaxon est devenu l’une des façons dont les militants ont exprimé la désobéissance civile – une action qui a vu la police anti-émeute dans d’autres vidéos briser les pare-brise des véhicules qui passaient.

Dans le village de Salas Babajani, à environ 100 kilomètres (60 miles) au sud-ouest de Sanandaj, les forces de sécurité iraniennes ont tiré à plusieurs reprises sur un homme de 22 ans qui manifestait là-bas, qui est décédé plus tard des suites de ses blessures, a déclaré Hengaw. Il a dit que d’autres avaient été blessés dans la fusillade.

On ne sait toujours pas combien de personnes ont été tuées lors des manifestations et de la répression des forces de sécurité à leur encontre. La télévision d’État a suggéré pour la dernière fois qu’au moins 41 personnes avaient été tuées lors des manifestations du 24 septembre. Au cours des deux semaines qui ont suivi, il n’y a eu aucune mise à jour du gouvernement iranien.

Un groupe basé à Oslo appelé Iran Human Rights estime qu’au moins 185 personnes ont été tuées, bien que cela comprenne environ 90 personnes tuées dans la violence dans la ville de Zahedan, dans l’est de l’Iran. Les autorités iraniennes ont décrit les violences de Zahedan comme impliquant des séparatistes anonymes, bien qu’Iran Human Rights ait déclaré que l’incident avait commencé comme une protestation contre un incident distinct impliquant des allégations de viol contre un policier local.

Pendant ce temps, une émeute dans la prison a frappé la ville de Rasht, tuant certains détenus là-bas, aurait déclaré un procureur. Il n’était pas immédiatement clair si l’émeute à la prison de Lakan impliquait les manifestations en cours, bien que Rasht ait assisté à de fortes manifestations ces dernières semaines depuis la mort d’Amini.

L’agence de presse semi-officielle Mehr a cité le procureur provincial de Gilan, Mehdi Fallah Miri, disant que “certains prisonniers sont morts à cause de leurs blessures car l’électricité a été coupée (à la prison) à cause des dégâts”. Il a également allégué que les prisonniers refusaient d’autoriser les autorités à accéder aux blessés.

Miri a décrit l’émeute comme ayant éclaté dans une aile d’une prison abritant des détenus condamnés à mort.

