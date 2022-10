Coups de feu entendus, mouvement militaire signalé dans la capitale du Burkina Faso, quelques heures après le coup d’État

Des coups de feu ont retenti samedi dans la capitale du Burkina Faso au milieu de signes de tensions persistantes un jour après qu’un groupe d’officiers militaires a renversé l’homme qui avait pris le pouvoir lors d’un coup d’État neuf mois plus tôt.

Les routes sont restées bloquées à Ouagadougou, où un hélicoptère pouvait être entendu voler au-dessus. Une analyse de la sécurité intérieure de l’Union européenne vue par l’Associated Press a déclaré qu’il y avait “un mouvement militaire anormal” dans la ville.

Alors que l’incertitude régnait samedi, la communauté internationale a condamné l’éviction du Lt.-Col. Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a renversé le président démocratiquement élu du pays en janvier. L’Union africaine et le bloc régional de l’Afrique de l’Ouest connu sous le nom de CEDEAO ont vivement critiqué les développements.

“La CEDEAO trouve cette nouvelle prise de pouvoir inappropriée à un moment où des progrès ont été réalisés”, a déclaré le bloc, citant le récent accord conclu par Damiba pour revenir à l’ordre constitutionnel d’ici juillet 2024.

Promesses non tenues

Après avoir pris le pouvoir, Damiba a promis de mettre fin à la violence islamiste extrémiste qui a forcé deux millions de personnes à fuir leurs foyers au Burkina Faso. Mais un groupe d’officiers dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré a déclaré vendredi que Damiba avait échoué et qu’il était donc démis de ses fonctions de président par intérim.

La nouvelle direction de la junte a déclaré qu’elle engagerait “toutes les forces combattantes à se recentrer sur la question de la sécurité et la restauration de l’intégrité de notre territoire”.

Mais il reste à voir si la junte pourra renverser la crise.

Les inquiétudes montaient déjà samedi, cependant, que la dernière volatilité politique détournerait davantage l’attention de l’armée et permettrait aux djihadistes de renforcer leur emprise sur des étendues croissantes du pays autrefois pacifique.

Plus tôt ce mois-ci, Damiba s’était adressé à la nation et avait dit au peuple burkinabé que “nos efforts ont commencé à porter leurs fruits au niveau opérationnel militaire”. Seulement deux jours plus tard, une bombe en bordure de route a frappé un convoi militaire dans le nord, tuant au moins 35 personnes.

Cette semaine, au moins 11 soldats ont été tués et 50 civils portés disparus après que des hommes armés ont attaqué un convoi de ravitaillement à Gaskinde, une commune de la province du Soum dans la région du Sahel.

“Motivé à passer à l’action”

“Face à la situation sécuritaire qui ne cesse de se détériorer, nous, officiers et officiers subalternes des forces armées nationales, étions motivés à agir avec le désir de protéger la sécurité et l’intégrité de notre pays”, a déclaré le communiqué lu vendredi par le porte-parole de la junte, le Capt Kiswendsida Farouk Azaria Sorgho.

“Une réunion sera convoquée pour adopter une nouvelle charte constitutionnelle de transition et choisir un nouveau président burkinabé, qu’il soit civil ou militaire”, poursuit le communiqué.

Les développements de vendredi ne semblaient que trop familiers en Afrique de l’Ouest, où un coup d’État au Mali en août 2020 a déclenché une série de prises de pouvoir militaires dans la région. Le Mali a également connu un deuxième coup d’État neuf mois après le renversement de son président en août 2020, lorsque le chef de la junte a écarté ses homologues civils de la transition et s’est mis seul aux commandes.

Chrysogone Zougmoré, président du Mouvement burkinabé des droits de l’homme, a qualifié le dernier renversement de “très regrettable”, affirmant que l’instabilité n’aiderait pas dans la lutte contre la violence islamiste extrémiste.

“Comment peut-on espérer unir le peuple et l’armée si celle-ci se caractérise par des divisions aussi graves ?” dit Zougmore.

“Il est temps que ces factions militaires réactionnaires et politiques cessent de conduire le Burkina Faso à la dérive.”