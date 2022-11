Coups de feu, blessures multiples signalées au Collège Montmorency à Laval, au Québec.

Radio-Canada a appris qu’il y avait au moins trois blessés, des coups de feu ont été entendus et la propriété a été fermée par la police au Collège Montmorency à Laval, au Québec.

Le Collège Montmorency est un cégep postsecondaire public du quartier Chomedey à Laval avec plus de 7 000 étudiants. Laval est située juste au nord de Montréal.

Plus tôt dans la journée, la police a arrêté un suspect dans le cadre d’une vaste opération policière dans un autre cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec, où les étudiants et le personnel ont été enfermés pendant plus de sept heures.

Personne n’a été blessé dans cet incident.

Ceci est une nouvelle de dernière heure et sera mis à jour.