Coups de Covid gratuits pour les non-assurés après une urgence de santé publique

Cela laisse plus de 100 millions de clichés gratuits à la disposition du public. Le gouvernement estime que l’approvisionnement pourrait durer jusqu’à l’automne.

Les fournisseurs de vaccins Covid achetés au niveau fédéral ne peuvent pas facturer les patients ou leur refuser des injections, en fonction du statut d’assurance d’une personne, selon les Centers for Disease Control Prevention .

Mais le disponibilité et coût de ces vaccins sont en fait déterminés par l’offre de vaccins gratuits du gouvernement fédéral, et non par l’urgence de santé publique.

Le Administration Biden jeudi a levé la déclaration d’urgence vieille de 3 ans, qui avait permis au gouvernement de fournir des prestations de filet de sécurité sociale améliorées et des vaccins, tests et traitements Covid gratuits pendant la pandémie.

Les Américains non assurés peuvent toujours accéder gratuitement aux vaccins Covid-19, pour l’instant, même si l’urgence de santé publique américaine est terminée.

Mais pour les Américains non assurés, les programmes fédéraux et d’entreprise visent à combler le vide.

Les assureurs privés et les programmes gouvernementaux Medicare et Medicaid sont tenus de couvrir tous les vaccins recommandés par le CDC.

Cela signifie que les fabricants de vaccins Pfizer et Moderne vendront leurs vaccins directement aux fournisseurs de soins de santé à environ 130 $ la dose, soit une augmentation de près de cinq fois par rapport aux prix actuels.

Jusqu’à 5 millions d’enfants devraient perdre leur assurance maladie via Medicaid ou le programme d’assurance maladie pour enfants sans l’urgence de santé publique en place, selon un rapport l’année dernière du ministère de la Santé et des Services sociaux.

La décision du CDC d’inclure les vaccins Covid dans le programme de vaccination gratuite sera cruciale pour maintenir l’accès à de nombreux enfants, en particulier ceux qui ne seront plus éligibles à d’autres programmes.

Ce programme fournit déjà des injections gratuites pour d’autres maladies , comme la rougeole et la varicelle.

Les enfants et les adolescents de 19 ans ou moins qui ne sont pas assurés, sous-assurés ou éligibles à Medicaid sont éligibles pour le programme VFC permanent .

Les CDC Le programme Vaccines For Children fournira des injections Covid gratuites aux enfants dont les familles ou les personnes qui s’occupent d’eux n’ont pas les moyens de les payer une fois que les injections sont passées sur le marché commercial.

L’administration Biden a proposé de créer un programme permanent similaire au VFC pour les adultes non assurés qui ne peuvent pas se permettre les vaccins Covid et les injections pour d’autres maladies. Mais le Congrès n’a pas encore promulgué cette proposition dans la loi.

Entre-temps, l’administration a lancé le mois dernier le « Programme d’accès au pont HHS, » un effort temporaire qui fournira des injections et des traitements Covid gratuits aux Américains non assurés une fois que ces produits seront mis sur le marché commercial.

Dans le cadre de cet accord, le CDC continuera d’acheter des vaccins Covid à prix réduit et de les distribuer via 64 départements de santé nationaux et locaux.

Cet effort du HHS tirera parti des «engagements publics» des fabricants de médicaments pour fournir des vaccins et des traitements Covid gratuits aux personnes non assurées. HHS s’attend à ce que les fabricants fournissent directement et gratuitement des injections aux pharmacies dans le cadre de ces engagements.

Kates a déclaré que HHS semble faire référence à Pfizer et Moderna programmes d’aide aux patients récemment annoncésqui s’engagent à fournir gratuitement des vaccins et des traitements Covid aux personnes non assurées.

« À ma connaissance, le HHS dit essentiellement qu’il paiera aux pharmacies le coût de l’administration des vaccins et des traitements au public, tandis que les fabricants fourniront directement aux pharmacies des vaccins et des traitements gratuits dans le cadre de leurs programmes d’assistance aux patients », a déclaré Kates à CNBC.

Pfizer et Moderna n’ont pas précisé s’ils fourniraient des vaccins gratuits aux pharmacies.

Kates a déclaré que le programme d’accès au pont dans son ensemble « aidera certainement » certains Américains non assurés, mais a ajouté qu’il est encore « difficile d’évaluer » combien de personnes en bénéficieront et combien de temps le programme restera en place.