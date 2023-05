Coups de couteau, spray anti-ours et arme de poing: 1 800 appels de la police au milieu de la vague de chaleur à Vancouver

La police de Vancouver a répondu à plus de 1 800 incidents entre vendredi et lundi, alors que la première vague de chaleur de la saison a attiré des foules immenses dans les parcs et les plages de la ville.

sergent. Steve Addison a déclaré qu’il s’agissait d’une augmentation de 36% par rapport à la même période l’année dernière et d’une augmentation de 250% pour les appels vers les plages de la région.

« Alors que la grande majorité des gens sont restés en sécurité et ont agi de manière responsable, chaque fois que nous voyons autant de personnes se rassembler à l’extérieur, il y a forcément plus d’incidents nécessitant la police », a déclaré Addison, ajoutant que le temps chaud « apporte toujours plus de personnes dans la ville des communautés environnantes. .”

La police a déclaré qu’il s’agissait du troisième week-end le plus chargé de 2023, derrière les vacances de printemps et la Saint-Patrick.

Certains des appels incluaient quelqu’un qui se faisait asperger d’ours, un coup de couteau, des incendies et quelqu’un faisant clignoter une arme de poing à l’extérieur d’une boîte de nuit.

Un homme de Vancouver, âgé de 23 ans, faisait la fête avec un groupe de personnes à English Bay le vendredi 12 mai lorsqu’il a été aspergé d’ours. Selon la police, le suspect « a disparu dans la foule » et n’a pas été retrouvé.

Un garçon de 16 ans a été poignardé à plusieurs reprises près des rues Davie et Denman vendredi, souffrant de « plusieurs blessures superficielles » et soigné à l’hôpital. Selon la police, l’enquête est en cours et, bien qu’aucun suspect n’ait encore été identifié, la victime a déclaré avoir été poignardée par un autre adolescent.

Vendredi également, des agents du quartier des divertissements de Granville ont été signalés à l’extérieur de la discothèque Roxy après que des personnes faisant la queue ont signalé qu’un homme leur avait braqué une arme à feu. L’unité des crimes de gangs du VPD a arrêté le suspect, un homme de Surrey âgé de 19 ans, marchant près des rues Granville et Robson quelques minutes plus tard et a saisi une arme de poing chargée.

Vendredi, du côté ouest de la ville, des agents ont été appelés après qu’un homme aurait agressé un étranger avec un couteau dans le vestiaire du centre communautaire Hillcrest. Selon la police, le suspect, un homme de 32 ans de Vancouver, a d’abord fui les lieux, mais a été arrêté et accusé d’agression armée, de menaces et de possession d’une arme à des fins dangereuses.

Cinq « suspects armés et dangereux qui ont tenté d’échapper à la police » ont été arrêtés vendredi à South Vancouver. Selon la police, deux armes à feu ont été saisies.

Dans le Downtown Eastside, la police a déclaré qu’il y avait eu une enquête sur un vol qualifié tôt dimanche matin « après que quelqu’un ait volé à la tire un homme qui était inconscient et faisait une overdose » près des rues Main et Hastings. Un suspect de 34 ans a été interpellé.

