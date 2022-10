Coups de couteau à Las Vegas – Deux morts et six blessés après qu’un “homme a poignardé un groupe de showgirls à l’extérieur du casino sur le Strip”

DEUX personnes sont mortes et six autres blessées après qu’un suspect avec un grand couteau a attaqué un groupe de showgirls à Las Vegas, selon les flics.

Les coups de couteau violents se sont déroulés près du Wynn Casino et du Resorts World Casino sur le Strip de Las Vegas jeudi matin.

Deux personnes sont mortes et six autres sont blessées après qu’un suspect se soit lancé dans une série de coups de couteau devant un casino du Strip de Las Vegas Crédit : AP : Associated Press

Des séquences vidéo ont capturé le suspect fuyant les lieux à pied jeudi Crédit : FOX 5

Selon la police, trois personnes sont dans un état critique tandis que trois autres sont stables à l’hôpital 1 crédit

Yoni Barrios a été arrêté pour meurtre 1 crédit

Le motif de l’attaque au couteau dans le hotspot touristique restait incertain jeudi soir Crédit : Getty

Les flics ont arrêté Yoni Barrios, 32 ans, pour deux chefs de meurtre ouvert avec une arme mortelle.

Il est également accusé de six chefs de tentative de meurtre.

Le chef adjoint James LaRochelle a déclaré: “Toutes les preuves indiquent que Barrios a agi seul et qu’il n’y a pas de suspects en suspens pour le moment.”

Deux des huit personnes poignardées ont été retrouvées mortes sur les lieux.

Trois personnes se trouvaient à l’hôpital dans un état critique et trois autres étaient dans un état stable, a indiqué la police de Las Vegas.

Les informations sur l’identité des victimes n’étaient pas immédiatement disponibles, mais la police a déclaré que des habitants et des touristes figuraient parmi ceux qui ont été attaqués.

Le capitaine Dori Koren a décrit l’arme comme un grand couteau de cuisine, que la police a récupéré après l’attaque.

La police a également déclaré que le coup de couteau initial sur le trottoir n’avait pas été provoqué et qu’il n’y avait pas eu d’altercation au préalable.

Le suspect a ensuite poignardé d’autres victimes alors qu’il continuait, ont déclaré les flics.

Le chef adjoint du LVMP, James LaRochelle, a qualifié la scène de “statique” et a déclaré que les responsables s’efforçaient de parler avec “des dizaines de témoins”.

Il a qualifié l’affaire d ‘”enquête sur un meurtre tragique et difficile à comprendre” et a présenté ses condoléances aux victimes et à leurs familles.

Une femme a déclaré à KTNV que quatre des victimes blessées étaient des “showgirls” qui travaillaient pour elle.

La femme, qui ne s’est pas identifiée au point de vente, a affirmé que le suspect “voulait prendre une photo avec les filles, et quand elles ont dit non, c’est à ce moment-là que les coups de couteau ont commencé”.

Les “showgirls” se promènent sur le Strip en cherchant à prendre des photos avec les touristes.

Le témoin Pierre Fandrich a déclaré au média qu’il croyait que l’une des victimes de la showgirl “était tombée du pont parce qu’il y avait beaucoup de sang sur le sol”.

Jason Adams a déclaré à 8NewsNow qu’il avait été témoin de l’attaque et a fait écho au fait qu’au moins une des victimes était une showgirl.

“Ce type est venu, a couru et a commencé à poignarder cette dame devant moi et elle a couru autour des escalators et elle a essayé de se lever sous le pont et sa petite amie essayait de l’aider”, a-t-il déclaré.

Les enquêteurs n’ont pas immédiatement confirmé que les victimes étaient des showgirls.

La Las Vegas Convention and Visitors Authority a déclaré que l’attaque semblait être un incident isolé, déclarant: “Nos cœurs sont avec tous ceux qui sont touchés par l’incident tragique d’aujourd’hui sur le Strip.

“Notre destination a toujours accordé la plus haute priorité à la sécurité de nos résidents et visiteurs.

“Pour le moment, tout indique qu’il s’agit d’un incident isolé perpétré par un individu, qui a été appréhendé.”

Le chef adjoint de la police du métro, James LaRochelle, a déclaré que le coup de couteau initial n’avait pas été provoqué et avait eu lieu sur le trottoir est du boulevard Las Vegas. Crédit : La Méga Agence