Coups de couteau à Erfurt – Knifeman taillade deux étrangers à un arrêt de bus quelques jours après qu’un déchaînement d’horreur a tué trois personnes en Allemagne

UN COUTEAU a tailladé deux étrangers à un arrêt de bus, quelques jours après qu’un déchaînement d’horreur a tué trois personnes en Allemagne.

Selon les rapports du média allemand MDR, la police est à la recherche de l’agresseur, qui a blessé une victime de 45 et 68 ans.

Getty

La police est toujours à la recherche de l’agresseur[/caption]

Getty

Le couteau a sévi à Efurt, dans le Land de Thuringe en Allemagne centrale[/caption]

L’incident s’est déroulé lundi matin à Efurt, dans le Land de Thuringe, dans le centre de l’Allemagne.

Les victimes auraient été attaquées avec un couteau, selon des témoins sur les lieux, et auraient été transportées d’urgence à l’hôpital pour y être soignées.

L’agresseur s’est échappé sans être détecté, sans laisser aucune trace de lui ou de l’arme présumée du crime.

Des hélicoptères de la police ont été déployés dans le cadre de la recherche de l’agresseur, qui parlerait un allemand sans accent.

Selon une description policière de l’homme, il a entre 20 et 30 ans et portait un pull marron et un pantalon de survêtement foncé.

Il avait des cheveux bouclés blonds à roux et un visage balafré.

L’attaque survient quelques jours seulement après qu’un homme au couteau a tué au moins trois personnes et en a blessé 15 autres lors d’un déchaînement dans la ville allemande de Würzburg, en Bavière.

Une vidéo choquante partagée en ligne montrait un homme balançant une grande lame alors qu’un groupe de passants l’attaquait sur une place de la ville avant que les flics n’entrent et ne tirent sur le suspect dans la jambe.

La police a déclaré avoir lancé une « opération majeure » après qu’un certain nombre de victimes aient été attaquées – apparemment au hasard – à Würzburg.

Dans les images, l’agresseur présumé est vu pieds nus et armé d’un long couteau.

Les spectateurs terrifiés crient et crient alors qu’il se jette sur les passants avec la lame.

Un homme crie : « Il vient de poignarder une femme.

Toute une foule de personnes se rassemblent en attrapant des bâtons et des chaises à lui jeter dans le but d’arrêter le saccage.

Un homme avec un long bâton frappe le couteau au coin de la rue, lui ripostant.

Mais après s’être recroquevillé au coin de la rue, une foule d’environ 20 personnes l’a poursuivi dans une rue latérale.

Quelques instants plus tard, une voiture de police finit par foncer, où il est arrêté d’une balle dans la jambe puis arrêté.

Selon BILD, l’agresseur avait d’abord demandé un couteau à un vendeur dans un grand magasin avant de s’en emparer et de déclencher une tuerie.

Il a ensuite couru dans une banque et dans la rue où des témoins disent qu’il a poignardé des gens au hasard mais surtout des femmes.

Au moins trois personnes sont décédées, toutes dans un magasin Woolworths et cinq autres grièvement blessées dans un état critique.

Neuf autres, dont beaucoup ont courageusement tenté d’arrêter le saccage, ont des blessures moins graves.

Le ministre bavarois de l’Intérieur, Joachim Herrmann, a déclaré lundi au journal Bild qu’il y avait « des preuves » d’un motif islamiste dans l’attaque de vendredi.





Lors de la perquisition du refuge pour sans-abri dans lequel vivait l’homme somalien, du matériel a été trouvé qui étayait les soupçons d’islamisme.

Hermann avait déjà confirmé vendredi soir un témoignage selon lequel l’agresseur avait crié « Allahu Akbar » lors du crime.

L’agresseur serait actuellement en garde à vue.

Getty