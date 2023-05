Coups de circuit attendus: Brent Rooker casse les algorithmes, Jake Burger grésille et plus

Les homers sont en place. Nous avons besoin de plus de circuits. Examinons certains endroits où vous pouvez en obtenir sur le fil de renonciation ou via des échanges en raison de la puissance des frappeurs reflétée dans les circuits attendus supérieurs aux circuits réels.

Commençons par le plus gros bâton de puissance de la saison, un joueur qui, selon Statcast, devrait avoir 8,4 circuits en seulement 67 présences au bâton. Dans une saison normale de 550 présences au bâton, cela fait 69 circuits. Oubliez 69 circuits, évidemment, mais c’est sûrement quelqu’un qui mérite d’être inscrit. Le joueur? Jacques Burger, un ancien top cogneur de la NCAA court-circuité par deux larmes d’Achille. Son physique se comportait autrefois avec quelqu’un portant son nom de famille. Il a perdu du poids mais a toujours un swing riche en protéines. Il est inscrit à 7 % sur Yahoo. Il est actuellement absent avec une blessure oblique, mais devrait revenir bientôt. Il pourrait être un joueur du peloton du côté court. Mais il doit être inscrit, même en tant que mouvement défensif.

Luc Raley est inscrit à 8% et a lancé 8,6 circuits attendus (en ajustant la qualité du contact, la trajectoire et l’environnement du parc) dans 84 battes. C’est un frappeur de 56 circuits en une saison complète. Encore une fois, c’est le rythme et il régressera, mais c’est une puissance gagnée maintenant pour un échantillon décent. C’est aussi un joueur de peloton fort – pensez à lui comme un homme pauvre Joc Pederson (30% inscrits). Raley est probablement 50/50 pour frapper 25 à 30 circuits de plus le reste de la saison. Cela vaut-il un ramassage par fil de renonciation ? Merde c’est tout droit.

En parlant de Pederson, nous connaissons sa puissance et ses barils, ses balles volantes et ses tendances à tirer. C’est un frappeur haut de gamme, un Kyle Schwarber du pauvre. En tant que chauve-souris de peloton du côté fort, je garantirai 25 circuits le reste de l’année – s’il peut rester en bonne santé. Encore une fois, c’est du butin gratuit. Faites simplement une réclamation.

Nous allons maintenant passer aux joueurs qui ont plus de pouvoir qu’il n’y paraît et vous pourriez peut-être le récupérer pour rien (ce surplus) via la route commerciale.

Antoine Santander est à environ trois circuits de moins que ce qu’il attendait. Je sais, les murs du champ gauche à Baltimore… mais Santander au moins est un frappeur de commutateur. Oubliez d’être granulaire ici pour savoir pourquoi il ne frappe pas les circuits. Les circuits attendus tiennent compte de tout cela. Il est sur le rythme de 33 circuits en une saison complète; donc avec environ 20% de la saison dans les livres, il devrait en atteindre 25 à l’avenir. (Attendez-vous toujours à ce que les circuits attendus suivent les résultats réels.)

Et, oui, je sais que nous n’avons pas de chiffres stables, mais nous avons des chiffres et nous devons les modifier maintenant. Soyez des forces audacieuses et puissantes viendront à votre aide! (Gœthe)

Nous pensons à Brandon Nimmo en tant que frappeur de 12 circuits, mais ses statistiques attendues indiquent qu’il est un frappeur de 20 circuits jusqu’à présent. Je pense qu’il peut le faire. C’est un bon joueur. Il est grand temps que sa valeur fantasmatique corresponde à sa réalité. Vous pouvez échanger la puissance contre sa moyenne au bâton et sa vitesse et au lieu de récupérer 10, récupérer 17. Est-ce probable ? Peut-être pas, mais c’est beaucoup plus probable que vous ne le pensez. Ces sept circuits sont totalement gratuits.

Jonas Heïm est largement répertorié mais devrait être ciblé pour le pouvoir. Il a 7,4 attendus en 110 présences au bâton. C’est un receveur, donc il n’obtient probablement que 440 présences au bâton, mais c’est encore 21 circuits de plus, potentiellement. Nous n’espérons pas seulement. Il a en fait affiché exactement autant de puissance. Vous pouvez dire dans un échange, « Heim n’est que de 15 à 20, devenez réel », tout en espérant secrètement (de manière réaliste) 20 à 25 – un énorme swing. Encore une fois, si vous ne payez pas pour la hausse, c’est de la sauce.

Un gars de plus avant que je te déprime avec un « WTF? »

Brent Rooker. Ce qui se passe? J’essaie de trouver un gars qui a été aussi bon pour commencer une saison. Il flippe Babe Ruth en ce moment. Barry Bonds. Le mec frappe .317 et mène la ligue en OBP et slugging et, évidemment, OPS – 108% mieux que la moyenne de la ligue. Baseball-Reference n’arrête pas de planter lorsque j’essaie de trouver la réponse, mais je vais continuer d’essayer. C’est comme si l’ordinateur ne pouvait pas traiter Rooker pour le moment. Il casse l’algorithme. N’oubliez pas qu’il y a aussi le poids de l’échantillon. Hypothétiquement, si un gars frappe un circuit pendant 31 matchs consécutifs, auriez-vous besoin d’un échantillon plus important ou agiriez-vous? Nous sommes en quelque sorte là avec Rooker. Combien quelqu’un d’aussi bon pour 31 matchs pourrait-il régresser? Il a également été un excellent frappeur dans les ligues mineures, pour ce que ça vaut. J’achèterais si son manager pense que c’est un coup de chance. C’est quelque part entre les deux et peut-être, juste peut-être, plus proche des faits.

D’accord, déprimant, que se passe-t-il avec Manny Machado? Il a en fait remporté 3,7 circuits en 140 présences au bâton – c’est un frappeur de 14 à 15 circuits. C’est l’anti-Rooker. Je me demande si vous pouvez échanger Rooker contre Machado. Qui dit non ? Mon cœur dit obtenir Rooker, mais ma tête dit que Machado est le meilleur côté. Il est juste légitime de ne pas frapper maintenant – vous souhaiteriez qu’il ait une composante «malchanceuse» plus importante, mais il gagne ses mauvais résultats.

(Photo du haut : Peter Aiken – USA TODAY Sports)