Couples de pouvoir politique au Maryland : oubliez Taylor et Travis, nous avons…

Assez avec Taylor et Travis déjà !

Le Super Bowl est terminé ! Les robots Biden ont gagné. Laissez ces tourtereaux célèbres profiter d’un peu de paix.

Et mettons plutôt en lumière… ces tourtereaux célèbres du Maryland !

OK, personne ici ne sera probablement à la télévision nationale, ni sur la couverture du magazine Time, ni dans les journaux à scandale. Mais il faut faire attention.

Il y a des couples de pouvoir partout dans cet État. Les personnes figurant sur notre liste annuelle des couples puissants du Maryland sont généralement des célébrités du petit monde étrange de la politique du Maryland. Chaque Saint-Valentin, nous leur rendons hommage dans Maryland Matters.

Comme d’habitude, notre liste de couples puissants penche fortement vers ceux qui passent la plupart de leur temps à Annapolis, travaillant dans ou autour du gouvernement et de la politique de l’État. Mais nous essayons de regarder au-delà des frontières du State Circle lorsque nous le pouvons.

Alors c’est parti. Tout d’abord, les leaders de la meute :

Wes Moore et Dawn Flythe Moore : Les premiers couples du Maryland sont presque assurés de figurer sur cette liste. Mais plus que tout autre partenariat auquel nous pouvons penser, il s’agit d’un véritable partenariat politique. Le gouverneur Moore continue de progresser dans son poste, même s’il devient une étoile montante de la politique nationale. La première dame fait souvent profil bas. Mais elle a fait partie intégrante de son ascension politique et reste l’une de ses principales conseillères et ambassadrices auprès de la communauté politique de l’État.

Aruna Millerle lieutenant-gouverneur, et David Miller, le deuxième second monsieur de l’État : Ce sont des ingénieurs civils qui se sont rencontrés et sont tombés amoureux à l’université. Et il reste son principal conseiller et protecteur politique.

Hélène Grady et Matthieu Gallagher : Grady est le secrétaire d’État au Budget, le premier parmi ses pairs dans le cabinet du gouverneur, celui dont les calculs aident Moore à définir son programme plus large. Gallagher est le chef de la Fondation Goldseker à Baltimore et ancien chef de cabinet de l’ancien gouverneur. Martin O’Malley (D). Il est aussi un leader civique par excellence avec une richesse de contacts et de côtelettes politiques et politiques.

Rép. américain. Glenn Ivey (D) et membre du conseil du comté de Prince George Jolène Ivey (D): Il existe quelques couples dans cet État où les deux moitiés sont des élus, mais ces deux-là sont les plus endurants et, sans doute, les plus attachants. Et bien sûr, ils obtiennent des points supplémentaires parce que l’un de leurs cinq fils est également un élu : le député Julian Ivey (Démocrate de Prince George’s). Et, gardant l’esprit de romance, il vient de se marier !

Bob Ehrlich et Kendel Ehrlich : Bien sûr, l’ancien gouverneur Larry Hogan (à droite) attire à nouveau beaucoup d’attention maintenant qu’il se présente au Sénat américain (et c’est exactement comme ça qu’il aime), mais les Ehrlich sont bien plus présents dans les cercles républicains quotidiens du Maryland que Hogan, avec des liens forts et importants avec Trump World. L’époque où ils sont à nouveau évoqués comme candidats possibles à des fonctions politiques est peut-être révolue, mais ils pourraient décrocher des rôles de premier plan dans l’administration Trump s’il y en a une autre.

Rép. américain. Andy Harris (R-1er) et Nicole Bues Harrisprésident du Parti républicain du Maryland : Pour le meilleur ou pour le pire, c’est l’aile Harris qui contrôle le GOP de l’État ces jours-ci, et ces deux-là sont au sommet.

Martin O’Malley et Katie Curran O’Malley : Il est de retour dans le jeu en tant que chef de l’administration de la sécurité sociale – un travail important, quoique ingrat s’il en est, un travail qui convient à son technocrate gouvernemental intérieur. Et après s’être retirée de la magistrature et avoir brigué le poste de procureur général, elle aura une visibilité accrue dans son nouveau rôle de directrice exécutive du Women’s Law Center of Maryland.

Notre prochaine catégorie, les élus dont les conjoints sont aussi des élus. Oubliez les discussions sur l’oreiller – il y a aussi, inévitablement, beaucoup de discussions en magasin :

Le sénateur d’État. Jack Bailey (R-St. Mary’s) et Karin Baileyprésident du conseil scolaire du comté de St. Mary’s et président du conseil d’évaluation des impôts fonciers du comté de St. Mary’s.

Le sénateur d’État. Ron Watson (D-Prince George’s) et membre du conseil du comté de Prince George Ingrid Watson (D).

Le sénateur d’État. Sarah K.Elfreth (D-Anne Arundel) et membre du conseil municipal de Baltimore Éric Costello (D). Elfreth est bien entendu également candidat au Congrès cette année. Costello est sur le bulletin de vote pour être réélu. Leur Saint-Valentin sera probablement le 15 mai, jour de la fin des primaires.

Tous se lèvent! Voici quelques juges avec des partenaires puissants :

Juge de la Cour d’appel spéciale Laura Ripken et membre du Temple de la renommée du baseball Cal Ripken Jr.

Juge du tribunal de district du comté de Baltimore Michael Siri et Michelle fille Siridirecteur exécutif de la Maryland Legal Services Corporation.

Magistrat du comté de Prince George Anita Turner et Todd Turnerancien membre du conseil du comté de Prince George et directeur exécutif du bureau d’éthique et de responsabilité du comté de Prince George.

Tiffany Andersonjuge de la Cour de circuit du comté de Prince George, et Kévin Andersonsecrétaire au Commerce dans l’administration Moore.

En savoir plus sur l’administration Moore et ses partenaires éminents, y compris certains couples dont les membres ont tous deux des liens avec l’administration :

Fagan Harrischef de cabinet de Moore, et Meryam Bouadjemicinéaste documentaire qui est également conseiller principal du gouverneur et président du nouveau Maryland Entertainment Council.

Eric Lüdtkedirecteur général des affaires législatives et membre du conseil du comté de Montgomery Aube Luedtke (D).

Secrétaire des nominations Tisha Edwards et agent démocrate Lamont Riley.

Saïf Ratulfonctionnaire législatif adjoint de l’administration et membre du conseil municipal de Baltimore Phylicia Porter (D).

Secrétaire aux ressources naturelles Josh Kurtz et Samantha Zwerlingdirecteur général des affaires politiques et législatives de la Maryland State Education Association.

Lawrence Dewonancien agent de campagne de Moore qui s’occupe désormais de la gestion des performances pour le ministère de l’Environnement du Maryland, et Candace Dodson-Reedvice-président des relations gouvernementales et des affaires communautaires à l’Université du Maryland, comté de Baltimore.

Kristin Riggin Fleckensteinsecrétaire adjoint du département de planification du Maryland, et Tom Fleckensteincourtier en pouvoir Anne Arundel County avocat.

Arinze Ifekauche, directeur adjoint des communications et des affaires législatives au Bureau du gouverneur pour la prévention du crime, la jeunesse et les services aux victimes, et Delora Sánchez Ifekauche, directeur de Cornerstone Government Affairs et directeur du bureau d’Annapolis du cabinet.

Attaché de presse Carter Elliot IV et Morgane Smithanalyste politique principal à la Maryland Cannabis Administration.

Plus de pouvoirs dans les agences gouvernementales des États qui ne sont pas directement liées à l’administration Moore :

Vicki Gruberchef du Département des services législatifs, et Tom Lewismédiateur du développement du gouvernement du comté de Montgomery.

Kumar Barvelégislateur chevronné qui siège désormais à la Commission de la fonction publique du Maryland, et Maureen Quinnprésident de la Commission d’indemnisation des accidents du travail du Maryland.

Kathleen Evansmembre de la commission des accidents du travail, et Gérard Evansle super lobbyiste.

Jérémie Bakerchef de cabinet de la présidente de la Chambre, Adrienne A. Jones (comté D-Baltimore), et Lindsey Reynoldsassocié principal chez GQR, une société nationale de sondage démocrate.

Ross Seidmanconseiller principal du président du Sénat Bill Ferguson (D-Baltimore City), et Jamie Sextondirecteur de la politique législative et réglementaire à la Maryland Insurance Administration.

David Smulskianalyste politique principal au ministère des Services législatifs, et Robyn Elliottassocié du cabinet de lobbying Public Policy Partners.

Julianne Fiastroconseiller principal de l’agence Maryland Lottery and Gaming, et John Fiastroancien agent républicain et lobbyiste à la State House.

Adam Abadirdirecteur des communications stratégiques du bureau du contrôleur du Maryland, et Marly Cardona Mozdirecteur des communications du département des transports de la ville de Baltimore.

Plusieurs politiciens ont des proches puissants. Voici quelques-uns de ces couples, par ordre alphabétique :

Exécutif du comté de Howard Calvin Ball (D) et Shani Balleresponsable des opérations au système médical de l’Université du Maryland.

Président du comité des crédits de la Chambre Ben Barnes (D-Prince George’s et Anne Arundel) et Caitlin McDonoughavocat et lobbyiste au sein du cabinet Harris Jones & Malone.

Del. Jessica Feldmark (D-Howard) et Josué Feldmarkvice-président senior de CI Renewables, une société d’énergie renouvelable très présente dans la région médio-atlantique.

Président du Sénat Bill Ferguson (D-Baltimore City) et Léa Fergusondirecteur des opérations du Baltimore Civic Fund.

Président du Comité sénatorial du budget et de la fiscalité Guy Guzzone (D-Howard) et Suzanne Laurentvice-chancelier chargé des relations gouvernementales au système universitaire du Maryland.

Membre du conseil du comté de Wicomico Josh Hastings (D) et Alyssa Hastingsdirecteur de la Côte Est pour le sénateur américain Chris Van Hollen (D).

Membre du conseil du comté de Montgomery Will Jawando (D) et Michele Lawrence Jawandovice-président senior du réseau Omidyar.

Del. Anne Kaiser (D-Montgomery) et Joueur de lignes Nancydirecteur des initiatives d’avancement et professeur au Montgomery College.

Rép. américain. Kweisi Mfume (D) et Tiffany McMillan Parfumdirecteur du Center for Academic Success and Retention à la Morgan State University.

Échevine de la ville de Frederick Katie Nashqui est également un lobbyiste enregistré à Annapolis, et Josh Bokeeancien conseiller municipal et fondateur de l’association à but non lucratif Connect for Broadband, se présente désormais pour un siège au conseil scolaire du comté de Frederick.

Exécutif du comté de Baltimore Johnny Olszewski Jr. (D) et Marisa Olszewskiresponsable de la politique environnementale de la Maryland League of Conservation Voters.

Le sénateur James…