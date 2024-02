Couples de pouvoir bruxellois 2024 – POLITICO

Un militant conservateur estonien est entré dans l’histoire l’automne dernier en proposant à sa petite amie au Parlement européen.

Même si Kuldar Lepp, 26 ans, et Marta Schönberg, 18 ans, ont été les premiers à se fiancer de cette manière, ils ne constituent pas la première histoire d’amour à commencer dans la maison de la démocratie européenne.

Les législateurs, assistants, avocats et autres se sont depuis longtemps rencontrés au travail et ont formé une union toujours plus étroite. Et ils ne sont qu’un sous-ensemble des couples de pouvoir qui peuplent Bruxelles, où les discussions sur l’oreiller et les discussions en magasin se mélangent et où les rivaux politiques font parfois bon ménage.

A l’occasion de la Saint-Valentin, POLITICO met à l’honneur 14 couples de pouvoir bruxellois. Chaque couple s’est vu poser une série de questions standard sur la façon dont ils se sont rencontrés, dans quelle mesure ils travaillent ensemble et comment ils gèrent les conflits d’intérêts, le cas échéant.

Sur une échelle de un à cinq, chacun d’entre eux s’est vu attribuer une cote de puissance, ainsi qu’un facteur de « sourcil levé » en matière de controverse ou de risque de conflit d’intérêts.

Double néerlandais

Pieter Jan Kleiweg de Zwaan et Delphine Pronk

Facteur de sourcil surélevé :

Puissance nominale :

À la tête du puissant Comité politique et de sécurité de l’UE, Delphine Pronk, directrice politique adjointe du Service européen pour l’action extérieure, préside des négociations à enjeux élevés entre les pays membres sur la manière de répondre aux guerres et autres menaces. À l’époque où son mari Pieter Jan Kleiweg était ambassadeur des Pays-Bas en Belgique, ils étaient connus comme un duo dynamique, assistant à des réceptions diplomatiques et réseautant en tandem. Leur facteur de pouvoir a explosé depuis sa récente promotion au poste de principal envoyé de l’UE à La Haye. Le couple a déclaré qu’il gardait « sa relation privée privée, mais nous encourageons toute la bulle bruxelloise à acheter des fleurs néerlandaises pour leurs proches ».

Union des eurocrates

Pia Ahrenkilde Hansen et Denis Redonnet

Facteur de sourcil surélevé :

Puissance nominale :

Rares sont ceux qui jouent un rôle plus fondamental dans la projection des idéaux et du soft power de l’UE que ce discret couple franco-danois. Pia Ahrenkilde Hansen a supervisé le département de la Commission chargé de communiquer la mission et les valeurs de l’UE à ses citoyens et au monde, avant de devenir récemment directrice générale en charge de l’éducation et de la culture. Denis Redonnet, numéro 2 de la DG COMMERCE, est le principal responsable du commerce européen et dirige désormais l’enquête de l’UE sur les subventions chinoises aux voitures électriques. Malgré (ou peut-être à cause de) l’expérience en communication d’Ahrenkilde Hansen, aucun des deux n’a répondu aux demandes de commentaires.

M. et Mme Right

Marion Maréchal et Vincenzo Sofo

Facteur de sourcil surélevé :

Puissance nominale :

Marion Maréchal est la nièce de la candidate d’extrême droite Marine Le Pen, mais elle s’en est séparée pour rejoindre un parti encore plus à droite, la Reconquête, fondé par Eric Zemmour, le fervent défenseur de la droite. Le mari de Maréchal, Vincenzo Sofo, est plus au fait à Bruxelles, en tant qu’eurodéputé du parti des Frères d’Italie de Giorgia Meloni. Sofo a d’ailleurs quitté la Ligue d’extrême droite au cours de ce mandat pour rejoindre l’équipe de Meloni. Reconquête est en passe d’obtenir six députés européens en juin.

Marion Maréchal et son partenaire Vincenzo Sofo | Sameer Al-Doumy/AFP via Getty Images

Ils se sont rencontrés lors d’une conférence sur l’avenir de l’Europe organisée par Sofo à Milan. “Ensuite, j’ai continué à organiser des conférences politiques parce que je voulais l’inviter à nouveau en Italie”, a ajouté Sofo. “Après un certain temps, je dois dire que la stratégie a fonctionné.”

Maréchal a déclaré à POLITICO par l’intermédiaire d’un porte-parole : « Nous sommes tous les deux de fervents patriotes et il peut arriver que les intérêts français et italiens ne soient pas toujours alignés. En théorie, on évite de parler de Napoléon.»

La semaine dernière, les deux hommes ont tenu une conférence de presse commune pour annoncer que l’unique député européen de Reconquest, Nicolas Bay, rejoignait le groupe politique plus large où siège également Sofo. Ils se chuchotaient en italien en marge.

Pacte vert

Terry Reintke et Mélanie Vogel

Facteur de sourcil surélevé :

Puissance nominale :

L’eurodéputé allemand Terry Reintke codirige les Verts au Parlement européen, où elle a rencontré pour la première fois sa compagne Mélanie Vogel, sénatrice française des Verts représentant les électeurs français à l’étranger. Les lier ensemble dans une relation qui a débuté en 2019 est une opposition viscérale au fascisme et à l’extrême droite, ainsi qu’un plaidoyer en faveur des droits des femmes et de politiques plus vertes.

Tous deux jouent également un rôle important au niveau de l’UE. Reintke est récemment devenue l’une des principales candidates des Verts pour les élections européennes de juin, et Vogel est le co-président du parti qui l’a choisie, les Verts européens.

Le couple est fier ouvert sur leur relation. “Pour moi, être visible et visible fait partie intégrante de ma liberté”, a écrit Reintke sur Instagram l’année dernière. Mais ils se méfient également des éventuels conflits d’intérêts. “Nous ne partageons pas entre nous des informations qui ne sont pas censées être partagées”, a envoyé Reintke à POLITICO. En ce qui concerne la nomination de Reintke comme tête de liste des Verts pour les élections de juin, Vogel dit qu’elle est restée bien sorti de là.

“Je n’ai tout simplement pas pris soin de concevoir la procédure proposée à nos délégués et je ne me suis pas mêlé au soutien de nos partis membres aux différents candidats”, a déclaré Vogel dans un message.

Partenariat public-privé

David Earnshaw et Joséphine Wood

Facteur de sourcil surélevé :

Puissance nominale :

Josephine Wood et David Earnshaw se sont rencontrés dans un cabinet de conseil dans les années 90 et ont travaillé ensemble en tant que lobbyistes pour le fabricant de médicaments GSK avant de se séparer professionnellement : Wood a travaillé dans le cabinet de l’ancienne commissaire à la concurrence Neelie Kroes et a conseillé les socialistes du Parlement avant d’atterrir à l’entreprise commune EuroHPC. en charge du calcul intensif, où elle dirige l’unité de stratégie et de gouvernance. Earnshaw a dirigé l’entreprise bruxelloise de Burson Marsteller avant de retourner dans le secteur pharmaceutique, chez MSD.

Les différences politiques nettes risquent de devenir plus floues lors du prochain mandat d’Earnshaw, en tant que président de Portland Brussels, qui compte des clients en matériel informatique. Mais il dit qu’il s’en tiendra à ses sujets de prédilection : la santé, l’environnement et l’alimentation.

La merveilleuse Mme (et M.) Maydell

Eva Maydell et Niklas Maydell

Facteur de sourcil surélevé :

Puissance nominale :

Eva Maydell (née Paunova), avait déjà réussi à s’imposer, comme elle le dit dans son profil POLITICO 28 Promotion 2015, comme « la personne à qui s’adresser pour les questions numériques » lors de son premier mandat de députée européenne lorsqu’elle épousa Niklas Maydell. , un éminent avocat spécialisé dans les fusions et acquisitions, en 2017. Leurs intérêts professionnels communs pour la politique technologique sont clairs : en 2016, elle a souligné les idées de l’avocate austro-suédoise lors d’un panel qu’elle a animé sur « #Régulation4Innovation.» Désormais associé du cabinet antitrust de Weil et chef de son bureau de Bruxelles, le portefeuille varié de Niklas Maydell comprend des travaux sur des fusions pour des clients technologiques – notamment Microsoft et NVIDIA – ainsi que des accords dans le secteur manufacturier et énergétique.

Eva Maydell est aujourd’hui fréquemment citée comme future commissaire pour la Bulgarie. Elle a développé une réputation d’amie des Big Tech au sein de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, où elle a dirigé les travaux de son groupe PPE sur la loi sur les puces, les règles de cybersécurité et la stratégie en matière de données. Ni Maydell n’a répondu aux questions standard de POLITICO, y compris celles sur les conflits d’intérêts potentiels.

Travail d’amour

Saar Van Bueren et Diederik Samsom

Facteur de sourcil surélevé :

Puissance nominale :

Ces acolytes de l’ancien chef du climat de l’UE Frans Timmermans pourraient avoir besoin de s’appuyer les uns sur les autres dans une période politique difficile. Les deux hommes, qui se sont mariés l’année dernière, figuraient tous deux sur la liste Brussels Power 40 de POLITICO en 2023 – Diederik Samsom en tant que bras droit de Timmermans en matière de politique climatique et Saar Van Bueren en tant que meilleur stratège de campagne des socialistes européens – mais ont vu leur Le patron et le parti souffrent dans les sondages. Timmermans a été remplacé à la Commission par un homme politique de centre droit, qui à son tour a remplacé Samsom par un homme politique de centre droit, le laissant sans grand chose à faire au cours des derniers mois de son mandat. Van Bueren a beaucoup à faire, les sondages suggérant que les socialistes sont en passe de perdre des sièges et de l’influence lors des élections de juin.

Néanmoins, ce couple a déjà surmonté l’adversité : leur relation a fait l’objet de beaucoup de potins politiques aux Pays-Bas, et Van Bueren a dû changer de rôle en 2019 pour éviter de travailler directement sous la direction de son partenaire. Ni l’un ni l’autre n’ont répondu aux demandes de commentaires.

Sexe et drogue

Christian Ehler et Pernille Weiss

Facteur de sourcil surélevé :

Puissance nominale :

Cette histoire d’amour entre députés européens a une intrigue secondaire qui pourrait affecter le montant que vous payez pour vos médicaments. L’eurodéputé Christian Ehler, député allemand du Parti populaire européen, préside un groupe de recherche indépendant du Parlement. Sa petite amie, la députée danoise PPE Pernille Weiss, siège également au Panel pour l’avenir de la science et de la technologie (STOA). Tous deux ont été la cible d’un lobbying intense de la part des grandes sociétés pharmaceutiques pour discréditer un rapport du STOA qui critiquait le système d’incitations lucratif de l’industrie – avant que ce rapport ne soit retiré d’Internet.

Pernille Weiss et Christian Ehler | Photo-illustration POLITICO (Images sources via EP)

Le couple a reconnu publiquement leur relation – et plus encore.

“Avant de devenir ami avec Christian, j’ai vécu trois ans sans être en couple et sans être sexuellement active”, dit Weiss. dit le podcast danois Plus fantaisiste en août. “Ça a été vraiment sympa.”

Weiss a posté sur un groupe Facebook pour les Danois en Belgique l’année dernière : “Je cherche un physiothérapeute fort pour mon énorme petit ami qui a un cou et des épaules stupides.”

Néanmoins, il n’est pas clair si d’autres membres de STOA étaient au courant de ce jumelage. Un porte-parole du Parlement a déclaré qu’il n’y avait aucune exigence particulière de divulgation formelle dans ce contexte. Ils ont également fait équipe sur une missive sur la politique frontalière germano-danoise. Ni Ehler ni Weiss, qui…