Couples de célébrités qui se sont fiancés ou mariés en 2022

Top Gun : non-conformiste/peu sûr La star Jay Ellis et le mannequin Nina Senicar se sont mariés le 9 juillet en Toscane, en Italie.

Le couple a tous deux partagé des photos du mariage sur leurs comptes Instagram respectifs en utilisant la même légende : « 9 juillet 2022… Per semper 💙 », en utilisant l’expression italienne qui signifie pour toujours.

Leur mariage a eu lieu deux ans après leur date de mariage initiale, qui a été repoussée deux fois en raison de la pandémie de COVID-19.

Les jeunes mariés se sont rencontrés en 2015 dans un bar de Los Angeles et se sont fiancés en 2019 après avoir accueilli leur fille, Nora.

Pour l’occasion spéciale, l’heureux couple portait tous les deux des Dolce et Gabbana personnalisés. Selon un communiqué de presse partagé avec GENSle marié a enfilé un smoking bordeaux personnalisé avec des revers en pointe et une bordure en satin de soie avec une boutonnière de smoking blanche. La mariée est allée avec une simple robe blanche avec un bustier structuré. Elle a complété le look avec une jupe froncée et des sandales fendues à hauteur de cuisse et en satin blanc.

Les jeunes mariés ont apprécié leur cérémonie à la Villa Mangiacane en Toscane, selon Vogue, où les vignes et les oliveraies complètent la belle scène. Senicar s’est ouvert sur l’inspiration sentimentale derrière l’emplacement, racontant au point de vente: “Nous avons toujours su que nous voulions nous marier en Italie car y aller était le premier voyage que nous ayons fait ensemble.”

Simon Biles et Jonathan Owens

Simone Biles est devenue fiancée le jour de la Saint-Valentin.

La plus grande gymnaste de tous les temps, 24 ans, a partagé sur Instagram que son petit ami Jonathan Owens, 26 ans, a posé la question lors d’une proposition surprise super douce.

“LE PLUS FACILE OUI”, Simone a légendé les photos du joueur des Houston Texans à genoux. “J’ai hâte de passer l’éternité et l’éternité avec toi, tu es tout ce dont je rêvais et plus encore ! marions-nous FIANÇÉ”

“Prêt pour toujours avec vous ❤️”, a écrit Owens dans les commentaires du septuple médaillé.

Les photos de Simone montraient également un gros plan de sa magnifique bague qui comportait une pierre centrale de forme ovale et une bande de diamants. La bague a été conçue par Zo Frost de ZoFrost & Co. bijoux et Shane Co. Acheteuse Amanda Trevizo estime que cela coûte entre 125 000 $ et 250 000 $.