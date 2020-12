C’était une romance de conte de fées pour Dallas et Goodwin quand ils ont joué dans le succès fantastique d’ABC Il était une fois, jouant le Prince Charmant et Blanche-Neige, bien sûr.

« Cela m’a frappé comme une lumière aveuglante », a déclaré Dallas Personnes en 2012. « J’ai pensé: » J’ai des ennuis maintenant « . »

Quant à Goodwin, elle savait que c’était à Dallas qu’ils étaient allés à leur premier rendez-vous à Disneyland.

«Je savais qu’en fait j’allais épouser mon mari Josh à Disneyland parce que je l’ai pris pour la première fois et que nous venions de commencer à sortir ensemble», détaillera plus tard Goodwin à Kelly Ripa. « Nous étions sur Big Thunder Mountain et il a jeté ses bras en l’air et il dit: » C’est le meilleur jour de ma vie « et je me suis dit: » Nous nous marions totalement. « »

Il a posé la question en octobre 2013 et ils se sont mariés en avril 2014. Dallas et Goodwin sont les parents de fils Oliver, 6 ans, et Hugo, 4 ans, et la star de Manifest espère retravailler avec sa femme après leurs six ans. faire un relais OUAT.

« Elle est la plus grande. Travailler avec elle me manque chaque jour, » il a dit sur Vivre avec Kelly et Ryan. «Je pense qu’elle était du genre, ‘regardez, nous avons travaillé ensemble et nous avons vécu ensemble six ans, donnez-moi une pause.’ Mais je pense que nous travaillerons à nouveau ensemble, je l’espère. «