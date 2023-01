Couple s’embrassant à travers les surfaces vidéo du toit ouvrant sur Internet

Les médias sociaux ont de nos jours apporté certains des couples de vidéos les plus fous de Lucknow. Auparavant, une vidéo d’un couple amoureux sur un scooter était devenue virale et maintenant une vidéo d’un couple s’embrassant dans les rues de Lucknow alors qu’il se tenait à travers le toit ouvrant a fait surface sur Internet. L’incident aurait eu lieu dans le quartier chic de Lohia Path à Lucknow et la vidéo a pris d’assaut Internet.

La vidéo a été enregistrée par une personne faisant du vélo juste derrière le véhicule. Les vidéastes ont été vus en train de commenter l’incident et ont mentionné à quel point la ville changeait à un rythme rapide et à quel point c’était un spectacle inhabituel dans la capitale de l’Uttar Pradesh.

Prenant connaissance de la vidéo, la police de Lucknow est intervenue et a retrouvé le numéro du véhicule. Des mesures seront bientôt prises contre le couple. La semaine dernière, une vidéo d’un couple conduisant un scooter sur une route de la région de Hazratganj est devenue virale. Il a été révélé que la jeune fille était mineure et la police l’a laissée partir avec un avertissement. Bien que la police ait pris les mesures appropriées, de telles vidéos ont prouvé que le PDA est devenu courant dans les rues de Lucknow et que les gens se mettent en danger en conduisant.

Selon les lois sur les toits ouvrants ouverts, le couple a été condamné à une amende et la raison invoquée était qu’il y avait une possibilité de blessure mortelle en cas d’accident. De plus, cela pourrait gêner et détourner l’attention des autres conducteurs sur la route provoquant des accidents mortels.

Plusieurs personnes ont tweeté la vidéo du toit ouvrant et les personnes dans les commentaires ont tagué Lucknow et UP Police et ont exigé des mesures appropriées. Ils ont exprimé à quel point les habitants de la ville avec une histoire et une culture riches avaient honte de voir de tels actes révélés par les médias sociaux.

