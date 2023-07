Couple prêt à voler en montgolfière du Nouveau-Brunswick vers l’Europe

C’est un voyage qui a mis des années à se préparer, et Deborah et Mike Scholes sont prêts à décoller.

Le couple britannique se préparait auparavant à embarquer pour un vol transatlantique en ballon il y a quelques années, mais les pénuries mondiales d’hélium et la pandémie de COVID-19 ont retardé leurs plans.

La semaine prochaine, ils prévoient enfin de faire de leur voyage de rêve une réalité – tant que le temps coopère. Le couple attend des conditions favorables pour faire voyager leur montgolfière de Sussex, NB, jusqu’en Europe. Le voyage devrait durer cinq à sept jours.

« Nous recherchons un flux d’ouest régulier à travers l’Atlantique pour nous rendre en Europe », a déclaré Mike à Your Morning Friday de CTV.

Les Scholes s’appuieront tout au long de leur voyage sur un météorologue qui leur indiquera à quelle altitude faire voler le ballon de la Rozière en fonction de la météo. Les ballons de la Rozière sont conçus spécifiquement pour les voyages longue distance et utilisent un double système de gaz chauffé et d’hélium.

Depuis 2020, le couple se prépare au voyage tant attendu en s’entraînant avec des ballons à hydrogène en Allemagne. Et en 2014, les Scholes ont remporté le Great British Long Jump, une compétition où les montgolfières essaient de voler le plus loin possible en un seul voyage, parcourant 340,5 kilomètres.





Avant de perdre la majeure partie de la vue en 2007 à cause d’une maladie génétique rare, Mike a également remporté cinq prix de montgolfière longue distance et d’endurance et a été propriétaire d’une compagnie de montgolfière au Royaume-Uni pendant des années.

Si leur voyage transatlantique est réussi, Deborah sera la première femme à piloter un ballon à travers l’océan Atlantique et Mike sera la première personne ayant une déficience visuelle à le faire.

Alors qu’ils se préparent pour leur voyage, les Scholes disent qu’ils se sentent assez confiants.

« (Nous sommes) assez calmes pour le moment », a déclaré Deborah.

« Je pense que nous allons attendre d’avoir atterri et ensuite devenir nerveux », a ajouté Mike.

Dans le cadre de l’expédition, le couple collecte des fonds et sensibilise l’association Blind Veterans UK, qui a aidé Mike, un ancien pilote de la Royal Navy, après son diagnostic en 2007.



Pour visionner l’intégralité de l’interview, cliquez sur la vidéo en haut de cet article.