Couple en instance de divorce – Hollywood Life

Crédit d’image : Nivière David/ABACAPRESS.COM/Shutterstock

Cette « famille moderne » n’est plus. Après que certains fans aient soupçonné qu’il y avait des problèmes au paradis pour Sofia Vergara et Joe Manganiello, ces craintes ont été confirmées le 17 juillet. Le couple A-lister a révélé qu’il était officiellement en train de divorcer dans une déclaration à Page 6. « Nous avons pris la décision difficile de divorcer », a commencé la déclaration du duo. « En tant que deux personnes qui s’aiment et se soucient beaucoup, nous demandons poliment le respect de notre vie privée en ce moment alors que nous naviguons dans cette nouvelle phase de notre vie. »

Plus tard, une source proche du couple a déclaré au point de vente que la séparation était à l’horizon pour Sofia et Joe depuis un moment maintenant. « Sofía et Joe se séparent depuis un moment maintenant et prennent une certaine distance l’un par rapport à l’autre pour envisager leur avenir », a déclaré la source au point de vente.

La première indication que tout n’allait pas bien entre les Magic Mike étoile et la L’Amérique a du talent l’hôtesse est venue le jour du 51e anniversaire de Sofía. Joe a republié une photo de lui et de sa femme sur son Instagram, en écrivant: « ¡¡¡Feliz Cumpleaños Sofía !!! » Après près de huit ans de mariage, cela a peut-être été une publication régulière pour certains, mais la passion de Joe pour sa femme est légendaire, alors ce message discret a déclenché des alarmes dans l’esprit des fans. Ajouter plus de carburant à la spéculation d’une scission était le fait qu’il s’agissait de la même photo que Sofía a utilisée pour souhaiter à Joe un joyeux anniversaire en 2021.

Sofía a passé son anniversaire non pas avec son mari mais avec ses amis en Italie. Elle a atterri pour la première fois dans le pays vers le 7 juillet et a continué à partager des photos de ses voyages. « Tellement de chance d’avoir mes meilleurs amis dans mon restaurant préféré sur mon île préférée !!! » elle a écrit de Capri le 10 juillet. Tout au long des photos, les fans n’arrêtaient pas de lui demander où était son mari.

En juillet, Sofía et Joe ont également inscrit leur maison à Beverly Hills. Sofía a acheté la propriété de 11 300 pieds carrés, sept chambres et onze salles de bains en 2014 pour 10,6 millions de dollars et a demandé 19,6 millions de dollars en 2023.

Sofia et Joe se sont rencontrés pour la première fois en mai 2014 lorsqu’elle était fiancée à Nick Loeb. Les deux ont assisté au dîner des correspondants de la Maison Blanche, et Joe n’a pas pu s’empêcher de vérifier Sofía. « Ouais, je me suis totalement fait prendre », a déclaré Joe E ! Nouvelles en 2014 (h/t Mariées). « C’était en fait drôle quand nous avons commencé à sortir ensemble, des mois plus tard. Nous avions parlé, je suppose, ou nous nous étions rencontrés, mais nous n’avions commencé à sortir qu’une fois qu’elle était célibataire. Je veux dire, elle avait un petit ami à l’époque, donc j’aurais probablement pu me battre pour avoir fait ça. Je n’essaie pas de déclencher une bagarre à la Maison Blanche.

Cependant, Sofía et Nick l’ont appelé peu de temps après, la libérant pour aller à son premier rendez-vous avec Joe en juin 2014. En décembre, Joe s’était mis à genoux. «Notre premier rendez-vous était en juin, puis je lui ai proposé la veille de Noël; [we dated for] environ six mois. Quand vous savez, vous savez, et nous savions tout de suite, comme très rapidement », a-t-il déclaré. « Nous avions cette grande baie vitrée [that I opened up], et le soleil se couchait rose sur les montagnes et sur la baie, et j’avais cette bague. J’avais regardé toutes les bagues du monde, et c’est la bague que je voulais.

Le duo s’est marié en novembre 2015. En 2020, ils ont célébré leur cinquième anniversaire de mariage avec des photos de retour – et des messages simples. “Feliz 5e anniversaire [email protected] [heart emoji x 3] toi! » a écrit Sofía, tandis que Joe a écrit: «Joyeux cinquième anniversaire, mi amor. Je t’aime tellement. »

