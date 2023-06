couple britannique sera expulsé d’Australie parce qu’il est trop vieux | Nouvelles du monde

Le séjour de la famille en Australie se terminera bientôt (Photo: 9 News) Un couple britannique qui vit en Australie depuis huit ans sera expulsé parce qu’il est trop vieux. Glenn Tunnicliff, 57 ans, et sa femme Sheena, 50 ans, doivent partir dans les sept semaines après avoir échoué à obtenir la résidence permanente en raison de changements de visa. Ils ont déménagé de l’East Sussex à Perth avec leurs deux filles Tamzin et Molly, qui ont maintenant 21 et 18 ans, et leur Jack Russell Roxy. Bien que chaque membre de la famille obtienne un emploi, Glenn et Sheena ont été invités à partir avant le 4 août, car l’âge limite pour obtenir la résidence permanente (RP) – la voie vers la citoyenneté – est de 45 ans. « Nous ne voulons pas retourner au Royaume-Uni, nous avons fait notre vie ici », a déclaré Sheena 9Nouvelles. «Maintenant que nous avons dépassé ce chiffre magique de 45, il n’y a pas de voie vers les relations publiques pour nous. L’Australie nous classe comme trop vieux [but] c’est nous qui avons l’expérience et la formation.’ La famille bénéficie du visa de travail de Glenn car ses compétences en plâtre sont très demandées dans toute l’Australie. L’entreprise qui le parraine est sur le point de fermer, ce qui signifie que la famille ne peut pas obtenir de visa permanent. Tamzin est la seule autorisée à rester car elle est infirmière (Photo : Facebook)



La famille a initialement déménagé à Oz depuis l’East Sussex Sheena a déclaré que le couple avait dépensé 80 000 $ (63 200 £) en visas au fil des ans sans toujours obtenir les meilleurs conseils des agents. Plus: Tendance

Le seul membre de la famille qui peut rester est Tamzin car elle est infirmière, mais Molly apprend la langue des signes australienne et ne sera pas éligible pour un visa étudiant car son cours n'est pas éligible. La famille craint que Roxy, la chienne, ne soit laissée à elle-même en raison de son âge. L'avocate Joanne Kinslor a expliqué le raisonnement derrière les relations publiques en Australie et a déclaré: «La limite d'âge en place pour la grande majorité des migrants qualifiés découle d'une préoccupation politique selon laquelle la vie professionnelle et les contributions économiques des migrants qualifiés plus âgés sont susceptibles d'être inférieures à celles de migrants plus jeunes. Mais cela a été critiqué par l'agent de migration Mateja Rautner qui a déclaré que le gouvernement australien faisait activement la promotion de l'Australie en tant que destination pour les migrants qualifiés, tout en « limitant les options » pour les plus de 45 ans.

