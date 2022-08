Coupez les cordons avec cette station de charge sans fil ESR 2-en-1 à 11 $

Vous en avez assez d’un nid de fils emmêlés qui encombrent votre table de chevet ? Il existe un moyen plus élégant de garder vos appareils sous tension. Cette station de charge sans fil ESR est conçue pour charger à la fois un téléphone et une montre intelligente, et vous pouvez dès maintenant la récupérer en vente. Vous pouvez économiser 7 $ lorsque vous utilisez le code promotionnel O6U9CJI4 à la caisse, faisant baisser le prix à seulement 11 $. Il n’y a pas d’expiration claire sur cette offre, alors passez votre commande le plus tôt possible si vous espérez profiter de cette remise.

Cette station de charge ESR est conçue pour être utilisée avec n’importe quel appareil iOS ou Android compatible Qi, et est compatible avec les téléphones, les montres intelligentes et même les écouteurs comme les AirPods. Il prend en charge une charge de 7,5 watts pour les iPhones et une charge de 10 watts pour les téléphones Samsung. Il est livré avec un support de charge pour montre intelligente qui se branche sur un port USB-A sur le chargeur et peut être retiré pour un transport facile. Il se branche au mur à l’aide d’un cordon USB et d’un adaptateur comme la plupart des chargeurs de téléphone, et le cordon est détachable pour que vous puissiez facilement le glisser dans votre sac et l’emporter partout.