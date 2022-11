Coupez les cordons avec 25% de réduction sur les stations de chargement sans fil Satechi

La plupart meilleurs téléphones sorti au cours des dernières années prend en charge la charge sans fil, ce qui signifie que vous pouvez vous débarrasser de ce nid emmêlé de câbles de charge sur votre table de chevet ou votre bureau. Et si vous cherchez à les remplacer par un socle, un support ou une station de charge sans fil élégants, c’est maintenant votre chance d’en acheter un pour moins cher. Satechi fabrique une variété de chargeurs sans fil simples et élégants, et en ce moment, vous pouvez en acheter un à 25% de réduction lorsque vous utilisez le code promotionnel SANS FIL à la caisse. La durée de validité de cette offre n’est pas claire, nous vous recommandons donc d’en profiter rapidement si vous ne voulez pas manquer d’économies.

Il existe de nombreux chargeurs sans fil différents disponibles dans cette vente, vous n’aurez donc aucun problème à en trouver un qui soit bien adapté à votre configuration et à vos appareils. Si vous êtes juste à la recherche d’un simple chargeur sans fil pour votre téléphone, vous pouvez vous procurer ce pour seulement 11 $, vous permettant d’économiser 4 $ par rapport au prix habituel. Ou, si vous préférez un support de charge pour voir facilement toutes les notifications en un coup d’œil, vous pouvez économiser 15 $ sur ce 60 $ qui dispose également d’un chargeur pour les écouteurs compatibles, tels que le nouveau AirPods Pro de deuxième génération.

Et si vous avez beaucoup d’appareils et pas beaucoup de place pour les recharger, vous pouvez prendre ceci pour 45 $, vous faisant économiser 15 $ par rapport au prix habituel. Il comprend deux ports USB-C, deux ports USB-A et un chargeur sans fil Qi, ainsi que des séparateurs en silicone pour garder tous vos appareils bien organisés. Vous pouvez également économiser sur , , et plus.