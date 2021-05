Coupes du monde parmi 97 événements UK Sport espère que le pays pourra accueillir au cours de la prochaine décennie | Actualités Actualités

La France a remporté la dernière Coupe du monde à Moscou en 2018, mais la candidature conjointe du Royaume-Uni et de l’Irlande pour 2030 pourrait-elle être couronnée de succès?

Le Royaume-Uni a identifié près de 100 événements sportifs internationaux qu’il aspire à accueillir au cours de la prochaine décennie, ce qui apporterait un avantage combiné à l’économie de près de 7 milliards de livres sterling.

UK Sport, avec le ferme soutien du gouvernement, a réservé 97 événements dans 44 sports, dont 46 championnats du monde, d’ici 2031.

Certains de ces événements ont déjà été garantis, tandis que d’autres comme la Coupe du monde de football masculin 2030, une candidature anglaise pour la Coupe du monde de rugby féminin 2025 et la Ryder Cup 2031 sont au stade de l’étude de faisabilité.

Bien que UK Sport ne puisse pas chiffrer le nombre de ces événements qu’il obtiendrait réellement, il a déclaré que le taux de réussite de la candidature du Royaume-Uni était d’environ 80% au cours des quatre dernières années, ce qui équivaudrait à 78 de ces 97 événements garantis si les offres ont finalement été lancées pour tous.

Le plus grand prix de tous serait sans doute la Coupe du monde de football du centenaire des hommes en 2030.

La FIFA devrait esquisser le processus de candidature d’ici le deuxième trimestre de l’année prochaine, une décision devant être prise sur les hôtes lors de son Congrès 2024.

Le Royaume-Uni et l’Irlande étudient la faisabilité d’une candidature conjointe pour ces finales, mais pourraient se retrouver face à l’Espagne et au Portugal pour devenir le candidat préféré de l’UEFA.

On s’attend alors à une candidature sud-américaine, qui à tout le moins bénéficierait d’un soutien sentimental étant donné que l’Uruguay a accueilli la finale inaugurale en 1930.

La Nouvelle-Zélande a remporté la Coupe du monde de rugby féminin 2017, mais l’Angleterre pourrait proposer d’accueillir l’édition 2025

Le directeur général de UK Sport, Simon Morton, a déclaré que la politique du football faisait partie des discussions sur la faisabilité, mais estime qu’il existe de nombreuses différences avec cette candidature par rapport à la tentative ratée de l’Angleterre uniquement pour la finale de 2018.

« La FIFA a apporté des changements significatifs et importants au processus de candidature, il est devenu beaucoup plus transparent », a-t-il déclaré.

« Certains ont dit que le [2018] la soumission était peut-être un peu trop insulaire – eh bien, nous parlons d’une offre de cinq nations, donc le ton est complètement différent.

« C’est pionnier, c’est sans précédent en termes de ce dont nous parlons. Donc je pense que ces choses nous donnent l’assurance qu’après 11 ans depuis la dernière offre, les choses ont le potentiel d’être différentes cette fois-ci. »

La liste comprend également une étude de faisabilité sur l’organisation du Grand Départ d’un futur Tour de France, tandis que d’autres soi-disant « méga événements » classés comme opportunités comprennent les Championnats du monde d’athlétisme et de para-athlétisme, les Coupes du monde de cricket masculin et féminin, le T20 du monde de cricket masculin, les championnats d’Europe et les finales de la Coupe Davis et de la Coupe Billie Jean King.