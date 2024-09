Coupes du camp d’entraînement : 27/09/24

Alors que nous terminons la première semaine du calendrier de pré-saison, les équipes commencent à devenir plus agressives avec leurs réductions dans les camps d’entraînement. Nous en verrons plus vendredi après que sept équipes aient réduit leur effectif jeudi. Alors que la plupart des joueurs juniors éligibles sont retournés dans leurs clubs de la LCH, nous devrions voir davantage d’affectations dans la AHL et de placements au ballottage dans les prochains jours. Comme toujours, nous mettrons à jour cet article avec toutes les coupes d’aujourd’hui.

Dernière mise à jour à 13h41

Canards d’Anaheim (par annonce de l’équipe)

F Carey Terrance (attribué à OHL Erie)

Vestes bleues de Columbus (par annonce de l’équipe)

F Jacques Gaudet (à AHL Cleveland)

F Stéphane Matteau (à AHL Cleveland)

F Justin Pearson (à AHL Cleveland)

D Stanislav Svozil (prêté à AHL Cleveland)

Panthères de Floride (par annonce de l’équipe)

G Kenneth Appleby (libéré de la prise de force vers l’AHL Charlotte)

G Évan Cormier (libéré de la prise de force vers l’AHL Charlotte)

Rangers de New York (par annonce de l’équipe)

G Talyn Boyko (à l’AHL Hartford)

Pingouins de Pittsburgh (par annonce de l’équipe)

D Nikolaï Knyjov (libéré de la prise de force)

Sénateurs d’Ottawa (par annonce de l’équipe)

F Wyatt Bongiovanni (à AHL Belleville)

F Tyler Boucher (à AHL Belleville)

F Xavier Bourgault (à AHL Belleville)

F Jake Chiasson (à AHL Belleville)

F Angus Pattenrond (à AHL Belleville)

F Philippe Daoust (à AHL Belleville)

D Jorian Donovan (à AHL Belleville)

F Stephen Halliday (à AHL Belleville)

D Thomas Hamara (à AHL Belleville)

F Oskar Pettersson (à AHL Belleville)

G Michael Simpson (à AHL Belleville)

D Djibril Touré (à AHL Belleville)

F Keean Washkurak (libéré de PTO à AHL Belleville)