Coupes de camp des Canucks : pourquoi Woo et Brisebois ont été mis en dérogation

Les Canucks ont réduit leur effectif de deux joueurs, renonçant aux défenseurs Jett Woo et Guillaume Brisebois de les envoyer dans la AHL.

Après deux matchs préparatoires, les Canucks de Vancouver disposaient toujours d’un effectif de 48 joueurs.

Les Canucks devront réduire ce chiffre à une liste de 23 joueurs (ou moins) dans moins de deux semaines, puisque les listes définitives doivent être soumises à la LNH d’ici le 7 octobre avant la saison régulière. En supposant que Thatcher Demko sera toujours dans la réserve des blessés lors de la soirée d’ouverture, les Canucks devront supprimer au moins 24 joueurs en 12 jours.

Cela représente deux suppressions par jour, il est donc logique que les Canucks aient procédé à deux suppressions jeudi, plaçant Jett Woo et Guillaume Brisebois au ballottage dans le but de les envoyer aux Canucks d’Abbotsford dans la AHL.

Comme toujours, Pass it to Bulis est là pour expliquer chaque coupe, même si elles sont assez faciles à comprendre dès le début. Alors, pourquoi Woo et Brisebois ont-ils eu la chance ? Décomposons-le.

Jett Woo a une longue échelle à gravir

Il y a quelques années, il semblait que le développement de Jett Woo s’était heurté à un mur de briques. Ses deux premières saisons dans la AHL n’ont pas été belles. Après une solide carrière dans le junior majeur, Woo n’a réussi que 13 points en 70 matchs et s’est retrouvé en bonne santé. Il y a même eu des moments où lorsqu’il a rejoint l’alignement, c’était en tant qu’attaquant de quatrième trio.

Cependant, au cours des deux dernières saisons, Woo a revitalisé ses perspectives en tant que prospect. Le joueur de 24 ans a connu de grosses minutes à Abbotsford, jouant un match d’arrêt physique et marquant des points, inscrivant 31 points en 62 matchs la saison dernière. Il a même été rappelé dans la LNH la saison dernière lorsque Carson Soucy s’est blessé, bien qu’il n’ait fait partie de l’alignement pour aucun match.

Voici le problème pour Woo : les Canucks ont tout un tas d’autres défenseurs droitiers.

Au niveau de la LNH, les Canucks comptent Filip Hronek, Tyler Myers et Vincent Desharnais dans l’alignement, puis Noah Juulsen et Mark Friedman comme septième et huitième défenseurs probables. Même si les Canucks ont quelques blessures sur le côté droit, les Canucks ont des défenseurs droitiers prêts à les remplacer, il sera donc difficile pour Woo d’être rappelé.

Si une opportunité de rappel se présente, Woo devra rivaliser avec Cole McWard, bien que McWard soit actuellement sur le plateau en train de se remettre d’une opération chirurgicale hors saison pour une blessure au bas du corps. Les Canucks ont également Christian Felton, signé en tant qu’agent libre universitaire, qui a réalisé une solide Classique des Jeunes Étoiles et qui est toujours sur la liste de l’équipe.

Au camp de cette année et lors de son unique match préparatoire, Woo a fait preuve d’une certaine confiance en sautant dans la zone offensive, mais a eu quelques problèmes défensifs. Il a du travail à faire pour être rappelé cette saison.

Guillaume Brisebois espère une saison en santé

Un seul joueur est dans l’organisation des Canucks depuis plus longtemps que Guillaume Brisebois : Brock Boeser et seulement parce qu’il a été choisi au premier tour du repêchage de la LNH 2015 et que Brisebois a été choisi le lendemain au troisième tour. Canucks avant Boeser.

Malgré cela, Brisebois, 27 ans, n’a disputé que 27 matchs dans la LNH. Sa plus grande percée a eu lieu au cours de la saison 2022-23, lorsqu’il a disputé 17 matchs et a finalement marqué son premier but en carrière dans la LNH huit ans après avoir été repêché.

Tout espoir de construire cette année-là a été anéanti lors du dernier match de la pré-saison 2023 lorsqu’il a reçu un coup sûr de l’attaquant du Seattle Kraken Brandon Tanev. Cette blessure l’a placé dans la réserve des blessés pendant presque toute la saison avec ce qui était soupçonné d’être un syndrome post-commotion cérébrale, bien que les Canucks n’aient jamais officiellement confirmé.

Brisebois s’est finalement senti assez bien pour participer à des matchs dans la AHL, disputant huit matchs en saison régulière alors que l’équipe se préparait pour les séries éliminatoires. Malheureusement, ses symptômes ont refait surface et il a raté la totalité des séries éliminatoires.

Heureusement, Brisebois est je me sens beaucoup mieux après une intersaison de récupération et aucun problème n’a été signalé alors qu’il traitait du contact du camp d’entraînement. Remonter dans la LNH est une préoccupation secondaire – pour le moment, il s’agit simplement de s’assurer qu’il est en parfaite santé et qu’il peut recommencer à jouer au jeu qu’il aime.

Le fait qu’il soit coincé avec la même organisation pendant neuf ans, travaillant dur chez les mineurs pendant la grande majorité de ce temps témoigne de la popularité de Brisebois en tant que personne et du peu d’entretien qu’il nécessite en tant que joueur.

Liste restante des Canucks de Vancouver

Les Canucks comptent encore 26 attaquants, 17 défenseurs et 5 gardiens de but au camp, y compris des joueurs actuellement blessés ou en réadaptation.

Voici la liste, organisée en une vague approximation de lignes et d’appariements :

AVANT

Danton Heinen – JT Miller – Brock Boeser

Jake DeBrusk-Elias Pettersson-Jonathan Lekkerimäki

Nils Höglander – Aatu Räty – Conor Garland

Arshdeep Bains – Pie Suter – Daniel Sprong

Phil Di Giuseppe – Max Sasson – Kiefer Sherwood

Sammy Blais – Nils Aman – Linus Karlsson

Vilmer Alriksson-Nate Smith-Danila Klimovitch

Tristen Nielsen-Ty Mueller-Chase Wouters

IR

Teddy Blueger

Dakota Josué

DÉFENSEURS

Quinn Hughes – Filip Hronek

Carson Soucy – Vincent Desharnais

Christian Wolanin – Tyler Myers

Derek Forbort-Mark Friedman

Sawyer Mynio – Noah Juulsen

Elias Pettersson – Kirill Kudryavtsev

Akito Hirose

Christian Felton

IR

Cole McWard

GARDIENS DE BUT

Artur Silovs

Nikita Tolopilo

Jiri Patera

Ty Young

IR

Thatcher Demko