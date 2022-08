Couper pour le traitement : un homme de Kelowna se coupe la barbe pour le service de dialyse du KGH

Nori Wentworth fait pousser sa barbe depuis que sa femme Kristyn a commencé la dialyse à l’hôpital général de Kelowna.

“Mes reins ont échoué”, a déclaré Kristyn. “Je n’avais aucune idée que j’étais malade. C’était il y a quatre ans, puis je me suis retrouvé sous dialyse.

Maintenant, le couple cherche à redonner à l’unité de dialyse en coupant la barbe de 30 mois de Nori.

Nori a lancé un GoFundMe pour collecter des fonds en s’engageant à tailler sa barbe à différents niveaux en fonction du montant collecté.

Si 5 000 $ sont donnés, Nori dit que tout se passe bien.

Nori et Kristyn Wentworth se tiennent devant des affiches de concerts des précédentes collectes de fonds du KGH à l’intérieur de Wentworth Music (Brittany Webster – Capital News)

“Je viens de commencer (le GoFundMe) il y a quelques jours et ça se passe plutôt bien”, a commenté Nori. «Je viens de le diffuser à des amis personnels sur Facebook et Instagram, mais il est absolument ouvert à tous ceux qui souhaitent faire un don. Plus il y a d’argent, mieux c’est.

Le couple a choisi le 27 août comme date limite. Ils travaillent toujours sur l’endroit où la coupe de cheveux aura lieu.

Nori a soutenu sa femme tout au long de sa dialyse et de ses deux greffes de rein, organisant des collectes de sang et de plasma et restant à ses côtés tout le temps.

Kristyn a reçu son premier rein grâce à Fred Jarvis, mais en raison d’une infection, elle s’est retrouvée sous dialyse.

Une connaissance, Brian Hurry, a assisté à l’une des collectes de sang et est devenu la grâce salvatrice de Kristyn.

“C’est à cause de cette collecte de sang qu’elle a fini par obtenir son deuxième rein”, a déclaré Nori. “Le gars était comme” je vais aller donner du sang “et puis c’était” c’est facile, je peux aller donner un rein “.”

“La collecte de sang a attiré l’attention de nombreuses personnes sur le simple fait de donner du sang et sur l’importance de donner”, a commenté Kristyn. “Vous ne savez jamais que vous allez avoir besoin de ces choses jusqu’à ce que vous en ayez besoin.”

Kristyn est un peu triste de voir la barbe partir, mais c’est pour une bonne cause.

En quelques jours seulement, GoFundMe a déjà collecté 1 700 $, ce qui signifie qu’au moins le bas de la barbe se détache.

Kristyn a déclaré que même si les fonds collectés sont utilisés pour acheter une chaise chauffante pour le service, ce sera tout pour les patients, car le traitement peut rendre les individus assez froids.

L’entreprise familiale Wentworth Music organise des concerts deux fois par an avec ses étudiants en musique afin de collecter des fonds pour le service des enfants de l’hôpital.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

fundraiserCheveuxHôpitauxKelowna