Couper les liens avec Ye’s Yeezy

La Ligue anti-diffamation exhorte Adidas à rompre ses liens avec Ye, appelant ses récents commentaires haineux dans un lettre au PDG d’Adidas Kasper Rorsted et au président Thomas Rabe.

Le rappeur et designer, anciennement connu sous le nom de Kanye West, a fait ces dernières semaines plusieurs remarques dégradantes sur les Juifs et a ciblé ses partenaires commerciaux avec des menaces publiques. En septembre, il s’est séparé du détaillant Gap, et plus tôt ce mois-ci, Adidas a annoncé qu’il réexaminait sa relation avec Ye.

Dans l’intervalle, cependant, le détaillant a déclaré qu’il “continuerait à cogérer le produit actuel” de la marque Ye’s Yeezy, selon un communiqué du 6 octobre.

« À la lumière des remarques antisémites de plus en plus véhémentes de Kanye West au cours des dernières semaines, nous avons été troublés d’apprendre qu’Adidas prévoyait de continuer à sortir de nouveaux produits de sa marque Yeezy sans aucune reconnaissance apparente de la controverse entourant ses propos les plus récents », a déclaré l’ADL. lettre lit.

“Nous exhortons Adidas à reconsidérer son soutien à la gamme de produits Ye et à publier une déclaration indiquant clairement que la société et la communauté Adidas n’ont aucune tolérance pour l’antisémitisme”, indique la lettre.

Adidas n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC.

Ye s’est associé pour la première fois à Adidas en 2013, mais a récemment déclaré qu’il pensait que l’entreprise lui avait volé ses idées et ne lui avait pas donné suffisamment de contrôle sur la marque Yeezy. Il a publié des photos attaquant les membres du conseil d’administration d’Adidas sur ses réseaux sociaux et, début septembre, a publié une image trafiquée d’une première page du New York Times. affirmant à tort que Rorsted était mort.

Ces derniers jours, les commentaires de Ye se sont intensifiés pour inclure des commentaires menaçants et haineux sur le peuple juif. Twitter et Instagram l’ont tous deux suspendu des plateformes. Lundi, la société de médias sociaux de droite Parler a déclaré que Ye avait accepté d’acheter l’application.

L’ADL compilé une liste de ce qu’il a jugé nuisibles les récents commentaires de Ye.

“À une époque de montée de l’antisémitisme, où les incidents aux États-Unis ont atteint un niveau record en 2021, de telles déclarations sont plus que accablantes – elles sont dangereuses. … Nous espérons que davantage d’entreprises, d’individus et de dirigeants politiques agiront pour montrer qu’il y aura des conséquences à une telle rhétorique haineuse et qu’ils ne laissent pas passer l’antisémitisme de Ye”, indique le communiqué.

Adidas a récemment déclaré que sa collaboration avec Ye était l’une des plus réussies pour la marque à ce jour.

L’analyste de Morningstar, David Swartz, estime que les ventes de Yeezy pour Adidas s’élèvent à environ 2 milliards de dollars par an, ce qui représente potentiellement 10 % des ventes totales d’Adidas. Le détaillant ne rapporte pas de chiffres de vente spécifiques à Yeezy.

“Il y a dix ans, Adidas était en difficulté aux États-Unis, le plus grand marché des vêtements de sport. Grâce, en partie, à Yeezy, son activité aux États-Unis a rebondi”, a déclaré Swartz. “Cela a aidé à redonner de la pertinence à son activité en Amérique du Nord, et cela a rendu Adidas pertinent sur le marché des collectionneurs et lui permet probablement d’atteindre une démo qu’il a manquée.”

Jeudi, Adidas a annoncé séparément les résultats préliminaires du troisième trimestre dans lesquels le détaillant a abaissé ses prévisions pour l’année 2022 en raison de la détérioration des tendances du trafic en Chine et d’une accumulation importante des stocks alors que la demande des consommateurs diminuait sur les principaux marchés occidentaux.