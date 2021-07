Couper le crédit universel « un mal inutile », prévient l’ancien conseiller pour les sans-abri de Boris Johnson

Couper le crédit universel de 20 £ par semaine serait un « mal inutile » conduisant à une dépendance accrue aux banques alimentaires cet hiver, a averti l’ancien conseiller pour les sans-abri de Boris Johnson.

Parler à L’indépendant, Dame Louise Casey a affirmé que les ministres étaient coincés dans une «tranchée idéologique» à cause de la décision de supprimer la hausse du paiement des prestations introduite au début de la pandémie.

L’homologue interbancaire, qui a conseillé cinq premiers ministres, a souligné qu’elle était « tellement déçue » à la fois par Rishi Sunak, le chancelier, et par M. Johnson à la suite de l’accord visant à mettre fin au relèvement d’urgence – d’une valeur d’environ 1 000 £ par an.

« Je pense vraiment que c’est un mal inutile ce qu’ils font, s’ils font cela », a-t-elle déclaré. « C’est inutile, vraiment inutile. »

Dame Louise, qui a comparu l’année dernière à un briefing n ° 10 de Covid, a également déclaré que les implications de la pandémie sur certaines des familles les plus pauvres de Grande-Bretagne étaient « exponentielles » et a insisté sur le fait que le public était disposé à maintenir le soulèvement.

L’intervention intervient dans un contexte d’inquiétude croissante parmi les députés d’arrière-ban conservateur face aux avertissements coupés et sévères des groupes anti-pauvreté selon lesquels des millions de familles pourraient se retrouver avec moins de la moitié des revenus nécessaires pour un niveau de vie acceptable.

Pas plus tard que la semaine dernière, l’influent Northern Research Group – représentant une cinquantaine de députés conservateurs – a déclaré L’indépendant que la hausse du crédit universel avait été une « bouée de sauvetage » et a exhorté le gouvernement à la maintenir en place.

Six anciens secrétaires au travail et aux retraites issus des rangs du parti, dont Iain Duncan Smith, ont également écrit à la chancelière le mois dernier pour protester contre la coupe et demander que le relèvement soit mis sur une « base permanente ».

Mais s’exprimant devant un comité la semaine dernière, la ministre du Cabinet, Therese Coffey, a confirmé que les paiements d’urgence de 20 £ par semaine seraient « supprimés », les demandeurs ayant été informés avant octobre qu’ils verraient un « ajustement » des paiements.

Dame Louise, dont le poste gouvernemental le plus récent était de présider le groupe de travail sur le sommeil dans la rue Covid-19 pendant les premiers mois de la crise de Covid-19, a souligné que les répercussions immédiates de la suppression des paiements supplémentaires «seront que les personnes qui ont déjà à peine de quoi vivre en aura encore moins ».

« Nous aurons un autre hiver d’utilisation accrue des banques alimentaires, une utilisation accrue des aumônes – dans le cinquième ou sixième pays hautement développé du monde, nous comptons sur l’aide pour nos propres citoyens », a-t-elle déclaré.

L’ancien conseiller, qui a également été directeur général du programme Familles en difficulté sous David Cameron entre 2011 et 2015, a ajouté : « Je suis tellement déçu par le gouvernement. Il y a des gens bien dans ce gouvernement, et c’est une chose très décevante pour eux de faire.

« Je suis déçu du chancelier et je suis déçu du premier ministre. Ils parlent tous les deux du discours des conservateurs d’une nation et si vous ne vous occupez pas des gens qui n’ont rien, vous n’êtes pas un conservateur d’une nation.

Qualifiant la décision de «réflexion à court terme», elle a poursuivi: «Nous avons une reconstruction massive pour sortir de cette pandémie et nous n’avons pas encore du tout traversé la pandémie. Jusqu’à ce que nous ayons à reconstruire l’économie, nous devrons nous pencher sur l’un des plus gros problèmes auxquels nous sommes tous confrontés, celui de vieillir. Nous avons un État-providence basé sur la Grande-Bretagne d’après-guerre, pas sur le 21e siècle.

Avant que la chancelière ne cède à la pression – annonçant une prolongation de six mois du relèvement lors du budget de mars – Dame Louise avait précédemment exprimé son opposition à l’abandon du relèvement dans un BBC interview, suggérant que les gens verraient les conservateurs comme le « méchant parti » s’ils le faisaient.





Lorsqu’on lui a demandé quel message le gouvernement enverrait au pays si le soulèvement était supprimé à l’automne, elle a réitéré ce point, déclarant L’indépendant: « Je pense que c’est un message qui est qu’ils sont prêts à être à nouveau méchants et c’est vraiment terrible dans un pays qui essaie de se ressaisir à cause de la pandémie, nous sommes prêts à redevenir la méchante fête. C’est ce qu’il me dit.

Soulignant les chiffres du ministère du Travail et des Pensions montrant que le nombre de personnes réclamant un crédit universel a doublé par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, Dame Louise a également déclaré que l’hiver à venir pourrait être « pire » que le précédent.

« Si tout le monde pense que l’hiver dernier a été dur pour les pauvres, alors détrompez-vous », a-t-elle averti. « Tout le monde pensera que nous sommes revenus à la normale. Nous ne sommes pas revenus à la normale dans le monde de la pauvreté, nous avons doublé le nombre de personnes dans ce groupe, nous avons un an d’enfants partageant un téléphone pour essayer de faire l’école à la maison.

« Les implications de la pandémie sur les personnes défavorisées et exponentielles et cela ne va pas changer cet hiver. Ce qui va changer, je crains, c’est le durcissement des attitudes au sein du gouvernement autour de ces questions. »

ajouta Dame Louise. « Tout le monde a été touché par la pandémie, certains sont dans des yachts sanglants naviguant au coucher du soleil et certains sont sur des radeaux qui ont coulé. Nous savons tous que la pandémie a touché de manière disproportionnée les gens plus que les autres. Ce serait une chance de réinitialisation pour le gouvernement et c’est ce qui leur manque. »

S’exprimant la semaine dernière, Mme Coffey a déclaré aux députés que l’augmentation serait supprimée à l’automne, déclarant: « Une décision collective a été prise qu’à mesure que nous voyons l’économie s’ouvrir, nous nous concentrons fortement sur l’obtention d’un emploi et d’un emploi. »

M. Johnson a ajouté qu’alors que le Royaume-Uni a levé les restrictions de Covid-19, « l’accent doit être mis sur la mise au travail et l’embauche des gens ».

« Si vous devez faire un choix entre plus d’aide sociale ou de meilleurs emplois mieux payés, je vais chercher des emplois meilleurs et mieux payés. »

Interrogé sur la question de savoir s’il réviserait la coupe avant septembre, le Premier ministre a répondu : « Bien sûr, je surveille tout en permanence, mais je vous ai donné une idée assez claire de mes instincts.