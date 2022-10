Couper l’accord de paiement de l’énergie est injuste, Truss ne sait pas ce qu’elle fait, disent les lecteurs de Sun alors qu’ils réagissent au mini budget

Le « micro budget » de JEREMY HUNT hier a peut-être stabilisé les marchés monétaires.

Mais les changements apportés par le nouveau chancelier au mini-budget cadeau de Kwasi Kwarteng il y a à peine trois semaines auront un GRAND effet sur les lecteurs de Sun.

Le nouveau chancelier de Liz Truss, Jeremy Hunt, a fait demi-tour sur sa politique budgétaire Crédit : PA

Nous sommes revenus demander à notre panel sur le coût de la vie son verdict sur les derniers revirements du gouvernement.

Beaucoup d’entre eux ont salué les déménagements – mais ont demandé si la Première ministre Liz Truss devrait toujours occuper son poste.

L’employé du NHS

MEGAN DANCER est en congé de maternité pour s’occuper de son fils de sept mois, Louie.

Elle gagne 22 000 £ et son partenaire, l’opérateur de machine Dan, 32 ans, reçoit 24 000 £.

Megan Dancer, photographiée avec son partenaire Dan et son fils de sept mois, Louie, a perdu 250 £ après la suppression de la réduction de 1 pence de l’impôt sur le revenu Crédit : collecter

Après le mini budget de Kwasi Kwarteng le mois dernier, ils devaient être mieux lotis de 617 £, mais ils ont perdu 250 £ parce que la réduction prévue de 1 pence de l’impôt sur le revenu l’année prochaine a été abandonnée indéfiniment.

Megan, 28 ans, déclare : “Nos factures augmentent, alors maintenant, nous allons devoir trouver le supplément ailleurs.”

Avec des factures de gaz et d’électricité de 1 620 £ par an, ils espéraient que la garantie énergétique durerait deux ans.

Megan déclare : « Abréger si tôt la garantie énergétique est injuste. Cela nous permettra de passer l’hiver, mais que se passe-t-il s’il ne fait pas si chaud en avril ? »

Le couple a une hypothèque à taux fixe de 188 000 £ sur leur maison à Bournemouth et Megan déclare : « J’espère juste que les demi-tours du nouveau chancelier aideront à maintenir les taux d’intérêt bas.

“Le pire, c’est l’attente et l’inquiétude.”

L’agent de sécurité

LES trois semaines qui se sont écoulées depuis le mini budget du mois dernier ont été un « cauchemar » pour la famille de Muhammad Afzal.

L’homme de 41 ans, qui gagne 45 000 £ par an en sécurité d’entreprise, vit avec sa femme Aneela et sa fille Izzah, 11 ans, à Ilford, dans l’est de Londres.

Les trois semaines qui se sont écoulées depuis le mini budget du mois dernier ont été un «cauchemar» pour la famille de Muhammad Afzal – photographiée avec sa femme Aneela et sa fille Izzah, 11 ans Crédit : fourni

Il dit : « Je n’ai jamais rien vu de tel. Une ruée sur la livre, les taux hypothécaires et les taux d’intérêt augmentent, et maintenant ils ne peuvent plus se permettre de nous donner la majeure partie de l’aide qu’on nous avait promise.

Le couple a une hypothèque de 300 000 £ à renouveler l’année prochaine.

Muhammad dit : « La seule chose positive qui pourrait en sortir est que les taux d’intérêt vont se stabiliser. Ensuite, il y aura, espérons-le, plus de transactions hypothécaires.

«Notre hypothèque sera probablement de 500 £ par mois de plus qu’elle ne l’est actuellement. Ça va être serré, c’est un gros souci.

«Nous pouvons absorber 200 £ supplémentaires par mois, mais pas plus. Ça ne s’annonce pas bien.

« Que représentent les conservateurs ? Auparavant, vous pouviez leur confier l’économie, mais cela a disparu. Liz Truss n’a aucune autorité, elle doit partir.

L’assistante sociale du collège

MICHAEL THORPE a un contrat zéro heure et gagne 13 000 £ par an.

Il reçoit également environ 3 000 £ en crédit universel.

Michael Thorpe a déclaré: “J’ai commencé à recevoir 66 £ par mois de la compagnie d’électricité, ce qui aide vraiment” Crédit : Paul Edwards

Le divorcé de 62 ans payait 920 £ par an en électricité pour son appartement d’une association de logement à un lit à Southend, Essex, mais il reçoit déjà de l’aide pour ses factures.

Il dit : « J’ai commencé à recevoir 66 £ par mois de la compagnie d’électricité, ce qui m’aide vraiment.

« Je ne devrais pas payer beaucoup plus que l’année dernière. Cela aide vraiment beaucoup, sinon je paierais facilement 100 £ par mois. »

Michael ne gagnera que 7 £ par an grâce à la réduction de 1,25% de l’assurance nationale, mais il est heureux que le nouveau chancelier ait annulé le mini-budget du mois dernier.

Il dit: “Liz s’est totalement trompé. C’est bien que Jeremy Hunt l’ait fait changer d’avis.

« Je me sens plus confiant qu’avant les demi-tours. Mais tant qu’elle est en charge, nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve.

“Je pense qu’elle sentait que tout allait se passer dans son sens, mais elle a eu un gros choc.”

Le coiffeur

REBECCA SUTER a déclaré que les événements des trois dernières semaines étaient « farfelus », ajoutant : « Ce serait drôle si ce n’était pas si grave.

“Liz Truss n’est pas faite pour le travail. J’ai parlé à beaucoup de gens et personne n’a confiance en elle.

Rebecca Suter a déclaré que les événements des trois dernières semaines étaient “farfelus”

“Ils semblent tous dire la même chose -” Rishi à la rescousse “.

« Nous n’avons pas voté pour elle, alors pourquoi devrions-nous avoir un Premier ministre pour lequel nous n’avons pas voté ? Nous avons voté pour Boris et ils l’ont expulsé.

Rebecca, 45 ans, de Loughborough, Leics, gagne 21 320 £ par an en travaillant à domicile et ses factures d’énergie s’élèvent à 1 980 £ par an.

Elle sera mieux lotie de 3 £ par semaine après que le chancelier ait choisi de conserver la réduction de 1,25% de l’assurance nationale le mois prochain, mais a déclaré: «Je ne suis pas sûr non plus de Jeremy Hunt. C’est l’incertitude de tout ça.

« Liz ne semble pas savoir ce qu’elle fait. À la minute, il semble que Hunt soit le responsable.

« Tout est une grande préoccupation. Maintenant, ils changent les choses après avoir dit qu’ils ne le feraient pas. Comment pouvons-nous leur faire confiance ?

Le professeur suppléant

JAMES ARTHUR et sa femme Amélie gagneront 631 £ lorsque l’augmentation de 1,25% de l’assurance nationale sera supprimée le mois prochain – mais perdront 650 £ par an avec la suppression indéfinie de la réduction d’impôt de base de 1p en avril prochain.

James, 33 ans, déclare : « En fin de compte, les demi-tours sont la meilleure chose pour le pays – même si nous perdons financièrement, c’est une décision positive.

James Arthur et sa femme Amélie gagneront 631 £ lorsque l’augmentation de 1,25% de l’assurance nationale sera supprimée le mois prochain Crédit : fourni

“Mais cela aurait été formidable d’avoir ces informations en premier lieu.

“C’est vraiment déroutant et tout suivre est stressant en soi. C’est une amère déception pour beaucoup de familles et la vraie honte est que cela aurait pu être évité.

“La façon dont il a été livré a été un gâchis.”

James et Amelia, 34 ans, qui vivent à Ashtead, dans le Surrey, avec leur fils d’un an, Leon, gagnent tous les deux 45 000 £ par an.

James ajoute : « Une grande partie de la confiance a été érodée. Même si je me sens un peu plus en confiance avec Jeremy Hunt, je n’hésiterais pas à changer les choses à nouveau.

L’employé de supermarché

Allan Lunn, chauffeur de camion à la RETRAITE, a maintenant un emploi à temps partiel dans un supermarché pour joindre les deux bouts.

À 71 ans, il reçoit une pension d’État de 9 360 £, complétée par près de 3 000 £ par an d’une pension privée.

Le retraité Allan Lunn, photographié avec sa femme Sam, a maintenant un emploi à temps partiel dans un supermarché pour joindre les deux bouts Crédit : fourni

Il gagne 170 £ par semaine au supermarché Heron et paie 31 £ d’impôt par semaine.

Avec sa femme Sam, 62 ans, gagnant 7 904 £ en tant qu’assistante de soins à temps partiel, le couple perdra les 85 £ par an qu’ils allaient gagner grâce à la réduction d’impôt sur le revenu de l’année prochaine.

Allan, de Horncastle, Lincs, a déclaré: «Liz Truss a montré qu’elle n’a pas le doigt sur le pouls. Je ne pense pas qu’elle soit faite pour le travail.

« Je suis très déçu que la réduction d’impôt de 1 pixel ne se produise pas dans un avenir prévisible. Les temps seront durs l’an prochain pour les personnes travaillant à temps plein.

“Vous devez donner aux gens quelque chose à espérer.”

Il a ajouté: «Liz Truss est sur une glace mince. Je l’aimais en tant que secrétaire au commerce lorsqu’elle faisait des affaires dans le monde entier.

“Mais j’ai des doutes maintenant. Le problème, c’est que je ne sais pas qui est assez bon pour prendre sa place.

La maman handicapée

SEUL Lyndsey Tate pense que le demi-tour du chancelier hier a contribué à stabiliser les taux d’intérêt et les taux hypothécaires.

La mère de 40 ans de Georgia, dix ans, vit à Kellington, North Yorks, et souffre de polyarthrite rhumatoïde, d’anxiété et de SSPT et touche des prestations d’invalidité.

Lyndsey Tate pense que le revirement du chancelier a aidé à stabiliser les taux d’intérêt et les taux hypothécaires Crédit : Glen Minikin

Lyndsey a déclaré: «Ça a été une pagaille. Comment des gens censés diriger le pays peuvent-ils en faire un gâchis aussi épouvantable ?

« Même s’ils se débarrassent de Liz, il n’y a pas de confiance. Le gouvernement a déjà martelé les plus vulnérables de la société.

« Ils nous avaient déjà coupés jusqu’aux os avant que cela n’arrive, et maintenant ils vont encore nous frapper.

« Lors du prochain budget, je doute qu’ils augmentent les prestations en fonction de l’inflation, qui est une réduction en termes réels, en plus d’une autre réduction.

« Nous sommes terrifiés en ce moment. Qu’est-ce qu’on fait? Nous survivons déjà en achetant les aliments les plus élémentaires et en achetant des marques économiques. Où d’autre pouvons-nous réduire?

L’employé de banque

Lauren Hutchinson, première acheteuse de maison, est soulagée que son économie de 11 250 £ sur les droits de timbre ait survécu à la coupe dans le micro-budget, mais craint qu’un autre demi-tour ne l’efface.

L’employé de banque Lauren, 28 ans, et son petit ami comptable Matty Hooper, 29 ans, achètent un semi-remorque à trois lits de 625 000 £ près de Blandford Forum, Dorset.

Lauren Hutchinson est soulagée que son économie de 11 250 £ sur les droits de timbre ait survécu à la côtelette du micro-budget Crédit: News UK Newspaper Ltd

Ils paieront un droit de timbre de 10 000 £ au lieu des 21 250 £ qu’il aurait coûté si la réduction des droits avait été supprimée.

Lauren a déclaré: «C’est un grand soulagement que la réduction des droits soit restée, mais avec autant de demi-tours, il n’y a aucune garantie qu’il n’y en aura pas un autre sur le droit de timbre.

« Manquer l’économie signifierait engager plus d’argent que prévu. Nous ne voulons vraiment pas nous retirer après avoir économisé pour acheter une maison depuis 2017. »

Le couple était sous pression pour acheter à temps pour un prêt hypothécaire à 2,2% et Lauren a déclaré: «Nous ne pouvions pas nous permettre une hypothèque à 6%, nous aurions donc dû abandonner nos projets d’achat et de location pendant quelques années. pour économiser plus.