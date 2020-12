La révolution britannique de l’énergie verte pourrait coûter jusqu’à 8000 £ par maison, ont averti les experts du changement climatique.

La nation a été exhortée réduire les émissions de carbone de manière plus drastique au cours des 15 prochaines années dans un rapport du Comité sur le changement climatique.

Les gens devraient être encouragés à réduire la quantité de viande et de produits laitiers qu’ils consomment d’un cinquième au cours de la prochaine décennie, et les nouvelles voitures à combustible fossile – y compris les voitures hybrides – devraient s’arrêter d’ici 2032.

La vente de chaudières à gaz devrait également être interdite d’ici 2033, tandis que les gens devraient réduire le nombre de vols dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’industrie aéronautique.

Que demande le rapport:

Une interdiction de la vente de chaudières au mazout d’ici 2028 et de chaudières à gaz d’ici 2033;

Une interdiction des voitures à combustible fossile – y compris les voitures hybrides – d’ici 2033;

Arrêter l’expansion de la capacité des aéroports britanniques et imposer une taxe pour les voyageurs fréquents;

Pour que les gens réduisent d’un cinquième la quantité de viande et de produits laitiers consommés au cours de la prochaine décennie;

Il a également suggéré que la plantation d’arbres devrait presque quadrupler pour atteindre 50 000 hectares par an.

Les experts affirment que ces mesures font partie de celles nécessaires pour que le Royaume-Uni atteigne son objectif recommandé de réduire les émissions de 78% d’ici 2035 par rapport aux niveaux de 1990, dans le cadre du sixième « budget carbone » couvrant l’action climatique en 2033-2037.

Cela représente une augmentation majeure de l’ambition des efforts climatiques du Royaume-Uni, le nouvel objectif 2035 étant presque aussi difficile que l’objectif précédent à long terme de 80% de réductions d’ici 2050, qui était en place avant l’adoption de la loi sur le zéro net en juin 2019.

Cependant, le rapport de l’organe consultatif suggère que la réduction des émissions des ménages d’ici 2050 pourrait coûtent jusqu’à 10 000 £ par maison.

Il s’agit apparemment de la facture moyenne pour isoler les maisons et installer un chauffage à faible émission de carbone.

Le Comité du changement climatique a déclaré que le Trésor devait trouver 3 à 4 milliards de livres sterling par an pour aider les ménages à faible revenu à faire la transition s’ils veulent atteindre leurs objectifs.

Le chancelier Richi Sunak a annoncé plus tôt cette année son intention de dépenser 1 milliard de livres sterling dans un programme visant à améliorer l’efficacité énergétique dans les écoles, les hôpitaux et autres bâtiments publics. Mais les critiques de l’époque ont déclaré que son budget n’allait pas assez loin.

Le président de la commission sur le changement climatique, Lord Deben, a déclaré: «C’est le bon budget carbone pour le Royaume-Uni au bon moment.

«Nous présentons nos recommandations au gouvernement avec un véritable enthousiasme, sachant que la transition zéro carbone décisive de la Grande-Bretagne apporte de réels avantages à nos citoyens et à nos entreprises tout en apportant les changements fondamentaux nécessaires pour protéger notre planète.

Freiner les vols et limiter l’airles ports

Le rapport a révélé que les émissions de l’aviation représentaient 7% des émissions de gaz à effet de serre du Royaume-Uni en 2018, soit une augmentation de 88% par rapport aux niveaux de 1990.

Mais alors que la pandémie de Covid a bloqué les avions et arrêté les voyages internationaux, le rapport estime que le Royaume-Uni a vu une baisse d’au moins 60% des émissions de gaz à effet de serre à partir de 2019.

Il souligne que, les niveaux de passagers prépandémiques n’étant pas censés revenir avant 2024, la pandémie a offert l’occasion d’examiner les moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’avenir.

Parmi les suggestions du rapport visant à empêcher l’aggravation de la situation, ils préviennent qu’il ne peut y avoir d’augmentation de la capacité des aéroports britanniques à moins que toute expansion – comme à Heathrow – est contrebalancée par des réductions de capacité ailleurs au Royaume-Uni.

Il souligne également l’espoir que des avions électriques hybrides seront introduits pour réduire les émissions de carbone, tandis que les carburants d’aviation durables tels que les biocarburants et les carburants synthétiques pour avions pourraient remplacer l’utilisation actuelle du carburéacteur fossile.

Une taxe pour les grands voyageurs est également abordée dans la feuille de route pour réduire les émissions de carbone, qui demande que les vols en provenance du Royaume-Uni soient réduits de 15% par rapport aux niveaux de 2018 dans son scénario « très optimiste » de réduction des émissions.

Réduire l’utilisation de la voiture

L’autopartage, le travail à domicile, l’utilisation accrue des vélos électriques et la marche font partie des suggestions pour réduire d’un tiers le nombre de kilomètres que les gens devraient parcourir en 2050.

Selon le rapport, l’utilisation accrue des achats sur Internet a également contribué à réduire les émissions de carbone, de sorte que cette «tendance continue» pourrait également contribuer à réduire les émissions de la route.

Ces «changements sociétaux» ont été recommandés par le rapport car ils ont été rendus possibles par des «changements technologiques» tels que la disponibilité accrue de l’informatique permettant aux gens de travailler à distance.

Réduire la limite de vitesse pourrait également contribuer à réduire les émissions de carbone, indique le rapport.

«La réduction des vitesses peut également améliorer l’efficacité énergétique», écrit le comité. « Conduire à 70 mph plutôt que 80 mph peut utiliser jusqu’à 25% de carburant en moins, tandis que limiter les vitesses à 60 mph peut économiser encore 15%.

« Nous estimons que l’application complète des limites de vitesse de 70 mph pourrait réduire la consommation globale de carburant de 2%, tandis que réduire ces limites à 60 mph pourrait réduire la consommation de carburant de 7%. »

Mais les principales recommandations du rapport du Comité sur le changement climatique concernent des améliorations suggérées à l’efficacité des véhicules pour aider à réduire les émissions de carbone.

Il est également allé jusqu’à suggérer une interdiction des voitures à combustibles fossiles – y compris les hybrides – d’ici 2033.

«La décarbonisation du transport de surface nécessitera une transition à l’échelle du secteur vers des véhicules qui ne produisent aucune émission d’échappement», indique le rapport.

Il a souligné comment les voitures représentent 61% des émissions des transports «de surface», qui couvrent les routes, les transports publics et le réseau ferroviaire.

Le mois dernier, il a été annoncé que les nouvelles voitures et fourgonnettes à essence et diesel ne seraient plus vendues d’ici 2030.

Mais le comité a déclaré que les voitures hybrides, qui sont partiellement électriques mais ont toujours un moteur, devraient être incluses dans ce mouvement à partir de 2032.

La vente de chaudières à gaz devrait être interdite d’ici 2033, selon un rapport d’experts du climat, la Grande-Bretagne étant exhortée à réduire plus radicalement les émissions de carbone au cours des 15 prochaines années.

Interdire la vente de chaudières à gaz

Le rapport indique que davantage d’actions sont nécessaires d’ici 2035 pour changer la façon dont les Britanniques mangent, voyagent et chauffent leurs maisons.

Cela comprenait un appel à l’interdiction des nouvelles chaudières au mazout d’ici 2028 et des chaudières à gaz d’ici 2033.

La commission sur le changement climatique a appelé à ce que les chaudières nouvellement équipées soient « prêtes pour l’hydrogène » à partir de 2025, ce qui pourrait les rendre environ 100 £ plus chères.

L’hydrogène et les pompes à chaleur ont tous deux été présentés comme une alternative à faibles émissions de carbone.

Mais le Dr Matt Lipson, responsable commercial d’Energy Systems Catapult’s Consumer Insight, a souligné certains problèmes liés à ces sources de chaleur.

Il a déclaré à BBC Radio 4: « L’inconvénient est qu’il n’y a pas de fournisseur (d’hydrogène) pour le moment, donc si vous voulez le faire cet hiver, vous pourriez avoir du mal.

Cependant, le rapport suggère que la réduction des émissions des ménages d’ici 2050 pourrait coûtent jusqu’à 10 000 £ par maison.

Cela comprend environ 2 000 £ sur l’isolation et 6 000 £ sur l’installation d’alternatives aux chaudières à gaz, telles que les pompes à chaleur électriques.

Le Dr Lipson a ajouté: «Lorsque nous examinons les coûts au niveau national, il semble que la meilleure option soit un mélange de solutions – il n’y a malheureusement pas de solution miracle.

«De toute évidence, le prix d’une planète sur laquelle nous pouvons tous vivre n’est pas gratuit, mais je pense que cela en vaut probablement la peine.

« Nous devons adopter une approche nuancée et des choix différents selon les lieux. »

Chris Stark, directeur général de la CCC, a déclaré: « Je pense qu’une grande partie de cela devrait être couverte par les ménages, en particulier ceux qui en ont les moyens, mais il y aura certains ménages que nous devrions protéger de ces coûts. »

Le Dr Jonathan Marshall, responsable de l’analyse à l’Unité de renseignement sur l’énergie et le climat, a déclaré: « Demander du temps sur les chaudières à gaz représentera une étape majeure sur la voie du Royaume-Uni vers une nation neutre en carbone et est un moyen pour les familles à travers le pays d’agir. sur leur empreinte carbone ».

La Grande-Bretagne devrait réduire sa consommation de viande et de produits laitiers d’un cinquième d’ici la fin de la décennie pour lutter contre le changement climatique, ont exhorté les conseillers gouvernementaux (photo en stock)

Mange moins de viande

Le rapport appelle les citoyens ordinaires, et pas seulement le gouvernement, à changer leur vie pour l’avenir de la planète.

Le rapport a révélé que la réduction du nombre de têtes de bétail aiderait à réduire les gaz à effet de serre liés au réchauffement climatique.

Selon son analyse, les émissions agricoles représentaient 10% des émissions de gaz à effet de serre du Royaume-Uni en 2018, contre 7% en 1990.

Il suggère que les familles devraient s’éloigner de la viande et des produits laitiers, en aidant à réduire le cheptel, en choisissant des «options à base de plantes» – et même un jour la viande cultivée en laboratoire.

Cela pourrait commencer par l’obligation du secteur public d’inclure des options végétariennes dans toutes les cantines pour aider à changer de comportement, selon le comité dans sa «feuille de route» pour la décarbonisation du pays.

Le rapport indique que la modélisation par des experts de l’Université d’Oxford pour atteindre les objectifs du gouvernement « nécessiterait une réduction moyenne de la consommation de viande d’environ 89% pour le bœuf, 66% pour le porc et 63% pour l’agneau, et une réduction de 20% des produits laitiers. ».

Il ajoute: « Consommer davantage un régime à base de plantes peut réduire les maladies non transmissibles comme le diabète, les maladies cardiaques et une gamme de cancers liés à l’alimentation, ce qui à son tour peut réduire le risque de développer des complications graves du COVID-19. »

Les conseillers gouvernementaux ont également suggéré que la Grande-Bretagne devrait également réduire sa consommation de viande et de produits laitiers d’un cinquième d’ici la fin de la décennie pour lutter contre le changement climatique.

La section sur l’élevage du rapport suggère également que l’augmentation du nombre de fois où les agriculteurs traient leurs vaches laitières de deux à trois fois par jour pourrait également contribuer à réduire les émissions.

«Plus de traite augmente l’utilisation de l’azote par la vache, ce qui entraîne une baisse de l’excrétion d’azote», indique le rapport.

En réponse au rapport, Neil Shand, de la National Beef Association, a déclaré: « L’industrie britannique de la viande fait l’objet de nombreuses critiques injustes sur son impact environnemental. »

Le président de la National Pig Association, Richard Lister, a ajouté: « Il y a eu un fort préjugé contre la viande en ce qui concerne les discussions sur le changement climatique. »

Énergie verte

Le rapport alimente les « budgets carbone » quinquennaux du gouvernement qui visent à aider le Royaume-Uni à atteindre l’objectif juridiquement contraignant à long terme de ramener la pollution climatique à zéro globalement ou à « zéro net » d’ici 2050.

Les mesures visant à atteindre les objectifs climatiques comprennent la réduction du niveau de carbone du système électrique d’ici 2035, l’éolien offshore jouant un rôle majeur, la production d’hydrogène pour remplacer le gaz, la création de nouvelles forêts, la réduction de la croissance des vols et la création de maisons plus vertes.

