Couper 1 cuillère à café de sel fonctionne ainsi que les médicaments contre la tension artérielle, selon une étude

Supprimer 1 cuillère à café de sel de votre alimentation chaque jour peut abaisser votre tension artérielle maximale tout autant qu’un médicament contre l’hypertension classique, même si vous ne souffrez pas d’hypertension artérielle, selon une nouvelle étude.

Une cuillère à café de sel équivaut à 2 300 milligrammes – c’est la limite quotidienne maximale pour les personnes de plus de 14 ans recommandée par le dernières directives nutritionnelles américaines. Cependant, l’American Heart Association recommande un régime avec moins de 1 500 milligrammes de sodium par jour.

“Il s’agit de la première étude montrant que les personnes qui prennent déjà des médicaments contre l’hypertension peuvent abaisser encore plus leur tension artérielle en limitant le sodium”, a déclaré la co-chercheuse principale Norrina Allen, professeur de médecine préventive à la Feinberg School of Medicine de la Northwestern University.

“Et quel que soit le médicament, nous avons constaté que 70 à 75 % des personnes sont susceptibles de constater une réduction de leur tension artérielle si elles réduisent la teneur en sodium de leur alimentation”, a déclaré Allen.

L’hypertension artérielle est souvent appelée «tueur silencieux», car il n’y a aucun symptôme – la seule façon de savoir si vous en êtes atteint est de le tester. Pourtant, l’hypertension touche 1 adulte sur 3 dans le monde et peut entraîner une crise cardiaque, une insuffisance cardiaque, des lésions rénales et un accident vasculaire cérébral, selon une étude. Rapport 2023 par l’Organisation Mondiale de la Santé.

Près de la moitié des Américains vivent avec une tension artérielle élevée. selon l’American Heart Association. Environ un tiers d’entre eux ont hypertension « résistante », une hypertension artérielle qui n’a pas répondu malgré l’utilisation simultanée de trois types de médicaments. Une étude de 2021 a révélé que les hommes âgés de 20 à 49 ans sont jusqu’à 70 % plus susceptibles de souffrir d’hypertension incontrôlée que les femmes du même âge.

« Aujourd’hui, la plupart des gens mangent beaucoup trop de sel parce qu’il est ajouté à presque tout ce que nous mangeons », a déclaré le Dr Andrew Freeman, directeur de la prévention cardiovasculaire et du bien-être au National Jewish Health de Denver.

« Une cuillère à café de sel peut sembler une petite quantité. Cependant, ce sel ajouté semble avoir un effet étonnamment important sur la tension artérielle », a déclaré Freeman, qui n’a pas participé à l’étude.

Adultes d’âge moyen et plus âgés



L’étude, publié samedi dans la revue JAMA, a assigné 213 personnes âgées de 50 à 75 ans à une semaine de régime riche ou pauvre en sodium. Après avoir suivi ce régime pendant sept jours, chaque personne est ensuite passée à un régime alternatif.

Environ 25 % des participants avaient une tension artérielle normale, tandis que 25 % souffraient d’hypertension non traitée. Parmi le groupe restant, 20 % avaient une tension artérielle sous contrôle, tandis que 31 % ne l’avaient pas.

Pendant la semaine riche en sel, les gens suivaient leur régime alimentaire normal, accompagné de deux bouillons sachets contenant chacun 1 100 milligrammes de sodium. Au cours de la semaine sans sel, les gens mangeaient des aliments pauvres en sodium, achetés et donnés par des diététistes. L’objectif était de seulement 500 milligrammes de sel par jour, une baisse spectaculaire.

La chute de la tension artérielle lors du régime pauvre en sodium a été rapide et spectaculaire, selon l’étude. Par rapport au régime riche en sodium, la tension artérielle du régime extrêmement pauvre en sel a chuté de 8 millimètres de mercure.

“Par rapport à leur régime alimentaire normal, les gens ont réduit leur tension artérielle d’environ 6 millimètres de mercure, soit à peu près le même effet que celui observé avec un médicament de première intention contre l’hypertension”, a déclaré Allen.

“De plus, cette baisse s’est produite assez rapidement et était constante pour les personnes ayant une tension artérielle normale, une tension artérielle légèrement élevée ou celles qui prenaient déjà des médicaments.”

Réduire cette quantité de sel n’a pas eu d’effets secondaires significatifs, a déclaré Allen, à moins de s’adapter à un régime plus fade.

“Lorsque vous passez d’un régime riche en sel à un régime pauvre en sel, tout a un goût fade”, a-t-elle déclaré. «Je veux encourager les gens à s’y tenir, car vos papilles gustatives s’adaptent en quelques semaines environ, et vous retrouvez vraiment le goût et la saveur et les choses normales auront un goût très salé.

“L’ajustement des papilles gustatives prend un peu plus de temps, mais les améliorations de la pression artérielle sont assez rapides”, a-t-elle ajouté.

Cependant, les médicaments contre l’hypertension peuvent avoir de nombreux effets secondaires, notamment la toux, la constipation ou la diarrhée, les étourdissements, le manque d’énergie, les maux de tête, les douleurs musculaires, les nausées, la nervosité, la fatigue, la prise ou la perte de poids et les problèmes d’érection. Généralement, ceux-ci s’atténuent avec le temps, selon le Bibliothèque nationale de médecine.

Poser la salière est un bon début, « mais ce n’est pas là que la plupart des gens obtiennent leur sel », a déclaré Freeman.

« C’est dans les aliments que l’on ne s’attendrait pas à avoir beaucoup de sel : quelques tranches de pain pourraient contenir 400 ou 500 milligrammes de sel ; un cornichon contient l’équivalent d’une journée entière de sel ; et un bol de soupe peut contenir plusieurs jours de sel », a-t-il déclaré.

Mais des achats minutieux peuvent accomplir la tâche, a déclaré Allen. Les diététistes ont acheté les régimes pauvres en sodium proposés dans l’étude après avoir lu les étiquettes des épiceries locales, a déclaré Allen.

CNN a examiné le menu à faible teneur en sel et a découvert que la plupart des petits-déjeuners comprenaient des flocons d’avoine rapides du commerce, du yaourt grec et des raisins, tandis que le déjeuner comprenait du poulet grillé, des laitues assaisonnées d’huile et de vinaigre et des versions à faible teneur en sel de soupe aux lentilles, de pains et de beurre de cacahuète. et des chips tortillas. Les dîners comprenaient du riz brun et des légumes prêts à manger, des burritos et des lasagnes.

“Il s’agissait de versions à faible teneur en sel de lasagnes aux légumes”, a déclaré Allen. «C’étaient des pommes et des bananes et des choses que tout le monde pouvait trouver à l’épicerie. Ils n’ont pas été spécialement préparés par un chef.

Le régime primé DASH, qui signifie Dietary Approaches to Stop Hypertension, est une méthode approuvée par des experts pour réduire la consommation de sel. DASH a un principe simple : mangez plus de légumes, de fruits et de produits laitiers faibles en gras ; limiter les aliments riches en graisses saturées ; et limitez votre consommation de sodium à 2 300 milligrammes par jour, tout comme cette étude l’a fait.

Le plan de repas DASH comprend quatre à six portions de légumes et quatre à six autres portions de fruits, trois portions de produits à grains entiers, deux à quatre portions de produits laitiers sans gras ou faibles en gras et plusieurs portions chacune de viandes maigres. et des noix, des graines et des légumineuses chaque jour.

Quel que soit le régime alimentaire choisi, ceux qui souhaitent réduire le sel ont intérêt à préparer leurs propres aliments à la maison, où ils peuvent lire les étiquettes et calculer les niveaux de sodium, a déclaré Freeman.

Manger au restaurant, même s’il est sain, peut être gênant.

« Prenez un plat de légumes au restaurant : ces haricots verts peuvent avoir été préparés avec du beurre salé et des oignons croustillants salés ou autre. En peu de temps, vous avez eu une énorme charge de sel qui n’était jamais prévue », a déclaré Freeman. “La meilleure façon de manger est de manger le moins possible sans transformation.”