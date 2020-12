Rosa Otero prépare son dîner pour un autre repas du soir dans la solitude.

Cette pandémie de réveillon de Noël a transformé ce qui devrait être un moment extrêmement rare pour passer du temps avec sa famille en un autre épisode quotidien de sa vie de veuve qui vit seule.

Otero, 83 ans, voyage normalement à travers l’Espagne depuis son petit appartement bien rangé de Barcelone jusqu’au nord-ouest de la Galice, pour passer les vacances d’hiver avec sa famille.

Mais les restrictions de voyage et les exhortations des autorités sanitaires à la hausse des infections ont convaincu la famille d’Otero d’annuler ses projets de vacances pour cette année.

«Je n’ai pas envie de célébrer quoi que ce soit», a déclaré Otero en s’asseyant pour manger une assiette de saumon avec des pommes de terre. «Je n’aime pas Noël, car cela me rappelle de mauvais souvenirs. Mon mari est décédé en janvier il y a sept ans. Depuis, je me sens très seul.

Otero fait partie des innombrables personnes âgées, pour la plupart pauvres et cachées à l’intérieur, qui se sentent encore plus isolées que d’habitude la veille de Noël.

Otero manque la compagnie du centre pour personnes âgées public de son quartier qu’elle et beaucoup d’autres fréquentent pour se retrouver entre amis, discuter ou jouer aux cartes. Cette île de la société a été coupée en raison de la pandémie.

À peu près le seul lien qui maintient leur vie fragile connectée au reste du monde est la clinique de soins primaires locale. Les travailleurs médicaux, qui ont supporté le lourd fardeau de lutter contre le virus en Espagne comme ailleurs, ont fait ce qu’ils pouvaient pour maintenir les visites à domicile des personnes âgées qui n’ont pas les moyens de prendre complètement soin d’elles-mêmes.

La demeure de toute une vie de Francisca Cano, 80 ans, est devenue un entrepôt de produits divers. Cano tricote, fait du point de croix, fabrique des fleurs en papier et construit des collages à partir de morceaux de bois, de plastique et de papier qu’elle trouve dans la rue.

La pandémie a fait qu’elle ne peut parler à ses deux sœurs que par téléphone.

«Nous nous sommes manqués ces vacances de Noël», a déclaré Cano. «En vieillissant, je suis retournée dans mon enfance, faisant de l’artisanat comme une fille. C’est ma façon de garder la solitude à distance.

Ensuite, il y a ceux dont les liens sociaux avaient déjà été effacés auparavant COVID-19[feminine faire de la socialisation un danger.

José Ribes, 84 ans, a l’habitude d’être seul depuis que sa femme l’a quitté. Il a gardé la tradition espagnole de la veille de Noël de manger des crevettes. Il les a décortiqués et les a mangés calés dans le lit où il prend tous ses repas et fume des cigarettes qui donnent à sa maison une odeur permanente de tabac rassis.

«Ma vie est comme ma bouche», a déclaré Ribes. «Je n’ai aucune de mes dents du haut, alors que toutes les du bas sont toujours là. J’ai toujours été comme ça, avoir tout ou rien.

Álvaro Puig a également à peine remarqué l’impact du virus qui a dissuadé de nombreuses familles de se rassembler.

Puig, 81 ans, réside dans l’ancienne boucherie spécialisée dans la viande de cheval qu’il tenait après en avoir hérité de ses parents. Fermé depuis longtemps pour affaires, le comptoir où il fréquentait les clients, la balance où il pesait la viande, la caisse enregistreuse où il composait les factures, sont tous intacts. Le walk-in, en désuétude, est devenu un salon miniature pour son existence de célibataire cloîtré. Là, il regarde la télévision avec son lapin de compagnie, qu’il a sauvé de la rue.

«La solitude m’atteint ces jours-ci. Je me sens souvent déprimé », a déclaré Puig. «Ces vacances, au lieu de me rendre heureuse, me rendent triste. Je les déteste. La plupart de la famille est décédée. Je suis l’un des derniers à rester. Je passerai Noël seul à la maison car je n’ai personne avec qui le passer. »