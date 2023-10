Coupe Sultan of Johor : Hockey India annonce une équipe masculine junior de 20 membres, Uttam Singh à la tête

Uttam Singh a été nommé capitaine tandis que Rajinder Singh sera son adjoint alors que Hockey India a annoncé lundi une équipe masculine junior indienne de 20 membres pour la Coupe Sultan of Johor qui se tiendra du 27 octobre au 4 novembre en Malaisie.

La 11e édition du tournoi réunira huit équipes au lieu des six habituelles.

L’Inde a été placée dans la poule B avec la Malaisie, le Pakistan et la Nouvelle-Zélande, tandis que la poule A comprendra l’Allemagne, l’Australie, l’Afrique du Sud et la Grande-Bretagne.

« Le comité de sélection a pris en compte tous les tournois précédents pour constituer une équipe bien équilibrée pour concourir et réussir la 11e Coupe du Sultan de Johor », a déclaré l’entraîneur CR Kumar dans un communiqué.

« Nous cherchons à encourager et à donner l’opportunité aux joueurs qui ont les compétences nécessaires pour surpasser l’adversaire, de jouer des passes pénétrantes entre les lignes.

« Le tournoi est également l’occasion d’évaluer et de comprendre six nations qui se dirigeront vers la Coupe du monde junior de hockey masculin FIH 2023 et qui se jouera dans les mêmes conditions climatiques auxquelles on peut s’attendre à Kuala Lumpur en décembre. » Le rôle de gardien de but sera assuré par le duo fiable Mohith HS et Ranvijay Singh Yadav, tandis que les défenseurs qui se rendront à Johor sont Amandeep Lakra, Rohit, Sunil Jojo, Sukhvinder, Amir Ali et Yogember Rawat.

Le milieu de terrain comptera des joueurs dynamiques comme Poovanna CB, Vishnukant Singh, Rajinder Singh, Amandeep, Sunit Lakra et Abdul Ahad.

Au départ, l’équipe est composée d’Uttam Singh, Arun Sahani, Aditya Lalage, Angad Bir Singh, Gurjot Singh et Sathish B.

Équipe indienne :

Gardiens de but – Mohith HS, Ranvijay Singh Yadav Défenseurs – Amandeep Lakra, Rohit, Sunil Jojo, Sukhvinder, Amir Ali, Yogember Rawat Milieu de terrain – Vishnukant Singh, Poovanna CB, Rajinder Singh, Amandeep, Sunit Lakra, Abdul Ahad Attaquants – Uttam Singh, Arun Sahani , Aditya Lalage, Angad Bir Singh, Gurjot Singh, Sathish B.

