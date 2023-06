Coupe Stanley : les Golden Knights battent les Panthers 9-3 pour gagner

LAS VÉGAS –

Les matchs des Golden Knights ont toujours été aussi flashy que n’importe quel spectacle sur le Strip de Las Vegas, la mascotte du combat à l’épée prenant la glace devant ce qui semble être une légion de joueurs marchant à travers l’entrée en miroir dans le rugissement de la foule.

Si cette équipe devait gagner la Coupe Stanley, elle le ferait avec le flash de Vegas.

Les Knights ont livré exactement cela, des passes éblouissantes au tour du chapeau de Mark Stone en passant par les célébrations de tous les buts, remportant le premier titre de la jeune organisation avec une victoire de 9-3 sur les Panthers de la Floride battus et épuisés mardi soir.

L’entraîneur Bruce Cassidy, en clin d’œil à la brève histoire des Knights, a lancé cinq des joueurs originaux de Vegas connus sous le nom de Misfits et a mis le sixième au deuxième quart de travail. Cassidy semblait confiant la veille du match que son équipe jouerait bien, et il l’a certainement fait, ouvrant un match à un but en deuxième période pour mener 6-1. Les neuf buts ont égalé le record du plus grand nombre dans une finale de Coupe.

« Vegas, tu sais certainement comment organiser une fête », a déclaré le commissaire de la LNH, Gary Bettman, à la foule. « Ce qui se passe à l’intérieur et à l’extérieur de cette arène est incroyable et témoigne de l’excellent marché du hockey que nous vivons. »

Vegas a clôturé la série en cinq matchs pour remporter la coupe devant une foule délirante record de franchise de 19 058 spectateurs à la T-Mobile Arena qui a noyé les présentations d’avant-match de l’attaquant Jonathan Marchessault et du gardien Adin Hill et a applaudi tout au long du buzzer final.

Marchessault, qui a terminé les séries éliminatoires avec une séquence de 10 matchs avec au moins un point, a reçu le trophée Conn Smythe du MVP des séries éliminatoires.

« Je ne pourrais pas être plus fier de notre équipe, de notre organisation », a déclaré Marchessault. « Tout le monde s’est mobilisé à des moments différents et c’est pourquoi nous sommes gagnants. »

Le tour du chapeau de Stone – avec le troisième dans un filet vide avec 5:54 à faire – était le premier dans une finale de la Coupe Stanley depuis Peter Forsberg du Colorado en 1996, également contre les Panthers.

Les Knights ont obtenu le reste de leur score de Nic Hague, Alec Martinez, Reilly Smith, Michael Amadio, Ivan Barbashev et Nicolas Roy. Le but de Martinez en deuxième période est survenu neuf ans jour pour jour après avoir marqué le but en double prolongation lors du cinquième match pour donner la coupe aux Kings de Los Angeles.

Hill a réalisé une autre solide performance avec 31 arrêts qui ont rapidement fait de lui un favori des fans des Knights, remportant même « MVP! MVP! » chants en troisième période. Jack Eichel, le pro de huit ans jouant dans sa première séries éliminatoires, a obtenu trois passes.

« C’est ce dont tout le monde rêve », a déclaré Eichel. « Vous venez dans une organisation comme celle-ci et l’attente est de gagner ce truc. C’est un endroit spécial pour jouer. »

En tant que capitaine, Stone a été le premier à soulever la coupe avant de la remettre aux six Misfits pour qu’ils patinent chacun à leur tour avec le trophée avant de le remettre au reste de l’équipe.

« Incroyable », a déclaré Stone. « Le regard dans les yeux de mes coéquipiers quand je l’ai eu, l’un des sentiments les plus fous que j’ai jamais eu. Je ne peux même pas décrire les sentiments dans mon estomac en ce moment. C’est tout ce que vous pouvez imaginer. »

Aaron Ekblad, Sam Reinhart et Sam Bennett ont marqué pour la Floride, et Sergei Bobrovsky a été submergé par une autre performance difficile contre Vegas – accordant huit buts sur 30 tirs au but – après avoir mené la Floride à la finale. Absent de l’alignement, l’attaquant étoile Matthew Tkachuk après avoir été blessé lors du quatrième match.

« Ce fut un privilège pour moi de jouer avec eux et de me battre avec eux », a déclaré Bobrovsky. « C’est vraiment difficile de perdre de cette façon et de terminer la saison de cette façon. Mais nous avons fait un travail fantastique et je veux m’y tenir. »

Les Knights ont établi la norme de ce à quoi devrait ressembler une franchise d’expansion, faisant la finale de la Coupe lors de leur première saison et les séries éliminatoires toutes les années sauf une. Il reste six joueurs de l’équipe initiale de 2017-18 qui a perdu en cinq matchs contre les Capitals de Washington en finale.

Ces joueurs ont regardé les Capitals patiner avec la Coupe Stanley ce soir-là, puis ils ont eu la chance de faire la même chose mardi pour réaliser la quête du propriétaire Bill Foley de remporter le championnat à la sixième année.

« Nous avons attendu longtemps que ce moment revienne. » dit Marchessault. « Nous voulions nous assurer que nous encaissions cette fois. »

En créant une norme aussi élevée au départ, les Knights ont joué avec des attentes élevées, mais ont échoué à plusieurs reprises malgré quatre courses vers au moins les demi-finales de la LNH – jusqu’au match 5 contre les Panthers.

Il s’agit du deuxième titre professionnel de Las Vegas en neuf mois – les Aces ont remporté le championnat WNBA en septembre – et poursuit la croissance époustouflante d’un marché du sport qui se limitait en grande partie aux combats primés, à l’athlétisme UNLV, au NASCAR et à de nombreux golfs avant le Les chevaliers d’or ont pris la ville d’assaut. Les Raiders ont commencé à jouer ici en 2020, les Oakland Athletics semblent se diriger vers le désert, Las Vegas accueillera une course de Formule 1 cette année et le Super Bowl aura lieu au stade Allegiant en février.

Quant aux Knights, leur lien avec Las Vegas a été scellé depuis la fusillade du 1er octobre 2017, qui a coûté la vie à 60 personnes. Ils ont joué un rôle essentiel en aidant la ville à guérir, en tendant la main à la communauté hors de la glace et en gagnant gros.

Battre la Floride a justifié les nombreuses mesures prises par la direction des Knights pour refaire la liste au fil des ans. Stone, Eichel et Alex Pietrangelo sont les joueurs les plus notables que Vegas a acquis pour arriver à ce moment.

Et Cassidy, embauché une semaine après avoir été congédié par les Bruins de Boston l’an dernier, s’est avéré être l’entraîneur pour les y amener.

« Il est entré, a apporté une intensité à notre vestiaire dont nous avions peut-être besoin », a déclaré Stone. « Il voulait gagner aussi fort que n’importe qui d’autre dans ce vestiaire. »

Cassidy a apparemment appuyé sur tous les bons boutons pour aider Vegas à devenir la tête de série de la Conférence Ouest, puis le champion de la LNH.

« C’est une belle histoire – très, très reconnaissante d’avoir une autre opportunité », a déclaré Cassidy. « Je suis juste ici pour faire mon travail et ça s’est bien passé. »

Les Knights ont également gagné avec un gardien improbable à Hill, qui s’est blessé au début des séries éliminatoires. Laurent Brossoit était le partant jusqu’à ce qu’il sorte sur blessure lors du troisième match de la série de deuxième tour contre les Oilers d’Edmonton, puis Hill a eu sa chance.

« Vous en rêvez tous les jours en grandissant comme un enfant. » dit Hill. « Être ici avec ce groupe de gars, dans cette ville, dans cet immeuble, c’est un rêve devenu réalité. »