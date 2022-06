Coupe Stanley : L’Avalanche du Colorado gagne, bat le Lightning de Tampa Bay

TAMPA, Floride –

L’Avalanche du Colorado est de retour au sommet de la montagne du hockey après avoir détrôné les doubles champions en titre.

Derrière un but et une aide de Nathan MacKinnon, l’Avalanche a remporté la Coupe Stanley pour la troisième fois de l’histoire de la franchise et la première en plus de deux décennies en battant le Lightning de Tampa Bay 2-1 dans le sixième match de la finale dimanche soir.

C’est le premier titre pour ce groupe de base dirigé par MacKinnon, le capitaine Gabriel Landeskog, Mikko Rantanen et Cale Makar et il fait suite à des années de déception en séries éliminatoires. L’Avalanche a perdu au deuxième tour chacune des trois dernières saisons après avoir été éliminé au premier tour en 2018.

Avec un mélange de vitesse, de talent haut de gamme et d’expérience acquise lors de ces défaites, le Colorado a percé cette fois-ci – remportant chaque morceau du championnat en éliminant l’équipe qui a hissé la Coupe au cours des deux dernières années. À l’image de l’Avalanche tant attendue, ce n’était pas facile.

Après un revirement précoce de Makar menant au but de Steven Stamkos qui les a mis dans un trou et plusieurs autres bosses et contusions, l’Avalanche a égalé lorsque MacKinnon a battu le MVP des séries éliminatoires 2021 Andrei Vasilevskiy avec un tir presque parfait et est allé de l’avant sur un autre gros but par acquisition de délai commercial Artturi Lehkonen. Ils ont verrouillé les choses en s’accrochant à la rondelle et en ne laissant même pas Tampa Bay lancer la rondelle sur Darcy Kuemper en troisième période.

Quand ils l’ont fait, il était là. Amené de l’Arizona dans un échange l’été dernier pour consolider la position la plus importante du sport, Kuemper a de nouveau été solide et a réalisé son arrêt le plus important avec moins de sept minutes à jouer lorsqu’il a glissé pour nier l’ailier qualifié Nikita Kucherov.

Tout comme le Lightning a fait tapis à plusieurs reprises en échangeant des choix de repêchage élevés et des perspectives pour se charger de la meilleure chance de remporter la Coupe, le directeur général de l’Avalanche, Joe Sakic, n’a pas eu peur de miser en mars pour acquérir Lehkonen, le défenseur Josh Manson et le vétéran. l’attaquant Andrew Cogliano. Ils sont devenus le complément parfait au noyau du Colorado qui avait montré beaucoup de promesses en séries éliminatoires et jusqu’à présent n’avait pas produit de championnat.

Sakic, qui a été capitaine des deux premières équipes du Colorado à remporter le titre en 1996 et 2001, a utilisé une recette familière pour faire passer son équipe au-dessus de la bosse. Tout comme Pierre Lacroix, l’architecte de ces équipes de l’Avalanche qui ont connu tant de succès après le déménagement de l’organisation à Denver, Sakic a priorisé l’habileté, la vitesse et la polyvalence.

Cette vitesse a submergé tous les adversaires en cours de route, d’un premier balayage de Nashville à une série de six matchs âprement disputés contre Saint-Louis, un autre balayage d’Edmonton puis de Tampa Bay, qui a évité l’élimination une fois mais s’est soldé par deux victoires courtes. de devenir le premier triple champion de la LNH depuis la dynastie des Islanders de New York au début des années 1980.

“C’est une équipe qui cherche à devenir une dynastie”, a déclaré Makar. “Nous sommes une équipe qui cherche à créer un héritage.”

Cet héritage implique enfin un championnat, en grande partie grâce à l’entraîneur régulier Jared Bednar, qui, à sa sixième saison, a trouvé un moyen de concentrer son équipe sur la mission à accomplir dès le début du camp d’entraînement. Cette mentalité a aidé l’Avalanche à franchir le cap et Bednar est devenu le premier entraîneur à remporter la Coupe Stanley, la Coupe Calder de la Ligue américaine de hockey et la Coupe Kelly de la ECHL.

Bednar a remporté le match d’échecs avec Jon Cooper, également champion de la Coupe Stanley et Calder et considéré comme l’un des meilleurs tacticiens de la LNH. Mais les choses ont commencé à s’accumuler contre le Lightning face à sa concurrence la plus rude depuis le début de sa série de succès en 2020.

Les blessures qui ont mis à l’écart le centre supérieur Brayden Point et limité d’autres contributeurs clés se sont avérées trop importantes contre un adversaire empilé conçu pour résister à presque tout. La profondeur a permis à l’Avalanche de vaincre le défenseur perdant Samuel Girard à cause d’une fracture du sternum et de terminer le Lightning sans prolongation du premier match de la finale de la Coupe Andre Burakovsky mis à l’écart par une blessure et avec l’ailier hors concours Valeri Nichushkin boitillant sur un pied droit blessé et le centre Nazem jouant à travers une fracture pouce droit.

L’Avalanche a battu le Lightning avant que l’attrition ne fasse trop de dégâts et avant la possibilité effrayante de faire face à l’élimination dans le match 7. Au lieu de cela, ils retourneront à Denver pour célébrer avec la Coupe Stanley.

Bien qu’elle ne soit pas aussi émouvante que les deux dernières années lorsque le commissaire Gary Bettman a remis le trophée à Stamkos, la victoire de fin de série du Colorado marque un autre achèvement d’une saison dans la LNH pendant une pandémie – le premier retour à 82 matchs avec un format de séries éliminatoires normal depuis 2019. Ce n’était pas sans trébucher, notamment le report de dizaines de matchs et le retrait des Jeux olympiques.

L’Avalanche et le Lightning ont dû faire face à des conditions de glace parfois difficiles jusqu’en juin, ce qui ne devrait pas se produire à l’avenir alors que la ligue revient à son horaire régulier. Lorsque cela se produira, le Colorado aura la chance de défendre sa couronne et tentera de suivre Tampa Bay en soutenant un prétendant pérenne à la Coupe.

AP Sports Writer Pat Graham à Denver a contribué à ce rapport.