Coupe Mosconi: l’équipe européenne remporte un troisième trophée consécutif alors que Joshua Filler affronte les États-Unis à Las Vegas | Actualités Actualités

L’Europe ne s’y trompe pas lors de la dernière journée de la Coupe Mosconi en remportant à nouveau le trophée

L’équipe européenne a remporté la Coupe Mosconi 2022 en battant les États-Unis 11-7 à Las Vegas alors que le MVP Joshua Filler a coulé les balles gagnantes lors du troisième match de la journée pour assurer la coupe pour une troisième année consécutive.

À l’approche de la dernière journée de jeu, l’Europe avait une marge de deux points sur les États-Unis à 8-6, mais cette avance a été rapidement réduite à un alors que le duo vainqueur de la Coupe du monde de poule composé de Francisco Sanchez Ruiz et David Alcaide luttait pour le mojo alors que le Le duo américain composé du vice-capitaine Skyler Woodward et du champion du monde Shane Van Boening s’est rallié à une importante victoire 5-3.

Alcaide avait eu du mal avec les conditions de la table et le contrôle de la bille blanche dans le premier match, mais quelque chose semblait cliquer dans son action en simple avec Woodward sous une forme brûlante et visant une couronne de MVP. Woodward a fait un travail léger sur les premiers racks pour mener 3-1. Le tournant est survenu dans la grille suivante avec Woodward manquant un cinq coûteux et Alcaide trouvant une rainure pour remporter la victoire 5-3 et mettre l’Europe à deux du titre.

L’équipe européenne célèbre après avoir remporté sa troisième Coupe Mosconi consécutive

La rivalité de la Coupe Mosconi pour les âges a répondu à toutes les attentes alors que Jayson Shaw s’est affronté avec Shane Van Boening pour potentiellement mettre l’Europe sur la colline, ce qu’il a fait auparavant.

Shaw et Van Boening semblaient nerveux pour de grandes parties dans l’atmosphère tapageuse de Sin City. Van Boening a gratté dans le troisième rack mais a réussi à revenir à la table après une erreur de Shaw pour être devant à 2-1.

C’était le cas de celui qui s’installait en premier serait bon et cela s’est avéré être Shaw qui l’a fait pour mener 4-2 après que Van Boening ait glissé sur les six. C’était la mission complète pour Shaw qui a manqué un vainqueur 5-3. Un de suite pour Team Europe.

Comme en 2017 et 2021, il a été laissé à la superstar allemande Filler de le ramener à la maison et de couler les balles gagnantes cette fois contre Tyler Styer pour une victoire mémorable à Las Vegas, la première fois que Team Europe réalise un tel exploit depuis 2017. .

Styer en a regardé de grandes parties, mais aurait pu le faire. Il semblait que Styer aurait une routine épuisée uniquement pour s’échouer sur le huit pour le laisser dans une large gamme pour que Filler intensifie et scelle le titre de MVP Cuetec et la couronne de la Coupe Mosconi 2022.

Filler a déclaré: “Je suis tellement dépassé en ce moment, mais allons-y, nous l’avons fait à nouveau! J’étais tellement nerveux mais ensuite j’étais quelque chose entre les deux, détendu et nerveux. C’est incroyable d’être MVP. C’est incroyable. J’ai toujours commencé plutôt bien mais cette année, hier, je n’étais pas à 100% là-bas. Être MVP, c’est bien, gagner avec cette équipe et être ensemble, c’est un rêve.”

Le capitaine Alex Lely a déclaré: “C’était un spectacle. Je tiens à remercier les fans américains. C’était incroyable. Il y avait beaucoup de chaleur. D’ici à l’avenir, l’avantage du terrain à domicile est énorme. Dans deux ans, ce sera plus gros, plus fou et plus intense que jamais. J’apprécie beaucoup la façon dont les Américains se sont comportés. Ils les ont mis sous beaucoup de chaleur.

“L’équipe est spéciale. C’est une équipe de champions. Trouver un moyen de se synchroniser avec tous les ego est tout un défi, mais nous travaillons ensemble depuis quelques années. Jayson Shaw en tant que vice-capitaine était brillant. .”