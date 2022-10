Coupe Mosconi 2022 : Jayson Shaw et Tyler Styer reviennent en action pour le tournoi de cette année | Nouvelles du billard

Jayson Shaw est de retour pour Team Europe avant la Mosconi Cup de cette année à Las Vegas

Jayson Shaw a été confirmé comme le premier choix de wild card pour l’équipe Europe lors de la Coupe Mosconi 2022 avec Tyler Styer de retour pour l’équipe américaine de Jeremy Jones.

L’Écossais Shaw entre dans la Mosconi Cup en tant que MVP à deux reprises, remportant la couronne lors des deux dernières éditions de la lutte transatlantique entre l’Europe et les États-Unis.

“Eagle Eye” se rendra à Las Vegas dans le but d’écrire un nouveau chapitre dans une carrière déjà bien remplie après avoir été choisi par le capitaine de l’équipe européenne Alex Lely.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’équipe européenne a soulevé la Coupe Mosconi après avoir battu les États-Unis 11-6 pour aller de l’avant dans les victoires globales L’équipe européenne a soulevé la Coupe Mosconi après avoir battu les États-Unis 11-6 pour aller de l’avant dans les victoires globales

“C’est incroyable d’être de retour dans l’équipe. Je suis super excité d’avoir été choisi”, a-t-il déclaré.

“Alex Lely a beaucoup d’expérience avec moi dans l’équipe et je pense que mon leadership au cours des dernières années avec l’équipe a été incroyable. Je suis super excité et j’ai hâte de rejoindre l’équipe. C’est un sentiment formidable de représentent l’Europe pour la septième année.

“Cela a été difficile les dernières fois où nous avons joué à Las Vegas. Je sais que ce sera incroyable. J’ai de bons souvenirs et de mauvais souvenirs. Le souvenir qui me tient le plus à cœur a été la victoire et quand j’ai joué contre Shane (Van Boening ) et l’a battu et s’est mis debout.”

“Quand il s’agit de narguer les fans américains et de les énerver, j’adore ça. C’est le but de la Coupe Mosconi. Il s’agit de se mettre dans leur tête. Je suis l’homme pour ce travail. J’aime me mettre dans leur tête avant même qu’il ne commence, et cette année n’est pas différente. Faites-les tous chauds et dérangés, et entrez dans leur peau. Rendez-les frustrés, faites-les me détester. Plus je reçois de haine, j’adore ça. Ça fait ressortir le meilleur de moi à la Mosconi Cup” Jayson Shaw

Pendant ce temps, Styer reviendra dans l’équipe américaine alors que le capitaine Jones cherche à mener son équipe américaine à la gloire pour la première fois depuis 2019 avec Van Boening, Oscar Dominguez et Skyler Woodward déjà sur la feuille.

Prêt pour la Mosconi Cup ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Kelly Fisher espère que les organisateurs pourront apporter un peu plus de “va-va-voom” à la Coupe Mosconi à l’avenir en permettant aux femmes de concourir à nouveau Kelly Fisher espère que les organisateurs pourront apporter un peu plus de “va-va-voom” à la Coupe Mosconi à l’avenir en permettant aux femmes de concourir à nouveau

Vous pouvez regarder la Coupe Mosconi 2022 du 30 novembre au 3 décembre au Bally’s Las Vegas où l’équipe américaine de Jeremy Jones cherchera à empêcher l’équipe européenne d’Alex Lely d’en faire un triplé de titres – en direct sur Sky Sports.

L’équipe européenne mène actuellement l’événement transatlantique annuel de billard à 9 balles 14-13 avant l’événement de cette année.