Coupe longue distance: Trueshan pourrait manquer la défense d’Ascot en raison d’un terrain rapide, déclare l’entraîneur Alan King | Nouvelles de la course

Alan King pourrait attendre le Prix Royal-Oak à ParisLongchamp si le terrain s’avérait trop rapide pour Trueshan avant la Long Distance Cup de samedi à Ascot.

Le crack stayer a besoin de beaucoup de coupe sous le pied s’il doit courir à Ascot ce week-end, avec sa défense du prix du groupe deux qu’il a remporté l’année dernière en fonction de la météo, avec une première partie de semaine sèche prévue avant les averses de jeudi.

King a déclaré: “Le plan est de le faire courir à Ascot, mais je suis un peu inquiet en regardant les prévisions, pour être honnête.

“Il est en bonne forme, mais nous aurons besoin de pluie et j’ai la possibilité d’attendre le Royal-Oak la semaine suivante, au cours de laquelle nous aurons presque certainement un terrain mou, si nous devons attendre.

“Je veux aller à Ascot, mais nous avons besoin d’une pause dans le temps.”

Vainqueur de la Goodwood Cup et du Prix du Cadran la saison dernière, le manieur de Barbury Castle a été frustré par un été sec pour sa star d’écurie, le six ans n’ayant couru que trois fois sur le gazon.

Bien que battu au cou par Coltrane lors d’une longue cote dans la Doncaster Cup lors de sa dernière visite, King le rapporte en pleine forme.

“Il va très bien. Il a fait une bonne pause depuis Doncaster et il est frais et en forme, mais je veux un terrain souple [to run at Ascot].”