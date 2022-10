Coupe longue distance : Trueshan et Doyle devancent Coltrane pour remporter le troisième prix de la Journée des champions | Nouvelles de la course

Hollie Doyle et Trueshan ont pris le dessus sur Coltrane et David Probert dans une finition émouvante de la Coupe longue distance du groupe deux Qipco à Ascot.

Dans un duel épique dans la ligne droite d’Ascot, l’enfant de six ans d’Alan King a montré beaucoup de courage pour se relever sous le lecteur Doyle après avoir été conduit à un mètre de distance de chez lui.

Juste une tête a divisé les rivaux opposés à la ligne, Trueshan en faisant une troisième victoire consécutive lors de l’ouverture de la Journée des champions.

Hollie Doyle et Trueshan





Le vainqueur de York, Quickthorn, a essayé ses tactiques de tête habituelles, mais n’a pas pu prendre une avance suffisante et s’est fané dans le dernier virage, avec Wordsworth d’Aidan O’Brien et l’éventuel troisième Trawlerman – avec Frankie Dettori à bord – dans des positions difficiles.

Mais dès qu’ils ont atteint le front, Trueshan et Coltrane ont rapidement visé et ont pris le relais pour se battre en duel, les directeurs du marché Eldar Eldarov et Waterville s’affaiblissant dans les derniers stades.

Doyle était sur le rail intérieur dans le dernier kilomètre et a dû creuser un passage vers l’extérieur, Coltrane et Probert tentant de la garder à l’intérieur.

Ils n’ont pas tout à fait réussi à gérer cela, et bien que Coltrane ait brièvement repris la course, l’ambassadeur de Sky Sports Racing, Doyle, était tout à fait en mesure de rentrer chez lui avec une tête à revendre.

S’exprimant après la course, Doyle a déclaré: “Quel cheval. Je suis sans voix pour être honnête. Alan King est le créateur de ce cheval. D’après ce qu’il a fait aujourd’hui à l’issue de ses deux dernières courses, c’est phénoménal.

“C’était vraiment difficile d’entrer dans ce premier virage. J’avais Wordsworth à l’extérieur. J’étais pris dans une poche et c’était l’une d’entre elles où vous pouviez donner un coup de pied ou être aplati. J’ai donné un coup de pied et certaines personnes ont souffert en conséquence.

“Pour quelqu’un comme moi, je suis très investi émotionnellement dans le sport et cela signifie le monde pour moi.”

L’entraîneur gagnant King a ajouté: “Le terrain était bon aujourd’hui mais il devait être à son meilleur, le deuxième cheval a juste continué.

“Hollie pensait qu’elle allait s’en aller et gagner bien, mais Coltrane ne s’arrêtait pas. Je pense qu’il devait être à son meilleur aujourd’hui.

“Je n’ai pas aimé le regarder, mais j’apprécierai la rediffusion. Il était dans un endroit charmant, voyageait bien et se rendait, je pensais que nous avions une sacrée chance mais je pensais que mes bons amis les Mariscotti (propriétaires de Coltrane ) allaient venir me refaire.