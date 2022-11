Coupe Grey : Les Argonauts battent les Blue Bombers de Winnipeg 24-23

L’avance a changé de mains à quelques reprises dans une affaire à faible score, alors que les Argonauts de Toronto ont battu les Blue Bombers de Winnipeg 24-23 lors de la 109e Coupe Grey à Regina.

Ce fut un premier quart serré et défensif alors que les Argos se sont inscrits en premier sur le tableau de bord avec un panier de Boris Bede à 10:16.

Les Bombers ont finalement marqué au deuxième quart lorsqu’un trop grand nombre d’hommes sur le penalty contre Toronto a mené à une situation de troisième et de but, et Dakota Prukop l’a frappé dans la zone des buts.

Bede a ensuite lancé un panier de 36 verges avec 3:30 à faire au deuxième quart, mais Marc Liegghio des Bombers a riposté avec un panier de 45 verges pour porter le score à 10-7 pour Winnipeg à la mi-temps.

Après une performance à la mi-temps de la vedette country canadienne Josh Ross, Jordan Davis et Tyler Hubbard de Florida Georgia Line, Toronto a rapidement pris les devants. AJ Ouellette a marqué à 11:30 du troisième quart, portant la marque à 14-10 pour les Argos.

Le quart-arrière du bombardier Zach Collaros a réalisé une solide poussée à la fin du troisième quart qui a mené à un deuxième touché de Prukop, replaçant Winnipeg en tête, 17-14.

Moins d’une minute après le début du quatrième quart, Janarion Grant a creusé l’avance des Bombers avec un retour de dégagement de 102 verges pour un touché, portant le score à 23-14 pour Winnipeg.

Toronto a repris les devants avec 3:40 à faire au quatrième quart après que le quart remplaçant Chad Kelly a lancé à AJ Ouellette pour son deuxième touché du match.

Les dernières minutes ont été frénétiques, alors que les Bombers sont arrivés à portée de but mais ont vu leur tentative bloquée et les Argonauts de Toronto se sont accrochés pour gagner, 24-23.

Le quart-arrière torontois McLeod Bethel-Thompson a mené le match avec 203 verges par la passe, tandis que le porteur de ballon des Blue Bombers Brady Oliveira a mené le match au sol avec 77 verges.