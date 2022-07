Coupe Goodwood: Kyprios nie Stradivarius et Trueshan dans une victoire palpitante pour Aidan O’Brien et Ryan Moore | Nouvelles de la course

Kyprios a décroché un renouvellement palpitant de la Al Shaqab Goodwood Cup de Stradivarius pour soutenir sa victoire à l’Ascot Gold Cup pour Aidan O’Brien et Ryan Moore.

Stradivarius, en quête d’une cinquième victoire dans la course à l’âge de huit ans, est descendu sur son épée après avoir de nouveau trouvé un peu de mal à courir, cette fois sous Andrea Atzeni sous le regard de Frankie Dettori.

Bien qu’il soit arrivé en tête à l’intérieur du dernier furlong, Kyprios (favori 6/4) a continué à en trouver plus et a retrouvé la tête devant dans les 200 derniers mètres pour s’accrocher à une victoire au cou.

Trueshan a eu la chance de défendre sa couronne par l’entraîneur Alan King et le joueur de six ans a mené une course audacieuse pour remporter des renouvellements consécutifs, terminant troisième à une longueur et un quart.

Moore tient le vainqueur – qui à un moment de sa vie était considéré comme un concurrent de la Classique – en très haute estime.

“Aujourd’hui, ce n’est que sa huitième course et il ne fait que ce qu’il a à faire”, a-t-il déclaré. “C’était une course régulière et il était loin devant. Il attendait juste. J’ai toujours l’impression que je ne vais pas au fond de lui.

“C’est un vrai cheval de groupe 1 et Aidan a toujours cru en lui. Au début de l’année, il disait ce qu’il pensait pouvoir faire, donc tout le mérite lui revient, ainsi qu’à l’équipe à la maison, de l’avoir fait venir. retour.”

Image:

Kyprios et Ryan Moore franchissent la ligne devant dans la Goodwood Cup





O’Brien remportait la pièce maîtresse de Goodwood pour la troisième fois, après les victoires de Yeats en 2006 et 2008.

“Kyprios est un super cheval. Ryan lui a donné une belle chevauchée et il n’est jamais dans la vitesse que vous voulez de lui”, a déclaré le manieur de Ballydoyle. “C’était génial qu’ils soient tous entrés dans la ligne droite. Ryan avait Kyprios dans une belle position et c’est un cheval qui aime la bataille.

“Il est paresseux et si vous voulez qu’il reste en première vitesse, il restera en première vitesse et ne passera pas en deuxième à moins que vous ne le vouliez – c’est comme ça qu’il est et comme il l’a toujours été.

“Il sauve tout et est très professionnel. Je dirais qu’il y a beaucoup plus à venir. Il adore la course, est facile avec lui-même et le plan d’ici est d’aller à l’Irish St Leger. Kyprios est un cheval adorable, un total professionnel, économise toute son énergie et s’améliore en lui.

Image:

Aidan O’Brien et Ryan Moore soulèvent la Coupe Goodwood





“Il a beaucoup de classe, beaucoup de qualité. Il a couru plus de deux milles et demi à Royal Ascot et deux milles aujourd’hui, mais nous n’aurions eu aucun problème à le faire démarrer sur un mille et quart au début de la année, car il a ce rythme réel. Cependant, vous ne le voyez pas car il ne le montre pas à moins que vous ne le vouliez vraiment. C’est génial de l’avoir.

Il a ajouté: “Ce type de chevaux est très spécial quand vous avez un cheval qui reste comme ça et qui a cette classe.”

Image:

Kyprios bat Stradivarius pour remporter la Goodwood Cup





Atzeni, qui était en selle lorsque Stradivarius a gagné en 2017 et 2018, a déclaré: “Il a de nouveau couru à fond, la course s’est déroulée sans encombre. Le cheval avec lequel je suis allé a suivi le vainqueur, nous avons suivi un bon rythme et quatre sur Trueshan est arrivé à l’extérieur, mais c’était loin de chez moi et je ne voulais pas courir tôt.

“Je l’ai suivi et mon principal défi au milieu de la piste a été que le vainqueur s’éloigne de nous. Peut-être qu’il s’est juste un peu senti seul, mais il a couru jusqu’à la ligne en tant que champion et vous ne pouvez pas enlevez-lui ça.”

King, quant à lui, tirait des points positifs de la course de Trueshan, monté par Hollie Doyle, qui est toujours à son meilleur lorsqu’il y a une véritable coupure dans le sol.

“Pas content de ne pas avoir gagné, mais c’était une sacrée performance”, a déclaré l’entraîneur de Barbury Castle. “C’était une bonne Goodwood Cup. Je pense que le terrain (aurait pu mener à la défaite), mais j’étais heureux de courir et je n’ai aucun regret. Nous savons qu’il est un meilleur cheval sur soft, mais ce n’est pas une honte aujourd’hui.”