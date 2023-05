Coupe féminine d’Ecosse : le Celtic conserve son trophée en battant les Rangers lors de la finale historique de Hampden | Nouvelles du football

Le Celtic a conservé la Scottish Women’s Cup grâce à une victoire historique et bien méritée 2-0 contre les Rangers lors de la finale à Hampden Park.

La première fois que les deux équipes se sont rencontrées en finale de la compétition était également la première fois que le match phare était organisé au stade national et l’équipe de Fran Alonso est sortie triomphante.

Les buts en seconde période de Natasha Flint et Claire O’Riordan, pour une équipe celtique qui était beaucoup plus menaçante tout au long, ont assuré que le trophée serait à nouveau orné de rubans verts et blancs.

C’était le dernier match de Malky Thomson à la tête des Rangers avant son retour à l’académie du club, mais son équipe, qui a remporté la Sky Sports Cup plus tôt cette saison, a échoué.

La semaine dernière, les deux clubs ont raté de peu le titre de champion, qui a été remporté par le but spectaculaire de Glasgow City contre les Light Blues à Ibrox, mais ce fut un démarrage lent à Hampden Park.

À la neuvième minute, l’attaquante celtique Jacynta a frappé le haut de la barre transversale avec son corner venant de la gauche, le ballon passant au-dessus.

Les Hoops ont préféré descendre sur le flanc gauche et ont commencé à faire des incursions vers la gardienne des Rangers Victoria Esson, à la place de Jenna Fife.

Il y a eu un moment de panique dans la surface de réparation du Gers à la 15e minute d’un autre corner de Jacynta, Flint mettant la tête sur le ballon avant que Chloe Craig ne le frappe au-delà du poteau sur le tronçon.

Les Hoops semblaient les plus dangereuses des deux équipes tandis que leur gardienne Pamela Tajonar était une spectatrice virtuelle jusqu’à ce qu’elle arrache un centre de la défenseuse du Gers Rachel McLauchlan hors des airs à la demi-heure de jeu.

À la 40e minute, Flint du Celtic a tenté de battre Esson de l’intérieur de sa propre moitié avec un botté de dégagement à longue portée, mais le gardien du Gers était de retour pour se rassembler confortablement.

L’équipe d’Alonso aurait dû marquer un but dans l’intervalle.

Juste avant la pause, l’attaquante du Celtic Shen Mengyu a volé la défenseuse des Rangers Hannah Davison à 35 mètres du but mais, avec seulement Esson à battre, elle a traîné son tir loin de la cible et la meilleure chance de la mi-temps était partie.

Le Celtic a commencé la seconde mi-temps de manière positive avec Jacynta qui a couru sans faute avant de s’éloigner de la cible.

L’équipe d’Alonso accumulait lentement les corners et, sur une livraison de Jacynta à la 62e minute, Esson avait du mal à faire face à une tête de Caitlin Hayes.

Quelques instants plus tard, après que le dernier tacle de Davison ait contrecarré le remplaçant du Celtic Kit Loferski, le Celtic a obtenu la percée d’un autre corner de Jacynta.

Esson a repoussé la livraison mais le ballon est tombé sur Flint à l’intérieur de la surface de réparation et elle s’est retournée et a envoyé le ballon dans le filet.

Trois minutes plus tard, d’un autre corner, O’Riordan a jeté un coup de tête dans le filet au premier poteau avec Esson d’une manière ou d’une autre au sol.

Les Rangers ont eu leur première véritable opportunité à la 78e minute, mais l’effort de la remplaçante Laura Berry manquait de rythme et de hauteur pour déranger indûment Tajonar.

Quelques instants plus tard, Kirsty Maclean a envoyé Berry se précipiter derrière la défense celtique et elle a battu Tajonar de six mètres seulement pour que VAR intervienne et déclare hors-jeu et avec cette décision toute chance de retour des Rangers.