Drew Spence a marqué deux fois alors que Chelsea a écrasé les Lionnes de London City 5-0 lors de leur match nul au quatrième tour de la FA Cup féminine.

Emma Hayes a nommé une équipe très changée pour l’affrontement contre London City avec le manager de Chelsea offrant aux jeunes Aggie Beever-Jones et Jorja Fox leurs premiers départs pour le club, tandis que Charlotte Wardlaw est également entrée dans l’équipe pour sa troisième apparition pour les Blues.

Mais les Blues de deuxième corde ont fait un travail léger de leurs adversaires, avec Niamh Charles a mis les Blues en avant avec une frappe de l’intérieur de la surface après 20 minutes.

Spence a tapé au numéro quatre à la 55e minute et le milieu de terrain a frappé contre 10 minutes du temps, la remplaçante Bethany England conduisant le ballon bas sur le visage du but pour que sa coéquipière rentre chez elle.

Chelsea va maintenant se préparer pour une semaine importante avec un voyage à Manchester City en Super League féminine prochainement pour les Blues.

